Με 67% υπερψηφίστηκε το κείμενο προτάσεων της διοίκησης της ΚΕΔΕ επί του νέου κώδικα
Εγκρίθηκε με ποσοστό 67,2% το κείμενο προτάσεων της διοίκησης της ΚΕΔΕ σε σχέση με το προσχέδιο του νέου κώδικα της Αυτοδιοίκησης.
Σήμερα έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη συμμετοχή 418 συνέδρων.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, και συγκεκριμένα του Υπουργού κ. Θ. Λιβάνιου καθώς και των Υφυπουργών κ.κ. Β. Χαραλαμπογιάννη και Β. Σπανάκη. Στο πλαίσιο της συνέλευσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι απόψεις, οι θέσεις και οι παρατηρήσεις της διοίκησης της ΚΕΔΕ σχετικά με το προσχέδιο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.
Τοποθετήσεις επί του κειμένου έκαναν όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ενώ ακολούθησε ψηφοφορία για τις προτάσεις και τις επισημάνσεις της διοίκησης της Ένωσης επί του μη οριστικοποιημένου προσχεδίου.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αποχώρησαν εκπρόσωποι παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Η εισήγηση της Διοίκησης εγκρίθηκε με 281 θετικές ψήφους, που αντιστοιχούν στο 67,2% των παριστάμενων συνέδρων.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που να βασίζονται σε έξι βασικούς πυλώνες:
- Ισόρροπη Ανάπτυξη – Ενίσχυση των μικρών Δήμων,
- Οικονομική Αυτοτέλεια – Αύξηση των ΚΑΠ,
- Διοικητική Αυτοτέλεια – Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας,
- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων,
- Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης,
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δήμων.
