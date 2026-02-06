newspaper
ΚΕΔΕ: Η Ελληνική Γλώσσα έχει οικουμενική αξία
Αυτοδιοίκηση 06 Φεβρουαρίου 2026, 12:56

ΚΕΔΕ: Η Ελληνική Γλώσσα έχει οικουμενική αξία

Η ΚΕΔΕ συγκαταλέγεται στους βασικούς πρωτεργάτες της καθιέρωσης και θεσμικής εδραίωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική, πολιτισμική και παιδευτική σημασία της, η οποία αποτελεί θεμέλιο του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, φορέα αξιών, γνώσης και δημοκρατίας.

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, καθιερώθηκε το 2017 ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εξωτερικών (ΦΕΚ Β’ 1384/2017). Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι ο πρώτος μετά την επίσημη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου από την UNESCO, βάσει απόφασης της Γενικής Διάσκεψής της και σε συνάρτηση με το Ψήφισμα 71/328 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως προσθέτει στην σχετική της ανακοίνωση η ΚΕΔΕ, η πορεία προς την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας ξεκίνησε ήδη από το 2014, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (Ο.Ε.Κ.Α.Ι.) και της Φιλελληνικής Εταιρίας Ιταλίας, η οποία υιοθετήθηκε άμεσα από την ΚΕΔΕ. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας, η ΚΕΔΕ προχώρησε το 2016 στην έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (αρ. 56/3-2-2016), καλώντας τους Δήμους της χώρας να στηρίξουν ενεργά τον θεσμό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείου πολιτιστικής ταυτότητας.

Συντονισμένες και θεσμικές ήταν οι παρεμβάσεις και οι συνεργασίες της ΚΕΔΕ με φορείς της Πολιτείας, της Ομογένειας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διαχρονική αυτή στήριξη αποτυπώνεται τόσο στη σταθερή παρουσία της ΚΕΔΕ στις ετήσιες εκδηλώσεις εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στη Νάπολη, όσο και στις παρεμβάσεις της στη Βουλή των Ελλήνων, με ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, ενισχύοντας τη θεσμική κατοχύρωση και τη διεθνή προβολή του εορτασμού.

Από τότε έως σήμερα, η ΚΕΔΕ συγκαταλέγεται στους βασικούς πρωτεργάτες της καθιέρωσης και θεσμικής εδραίωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στηρίζοντας διαχρονικά δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την Ομογένεια, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και θεσμικούς φορείς συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατοχύρωση του εορτασμού της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι Δήμοι της χώρας, ως ο εγγύτερος θεσμός προς τον πολίτη, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, δημοτικές βιβλιοθήκες, δράσεις φιλαναγνωσίας και συνεργασίες με σχολεία και πολιτιστικούς φορείς, η ελληνική γλώσσα παραμένει ζωντανή στις τοπικές κοινωνίες και στις νέες γενιές.

Σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων και ταχύτατων κοινωνικών αλλαγών, η ελληνική γλώσσα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, ενισχύοντας την πολιτιστική αυτογνωσία και την κοινωνική συνοχή και συμβάλλοντας καθοριστικά στον παγκόσμιο πολιτισμό, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την παιδεία. Η ΚΕΔΕ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη δράσεων που προβάλλουν την πανελλήνια και πανανθρώπινη διάσταση της ελληνικής γλώσσας, ως γλώσσας με οικουμενική αξία.

«Η ελληνική γλώσσα θεμέλιο πολιτισμού, αξιών και δημοκρατίας»

«Η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας· είναι φορέας πολιτισμού, αξιών και δημοκρατίας με οικουμενική ακτινοβολία. Η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO αποτελεί διεθνή αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η ΚΕΔΕ, σε στενή συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για τη διαφύλαξη, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα και τη συνοχή της κοινωνίας μας, στην Ελλάδα και διεθνώς», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
Ελλάδα 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν από τις γειτονιές τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων
Σημαντική εξέλιξη 06.02.26

Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου στη δίκη για τις υποκλοπές 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
