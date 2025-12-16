Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα

Δυναμικό παρών στην Βουλή από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, σήμερα 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού ώστε να εισακουστεί η ανάγκη που έχει διατυπωθεί για αυξημένους οικονομικούς πόρους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο λειτουργικό τους κόστος.

Την συγκέντρωση είχε προαναγγείλει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας τις προηγούμενες ημέρες και ανταποκρίθηκαν πολλοί αιρετοί και στελέχη των Δήμων που βρέθηκαν εκεί. Μάλιστα, η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ με πρώτο τον Πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοβουλευτικά κόμματα προκειμένου να τους θέσουν σε προσωπικό επίπεδο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Δήμοι της χώρας.

Στις επαφές ακούστηκε αρκετές φορές, σύμφωνα με πληροφορίες του in, η φράση «υπάρχει κίνδυνος δήμοι της χώρας να πτωχεύσουν το 2026, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τα χρήματα που δίδονται σήμερα, τα αυξημένα κόστη».

Μείωση πόρων

Παράλληλα, τέθηκαν επί τάπητος τα χρήματα που οι Δήμοι ελάμβαναν προ κρίσεως σε σχέση με σήμερα και επισημάνθηκε ότι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είδε τους πόρους της να μειώνονται σχεδόν 60 % από τα επίπεδα προ κρίσεως. Όπως σύμφωνα με πληροφορίες ειπώθηκε, τέτοιο ποσοστό μείωσης σε σχέση με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης μόνο η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είχε.

Υπενθυμίζεται, ότι αύριο 17 Δεκεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με θέμα τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση αρχές Ιανουαρίου.