Ξεκίνησε η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ για τον Κώδικα

Άρχισαν πριν λίγο οι εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ για το νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκηση, παρουσίας της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και εκατοντάδων αιρετών από όλη την Ελλάδα. Στο τέλος της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για την έγκριση του τελικού κειμένου των παρατηρήσεων της συνέλευσης σε σχέση με το σχέδιο σχεδίου του νέου κώδικα που έχει δοθεί.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε μεταξύ άλλων. «Από την αρχή θέσαμε ως προτεραιότητα τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Τ.Α. και την αναβάθμιση του ρόλου της στο Πολιτειακό σύστημα της χώρας. Θα είμαστε παρόντες και στη συζήτηση που θα ανοίξει το 2026 για τη Συνταγματική αναθεώρηση.

Το πρώτο βήμα ήταν η πρότασή μας να εκπονηθεί ένα 5ετές «Πολυδιάστατο Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης για την Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση» με 6 Πυλώνες:

Ισόρροπη Ανάπτυξη

Οικονομική Αυτοτέλεια – Αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Διοικητική Αυτοτέλεια

Ενίσχυση του προσωπικού με νέες μόνιμες προσλήψεις

Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης,

Συμφωνήσαμε με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών να κωδικοποιηθεί όλη η νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το λόγο αυτό καταγράψαμε τα περίπου 500 κανονιστικά κείμενα (Νόμους, Β.Δ., Π.Δ., ΚΥΑ, ΥΑ, ΑΝ κλπ) της περιόδου 1975–2022 και συμμετείχαμε επί έναν ολόκληρο χρόνο στην Επιτροπή και τις Υποεπιτροπές σύνταξης του σχεδίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συγκρότησε το Υπουργείο Εσωτερικών και συνεχίζουμε τον διάλογο.

Την 01/12/2025 μας παρέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών τα 5 αρχικά τεύχη του Σχεδίου Κώδικα, πριν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, οπότε ενημερώσαμε τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και όλους τους αιρετούς:

διατυπώσαμε με τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες μας τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας

συγκαλέσαμε την εσωτερική Επιτροπή Κώδικα της ΚΕΔΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

συγκαλέσαμε τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για τη διατύπωση των τελικών παρατηρήσεων και προτάσεών μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εκκρεμεί η εκπόνηση των Κεφαλαίων του Κώδικα για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τους λοιπούς πόρους των Δήμων, για τα Νομικά Πρόσωπα.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα της σύνταξης και κατάρτισης νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης με καταγραφή όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων είναι μια πολύ θετική και σημαντική πρωτοβουλία μπροστά της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα παρακολουθήσει τα επόμενα βήματα εκπόνησης του νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι την ψήφισή του από τη Βουλή και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο νέος Καταστατικός Χάρτης των ΟΤΑ να προσεγγίζει το επίπεδο των ΟΤΑ της υπόλοιπης Ευρώπης, να υπηρετεί το όραμά μας για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και για το άνοιγμα του δρόμου προς την επόμενη σημαντική διοικητική «Μεταρρύθμιση Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης».

Εκλογές Οκτώβριο αντί Νοέμβριο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στο μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του νέου κώδικα, προβλέπεται οι αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνονται την τελευταία Κυριακή Νοεμβρίου κάθε πέντε χρόνια και οι νέες διοικήσεις να αναλαμβάνουν αρχές του νέου έτους.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισήμανε την διαφωνία ως προς αυτό. Όπως τόνισε σε περιοχές όπως το Νευροκόπι αλλά και αλλού, λόγω καιρικών συνθηκών δυσκολεύει η προσβασιμότητα των πολιτών στα εκλογικά κέντρα. Αντιπρότεινε οι εκλογές να γίνονται Οκτώβριο και οι νέες δημοτικές αρχές να αναλαμβάνουν άμεσα και όχι μετά από δυο μήνες.

πηγή φωτογραφίας, ΚΕΔΕ