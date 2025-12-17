Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος Αθηναίων τοποθετήθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με αφορμή τη συζήτηση για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το βασικό θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίσει τη λειτουργία των δήμων για τις επόμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε στη δουλειά που έχει προηγηθεί από τις επιτροπές της ΚΕΔΕ, σημειώνοντας ότι μέρος των παρατηρήσεων και των προτάσεών τους κινείται σε κατεύθυνση σύγκλισης, ενώ έθεσε ως κεντρικό ζήτημα το περιεχόμενο και τις επιλογές του υπό διαμόρφωση Κώδικα.

Στην τοποθέτησή του στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των οικονομικών, επισημαίνοντας ότι στο κείμενο που παρουσιάστηκε δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, παρά το γεγονός ότι αποτελούν βασικό άξονα της οικονομικής λειτουργίας των δήμων και αντικείμενο των πρόσφατων κινητοποιήσεων της Αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, η συζήτηση για τον Κώδικα γίνεται χωρίς να είναι γνωστό το πλαίσιο που σχεδιάζεται για τη χρηματοδότηση των δήμων, γεγονός που δημιουργεί ασάφεια ως προς τις συνολικές επιλογές της πολιτείας.

Παράλληλα, διατύπωσε παρατηρήσεις για τον θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας ότι σε κρίσιμα ζητήματα προβλέπεται μόνο γνωμοδοτικός ρόλος της ΚΕΔΕ και των δημοτικών συμβουλίων, χωρίς δεσμευτική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Έκανε επίσης αναφορά στην απουσία πρόβλεψης για ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ενώ σημείωσε ότι ορισμένες αρμοδιότητες αφαιρούνται από τους δήμους ή επαναπροσδιορίζονται.

Ειδική μνεία έγινε στις οικονομικές ρυθμίσεις του Κώδικα, με αναφορά σε αλλαγές που αφορούν τα ποσοστά εσόδων από τέλη και τη χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου, καθώς και στις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τον εκλογικό νόμο της Αυτοδιοίκησης. Όπως επισημάνθηκε, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία, τη σταθερότητα και τη νομιμοποίηση των δημοτικών αρχών. Κλείνοντας, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την ανάγκη να υπάρξει πλήρης εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα και ουσιαστική συζήτηση πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της ΚΕΔΕ.

πηγή φωτογραφίας, ΚΕΔΕ