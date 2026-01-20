Η ΚΕΔΕ στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής

Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με την ΚΕΔΕ της έκθεσης ζωγραφικής του καλλιτέχνη Βαρλάμη, η οποία φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ενώ την αντιπροσωπεία πλαισίωσαν οι Δήμαρχοι Ωραιοκάστρου κ. Παντελής Τσακίρης, Λαρίσης κ. Αθανάσιος Μαμάκος, Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Νικόλαος Γιαλιτάκης, κ. Βασίλειος Μαυρίδης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, και κ. Γεώργιος Καταβούτας Τρικάλων.

Την αντιπροσωπεία συνόδευσαν η Γενική Διευθύντρια της ΚΕΔΕ κα Ντένια Λουκάκη, η κα Αργυρώ Κόκορη από το Γραφείο του Προέδρου της ΚΕΔΕ και η κα Βασιλική Ηλιοπούλου, στέλεχος της ΚΕΔΕ.

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ έγινε δεκτή με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για το πολυδιάστατο έργο του Πατριαρχείου στην αφρικανική ήπειρο, καθώς και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ενίσχυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η σημασία της διαχρονικής παρουσίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ως πυλώνα πνευματικότητας, αλληλεγγύης και πολιτισμού, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης και ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των ελληνικών δήμων και των ελληνικών κοινοτήτων της Αφρικής.

Ο πολυδιάστατος ρόλος της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό της προς το έργο και την αποστολή του Πατριαρχείου και επανέλαβε τη βούλησή της να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην προώθηση δράσεων που ενισχύουν τη συνοχή, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά του ελληνισμού εκτός συνόρων.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με ανταλλαγή αναμνηστικών και ευχές για συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.