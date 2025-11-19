Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης της 12ης Νοεμβρίου, που αφορούσε τον τρόπο κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ (103,5 εκατ. Ευρώ για κατανομή σε όλους τους δήμους και 1,5 εκατ. Ευρώ για κατανομή σε 9 δήμους της Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της δαπάνης για το τέλος ταφής που δεν είχαν λάβει). Το ΔΣ αποφάσισε ότι η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης θα γίνει με κριτήρια ΚΑΠ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, στην εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων: «Συνερχόμαστε σήμερα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διαφυλάξουμε την ενότητα της αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε, αυτή η ενότητα ήταν και παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά όσα δικαιούνται οι δήμοι μας».

Οικονομικά δεδομένα

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι οι δήμοι της χώρας εξακολουθούν να λειτουργούν με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αποτέλεσμα της πολυετούς υποχρηματοδότησης και των περικοπών της προηγούμενης δεκαετίας. Παρά την πρόοδο των δημοσιονομικών δεικτών της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρίζογλου, δεν έχουν αποδοθεί στους ΟΤΑ οι πόροι που προβλέπει ο νόμος και που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες μας.

«Το 2024 προχωρήσαμε στην αλλαγή του μοντέλου κατανομής των ΚΑΠ, ενισχύοντας 278 μικρούς και μεσαίους δήμους. Οι 54 αστικοί δήμοι, παρότι αντιμετωπίζουν και αυτοί αυξημένα κόστη, δεν έλαβαν επιπλέον πόρους — μια συνειδητή πράξη αλληλεγγύης από πλευράς ΚΕΔΕ. Το μοντέλο αυτό παραμένει σταθερό και δεν αμφισβητείται.

Σήμερα εισηγούμαι την ανάκληση της απόφασης της 12ης Νοεμβρίου για την κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης των 103,5 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αφορούσε μία μόνο έκτακτη δόση· ωστόσο, η ανάκλησή της είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε την ενότητά μας, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες διεκδικήσεις: τις κινητοποιήσεις ενόψει του Προϋπολογισμού 2026 και την έκτακτη Γενική Συνέλευση για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή δεν αναιρεί το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα των 54 αστικών δήμων — το αναγνωρίζουμε πλήρως. Αποτελεί όμως ακόμη μία πράξη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας προς το σύνολο της αυτοδιοίκησης.

Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε νηφαλιότητα, συνέπεια και ενότητα» είπε καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.