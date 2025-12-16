Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας

Με σαφές πολιτικό στίγμα και ξεκάθαρη θεσμική θέση, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, άνοιξε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ήταν αφιερωμένη στη συζήτηση του σχεδίου του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Κυρίζογλου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, παρουσίασε το πλαίσιο των βασικών θεσμικών κατευθύνσεων και των κρίσιμων σημείων του σχεδίου, δίνοντας το έναυσμα για έναν ουσιαστικό, εκτενή και πολιτικά τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν παρατηρήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις, αναδεικνύοντας την κοινή και αδιαπραγμάτευτη θέση ότι ο νέος Κώδικας οφείλει να:

ενισχύει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

διασφαλίζει την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων,

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη ευρείας και ουσιαστικής διαβούλευσης, με ενεργό συμμετοχή των Δήμων, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβουλεύσεων της ΚΕΔΕ, ώστε το τελικό κείμενο να αποτελέσει προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και όχι κεντρικής επιβολής.

Στο πλαίσιο αυτό, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας, επί των πέντε πρώτων «Βιβλίων» του σχεδίου Κώδικα, με έμφαση στις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οικονομικές συμπληρώσεις.

Κατά την εισήγησή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι το κείμενο που δόθηκε στους Δήμους αποτελεί σχέδιο σχεδίου νόμου, το οποίο επιδέχεται βελτιώσεων και αλλαγών, επισημαίνοντας ότι η κωδικοποίηση της πολυδιάσπαρτης αυτοδιοικητικής νομοθεσίας συνιστά θετικό και αναγκαίο πρώτο βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων, χωρίς όμως να συνιστά από μόνη της τη συνολική μεταρρύθμιση που απαιτείται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θετικές διατάξεις του σχεδίου, όπως η ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, η σαφέστερη θεσμική σχέση Δήμων και Περιφερειών, η κατηγοριοποίηση των Δήμων, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και η ρητή θεμελίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το Σύνταγμα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ξεκάθαρες θέσεις της ΚΕΔΕ για το εκλογικό σύστημα, τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, τη διακυβέρνηση των Δήμων, την οικονομική αυτοτέλεια, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση, με έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, ενίσχυσης των πόρων των Δήμων και αποφυγής ρυθμίσεων που αλλοιώνουν τη λαϊκή βούληση ή δυσχεραίνουν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

Επόμενο βήμα αποτελεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, θα συζητηθεί διεξοδικά και θα ληφθούν αποφάσεις επί του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Λάζαρο Κυρίζογλου, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, δυναμικά και συντονισμένα, διεκδικώντας έναν σύγχρονο και λειτουργικό Κώδικα που θα ενισχύει την Αυτοδιοίκηση και τη Δημοκρατία» προσθέτει η ανακοίνωση της Ένωσης.

Κλείνουν συμβολικά οι Δήμοι-Ημερομηνία ορόσημο

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι Δήμοι όλης της χώρας κλείνουν συμβολικά.

Δήμαρχοι, αιρετοί και εργαζόμενοι των Δήμων θα βρεθούν στη Βουλή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, στέλνοντας ένα ηχηρό και ενιαίο μήνυμα προς την Πολιτεία.

«Η κινητοποίηση αυτή δεν αφορά μόνο την υποχρηματοδότηση και τη δραματική έλλειψη προσωπικού, αλλά το σύνολο των φλεγόντων ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: τις αυξημένες και συχνά αχρηματοδότητες αρμοδιότητες, τη γραφειοκρατική ασφυξία, τα θεσμικά κενά, τη λειτουργική υποβάθμιση των Δήμων και την αδυναμία ουσιαστικής στήριξης των τοπικών κοινωνιών» είναι το πολιτικό μήνυμα που ανακοίνωσε η ηγεσία της ΚΕΔΕ.