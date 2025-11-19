newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Αυτοδιοίκηση 19 Νοεμβρίου 2025 | 17:34

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης της 12ης Νοεμβρίου, που αφορούσε τον τρόπο κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ (103,5 εκατ. Ευρώ για κατανομή σε όλους τους δήμους και 1,5 εκατ. Ευρώ για κατανομή σε 9 δήμους της Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της δαπάνης για το τέλος ταφής που δεν είχαν λάβει). Το ΔΣ αποφάσισε ότι η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης θα γίνει με κριτήρια ΚΑΠ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, στην εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων: «Συνερχόμαστε σήμερα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διαφυλάξουμε την ενότητα της αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε, αυτή η ενότητα ήταν και παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά όσα δικαιούνται οι δήμοι μας».

Οικονομικά δεδομένα

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι οι δήμοι της χώρας εξακολουθούν να λειτουργούν με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αποτέλεσμα της πολυετούς υποχρηματοδότησης και των περικοπών της προηγούμενης δεκαετίας. Παρά την πρόοδο των δημοσιονομικών δεικτών της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρίζογλου, δεν έχουν αποδοθεί στους ΟΤΑ οι πόροι που προβλέπει ο νόμος και που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες μας.

«Το 2024 προχωρήσαμε στην αλλαγή του μοντέλου κατανομής των ΚΑΠ, ενισχύοντας 278 μικρούς και μεσαίους δήμους. Οι 54 αστικοί δήμοι, παρότι αντιμετωπίζουν και αυτοί αυξημένα κόστη, δεν έλαβαν επιπλέον πόρους — μια συνειδητή πράξη αλληλεγγύης από πλευράς ΚΕΔΕ. Το μοντέλο αυτό παραμένει σταθερό και δεν αμφισβητείται.

Σήμερα εισηγούμαι την ανάκληση της απόφασης της 12ης Νοεμβρίου για την κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης των 103,5 εκατ. ευρώ. Η απόφαση αφορούσε μία μόνο έκτακτη δόση· ωστόσο, η ανάκλησή της είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε την ενότητά μας, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες διεκδικήσεις: τις κινητοποιήσεις ενόψει του Προϋπολογισμού 2026 και την έκτακτη Γενική Συνέλευση για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή δεν αναιρεί το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα των 54 αστικών δήμων — το αναγνωρίζουμε πλήρως. Αποτελεί όμως ακόμη μία πράξη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας προς το σύνολο της αυτοδιοίκησης.

Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε νηφαλιότητα, συνέπεια και ενότητα» είπε καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τηλεπικοινωνίες
Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο