ΚΕΔΕ: Η Ελληνική Γλώσσα έχει οικουμενική αξία

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική, πολιτισμική και παιδευτική σημασία της, η οποία αποτελεί θεμέλιο του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, φορέα αξιών, γνώσης και δημοκρατίας.

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, καθιερώθηκε το 2017 ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εξωτερικών (ΦΕΚ Β’ 1384/2017). Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι ο πρώτος μετά την επίσημη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου από την UNESCO, βάσει απόφασης της Γενικής Διάσκεψής της και σε συνάρτηση με το Ψήφισμα 71/328 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως προσθέτει στην σχετική της ανακοίνωση η ΚΕΔΕ, η πορεία προς την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας ξεκίνησε ήδη από το 2014, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (Ο.Ε.Κ.Α.Ι.) και της Φιλελληνικής Εταιρίας Ιταλίας, η οποία υιοθετήθηκε άμεσα από την ΚΕΔΕ. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας, η ΚΕΔΕ προχώρησε το 2016 στην έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (αρ. 56/3-2-2016), καλώντας τους Δήμους της χώρας να στηρίξουν ενεργά τον θεσμό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείου πολιτιστικής ταυτότητας.

Συντονισμένες και θεσμικές ήταν οι παρεμβάσεις και οι συνεργασίες της ΚΕΔΕ με φορείς της Πολιτείας, της Ομογένειας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διαχρονική αυτή στήριξη αποτυπώνεται τόσο στη σταθερή παρουσία της ΚΕΔΕ στις ετήσιες εκδηλώσεις εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στη Νάπολη, όσο και στις παρεμβάσεις της στη Βουλή των Ελλήνων, με ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, ενισχύοντας τη θεσμική κατοχύρωση και τη διεθνή προβολή του εορτασμού.

Από τότε έως σήμερα, η ΚΕΔΕ συγκαταλέγεται στους βασικούς πρωτεργάτες της καθιέρωσης και θεσμικής εδραίωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στηρίζοντας διαχρονικά δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την Ομογένεια, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και θεσμικούς φορείς συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατοχύρωση του εορτασμού της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι Δήμοι της χώρας, ως ο εγγύτερος θεσμός προς τον πολίτη, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, δημοτικές βιβλιοθήκες, δράσεις φιλαναγνωσίας και συνεργασίες με σχολεία και πολιτιστικούς φορείς, η ελληνική γλώσσα παραμένει ζωντανή στις τοπικές κοινωνίες και στις νέες γενιές.

Σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων και ταχύτατων κοινωνικών αλλαγών, η ελληνική γλώσσα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, ενισχύοντας την πολιτιστική αυτογνωσία και την κοινωνική συνοχή και συμβάλλοντας καθοριστικά στον παγκόσμιο πολιτισμό, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την παιδεία. Η ΚΕΔΕ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη δράσεων που προβάλλουν την πανελλήνια και πανανθρώπινη διάσταση της ελληνικής γλώσσας, ως γλώσσας με οικουμενική αξία.

«Η ελληνική γλώσσα θεμέλιο πολιτισμού, αξιών και δημοκρατίας»

«Η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας· είναι φορέας πολιτισμού, αξιών και δημοκρατίας με οικουμενική ακτινοβολία. Η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO αποτελεί διεθνή αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η ΚΕΔΕ, σε στενή συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για τη διαφύλαξη, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα και τη συνοχή της κοινωνίας μας, στην Ελλάδα και διεθνώς», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου.