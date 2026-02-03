Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Με αφορμή την αναθεώρηση του Συντάγματος που δρομολογείται, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, δήλωσε ότι η ΚΕΔΕ θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία συνολικά. Σε επίσημη δήλωση του, που έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ανέφερε:

«Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ξεκινήσει τη διαδικασία εθνικού διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά, για τον αναγκαίο θεσμικό εκσυγχρονισμό του Κράτους μας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο διαφανές, πιο λειτουργικό, που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της Πατρίδας και της κοινωνίας μας.

Για την Αυτοδιοίκηση αποτελούν μείζονα ζητήματα, στο πλαίσιο των αλλαγών που θα προωθηθούν μεταξύ άλλων, ο προσδιορισμός και το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης, του Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διασφάλιση των πόρων της Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος και η ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κράτους, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το Σύνταγμα της χώρας μας αφορά όλους. Στο δημόσιο διάλογο για το περιεχόμενο των αλλαγών και τη νέα μορφή του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, οφείλουν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στη λειτουργία του Κράτους. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης μόνον των πολιτικών κομμάτων.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια πράξη συνέπειας και ευθύνης, αλλά και μια μεγάλη εθνική ευκαιρία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο Κράτος και τους θεσμούς του, αλλά και στο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας και θα συμβάλλει ουσιαστικά, με θέσεις και προτάσεις, σε αυτήν τη μείζονα εθνική πρόκληση».