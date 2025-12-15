Συμμετοχή και του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό, στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «κλειστό θα παραμείνει, το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου μας πλην των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα λειτουργήσει κανονικά.

Η συμμετοχή στην κινητοποίηση γίνεται σε συνέχεια της απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), η οποία ελήφθη κατά το ετήσιο τακτικό συνέδριό της που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2025, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από το Κεντρικό Κράτος προς τους Δήμους, προβάλλοντας το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη».

*πηγή φωτογραφία, Δήμος Μεσολογγίου