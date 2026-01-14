ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Με σαφές πολιτικό στίγμα και έμφαση στη θεσμική διεκδίκηση των Δήμων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου η πρώτη για το 2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά και πραγματοποιώντας την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος παρουσίασε ψηφιακό σύστημα, μια νέα πλατφόρμα που συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα για το αθλητικό οικοσύστημα κάθε Δήμου.

Η ΚΕΔΕ χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Δήμων με σύγχρονα εργαλεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα διαβιβαστεί άμεσα στην ΚΕΔΕ και μέσω αυτής σε όλους τους δήμους της χώρας.

Ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική στιγμή αποτέλεσε η παρουσία των Ολυμπιονικών Πύρρου Δήμα, Παναγιώτη Γιαννάκη, Τασούλας Κελεσίδου και Φανής Χαλκιά, στους οποίους ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ απένειμε τιμητικές πλακέτες, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό και τη διαχρονική τους συμβολή στη διάδοση των αξιών του.

Στην πολιτική του τοποθέτηση, ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε το Σώμα για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και τις αρμοδιότητες των Δήμων. Όπως ανέφερε, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για το 2026 αυξάνονται από 156 σε 164 εκατ. ευρώ μηνιαίως, αύξηση της τάξης των 8 εκατ. ευρώ ή περίπου 5%, εξέλιξη που κινείται μεν στη σωστή κατεύθυνση, είναι όμως πενιχρή χωρίς να καλύπτει τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των ΟΤΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, έγινε στην υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών για την απόδοση στους Δήμους των εσόδων από χρήσεις αιγιαλών και παραλίας. Όπως επισημάνθηκε, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 93 του ν. 5264/2025, για τα έτη 2024 και 2025 αποδίδεται στους Δήμους το 60% των σχετικών εσόδων, με τη διαδικασία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Πρόκειται, όπως τονίστηκε, για μια τεκμηριωμένη διεκδίκηση της ΚΕΔΕ που ικανοποιήθηκε.

Οργανωμένη προσφυγή των Δήμων

Αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Κτηματολόγιο από την 1η Ιουλίου, όπως γράφηκε στον Τύπο, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, προανήγγειλε οργανωμένη προσφυγή των Δήμων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ΚΕΔΕ να παρεμβαίνει υπέρ τους. «Για μια ακόμη φορά καλούμαστε ενωμένοι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας ενώπιον της Δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των Δήμων να ορθώνουν ανάστημα απέναντι σε κάθε προσβολή των κεκτημένων τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της ΚΕΔΕ στην κατάργηση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ζητώντας τη διατήρησή τους ως έχουν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, κ. Ραβιόλος, ενημέρωσε το Δ.Σ. για το Επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), το οποίο συνδέεται άμεσα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Τονίστηκε ο καθοριστικός ρόλος των ΟΤΑ στην επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης εκπομπών, μέσω Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην υπογραφή της ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων», στο οποίο θα ενταχθούν σε επόμενη φάση οι ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης και Αθανάσιος Μπαλέρμπας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού.