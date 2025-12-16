newspaper
Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας
Αυτοδιοίκηση 16 Δεκεμβρίου 2025

Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας

Παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Με σαφές πολιτικό στίγμα και ξεκάθαρη θεσμική θέση, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, άνοιξε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ήταν αφιερωμένη στη συζήτηση του σχεδίου του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Κυρίζογλου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, παρουσίασε το πλαίσιο των βασικών θεσμικών κατευθύνσεων και των κρίσιμων σημείων του σχεδίου, δίνοντας το έναυσμα για έναν ουσιαστικό, εκτενή και πολιτικά τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν παρατηρήσεις, προβληματισμούς και προτάσεις, αναδεικνύοντας την κοινή και αδιαπραγμάτευτη θέση ότι ο νέος Κώδικας οφείλει να:

  • ενισχύει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • διασφαλίζει την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων,
  • ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη ευρείας και ουσιαστικής διαβούλευσης, με ενεργό συμμετοχή των Δήμων, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβουλεύσεων της ΚΕΔΕ, ώστε το τελικό κείμενο να αποτελέσει προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και όχι κεντρικής επιβολής.

Στο πλαίσιο αυτό, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας, επί των πέντε πρώτων «Βιβλίων» του σχεδίου Κώδικα, με έμφαση στις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οικονομικές συμπληρώσεις.

Κατά την εισήγησή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι το κείμενο που δόθηκε στους Δήμους αποτελεί σχέδιο σχεδίου νόμου, το οποίο επιδέχεται βελτιώσεων και αλλαγών, επισημαίνοντας ότι η κωδικοποίηση της πολυδιάσπαρτης αυτοδιοικητικής νομοθεσίας συνιστά θετικό και αναγκαίο πρώτο βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων, χωρίς όμως να συνιστά από μόνη της τη συνολική μεταρρύθμιση που απαιτείται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θετικές διατάξεις του σχεδίου, όπως η ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, η σαφέστερη θεσμική σχέση Δήμων και Περιφερειών, η κατηγοριοποίηση των Δήμων, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και η ρητή θεμελίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το Σύνταγμα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ξεκάθαρες θέσεις της ΚΕΔΕ για το εκλογικό σύστημα, τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, τη διακυβέρνηση των Δήμων, την οικονομική αυτοτέλεια, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση, με έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, ενίσχυσης των πόρων των Δήμων και αποφυγής ρυθμίσεων που αλλοιώνουν τη λαϊκή βούληση ή δυσχεραίνουν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

Επόμενο βήμα αποτελεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, θα συζητηθεί διεξοδικά και θα ληφθούν αποφάσεις επί του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Λάζαρο Κυρίζογλου, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, δυναμικά και συντονισμένα, διεκδικώντας έναν σύγχρονο και λειτουργικό Κώδικα που θα ενισχύει την Αυτοδιοίκηση και τη Δημοκρατία» προσθέτει η ανακοίνωση της Ένωσης.

Κλείνουν συμβολικά οι Δήμοι-Ημερομηνία ορόσημο

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι Δήμοι όλης της χώρας κλείνουν συμβολικά.

Δήμαρχοι, αιρετοί και εργαζόμενοι των Δήμων θα βρεθούν στη Βουλή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, στέλνοντας ένα ηχηρό και ενιαίο μήνυμα προς την Πολιτεία.

«Η κινητοποίηση αυτή δεν αφορά μόνο την υποχρηματοδότηση και τη δραματική έλλειψη προσωπικού, αλλά το σύνολο των φλεγόντων ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: τις αυξημένες και συχνά αχρηματοδότητες αρμοδιότητες, τη γραφειοκρατική ασφυξία, τα θεσμικά κενά, τη λειτουργική υποβάθμιση των Δήμων και την αδυναμία ουσιαστικής στήριξης των τοπικών κοινωνιών» είναι το πολιτικό μήνυμα που ανακοίνωσε η ηγεσία της ΚΕΔΕ.

Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει πως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
Αυτοδιοίκηση 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με τιμές 12.12.25

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Κλειστός ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου λόγω συμμετοχής στην απεργία των δήμων της χώρας
Κατεβάζουν ρολά 12.12.25

Κλειστός ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου λόγω συμμετοχής στην απεργία των δήμων της χώρας

Κλείνουν τα δημαρχεία της χώρας ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ και την παρουσία στην Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παρέμβαση 11.12.25

Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Στην αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής θα προχωρήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κάνοντας λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων». Σκληρή αναμένεται η επίθεση για Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία
Κρίση που εντείνεται 16.12.25

Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία

Οι γονείς αναζητούν πρόσθετα ασφαλιστικά σχήματα για την κάλυψη των αναγκών και τη μείωση των απ΄ ευθείας πληρωμών που επιβαρύνουν την τσέπη των νοικοκυριών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ
Ελλάδα 16.12.25

Αποκάλυψη in: Το παρασκήνιο της νέας σύλληψης του Έλληνα Εσκομπάρ

Οι παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της DEA, o «Μέγας Αλέξανδρος» της κοκαΐνης, τα λεφτά σε σακούλες, ο Ισπανός στρατηγός Τεχέρο, οι επενδύσεις στον «Ποσειδώνα Νέων Πόρων» κι οι επαφές στην Κολομβία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026
Ποιοι αναμένονται 16.12.25

Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026

Εντός Ιανουαρίου, οι αυξήσεις αποδοχών και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο, σε 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεργία: «Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ξεσηκωμός 16.12.25

«Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

«Λουκέτο» βάζει ο δημόσιος τομέας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
