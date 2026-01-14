newspaper
ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Αυτοδιοίκηση 14 Ιανουαρίου 2026

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Με σαφές πολιτικό στίγμα και έμφαση στη θεσμική διεκδίκηση των Δήμων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου η πρώτη για το 2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά και πραγματοποιώντας την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος παρουσίασε ψηφιακό σύστημα, μια νέα πλατφόρμα που συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα για το αθλητικό οικοσύστημα κάθε Δήμου.

Η ΚΕΔΕ χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Δήμων με σύγχρονα εργαλεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα διαβιβαστεί άμεσα στην ΚΕΔΕ και μέσω αυτής σε όλους τους δήμους της χώρας.

Ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική στιγμή αποτέλεσε η παρουσία των Ολυμπιονικών Πύρρου Δήμα, Παναγιώτη Γιαννάκη, Τασούλας Κελεσίδου και Φανής Χαλκιά, στους οποίους ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ απένειμε τιμητικές πλακέτες, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό και τη διαχρονική τους συμβολή στη διάδοση των αξιών του.

Στην πολιτική του τοποθέτηση, ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε το Σώμα για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και τις αρμοδιότητες των Δήμων. Όπως ανέφερε, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για το 2026 αυξάνονται από 156 σε 164 εκατ. ευρώ μηνιαίως, αύξηση της τάξης των 8 εκατ. ευρώ ή περίπου 5%, εξέλιξη που κινείται μεν στη σωστή κατεύθυνση, είναι όμως πενιχρή χωρίς να καλύπτει τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες των ΟΤΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, έγινε στην υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών για την απόδοση στους Δήμους των εσόδων από χρήσεις αιγιαλών και παραλίας. Όπως επισημάνθηκε, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 93 του ν. 5264/2025, για τα έτη 2024 και 2025 αποδίδεται στους Δήμους το 60% των σχετικών εσόδων, με τη διαδικασία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Πρόκειται, όπως τονίστηκε, για μια τεκμηριωμένη διεκδίκηση της ΚΕΔΕ που ικανοποιήθηκε.

Οργανωμένη προσφυγή των Δήμων

Αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Κτηματολόγιο από την 1η Ιουλίου, όπως γράφηκε στον Τύπο, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, προανήγγειλε οργανωμένη προσφυγή των Δήμων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ΚΕΔΕ να παρεμβαίνει υπέρ τους. «Για μια ακόμη φορά καλούμαστε ενωμένοι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας ενώπιον της Δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των Δήμων να ορθώνουν ανάστημα απέναντι σε κάθε προσβολή των κεκτημένων τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της ΚΕΔΕ στην κατάργηση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ζητώντας τη διατήρησή τους ως έχουν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, κ. Ραβιόλος, ενημέρωσε το Δ.Σ. για το Επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), το οποίο συνδέεται άμεσα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Τονίστηκε ο καθοριστικός ρόλος των ΟΤΑ στην επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης εκπομπών, μέσω Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην υπογραφή της ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων», στο οποίο θα ενταχθούν σε επόμενη φάση οι ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης και Αθανάσιος Μπαλέρμπας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού.

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης
Διεθνής σχέσεις 14.01.26

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης

Ο Πρέσβης της Κίνας προσκάλεσε τον Δήμαρχο Σπάρτης να συμμετάσχει η Σπάρτη στις παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κίνα, απευθύνοντάς του πρόκληση να επισκεφτεί το Πεκίνο

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» – Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»
Μέση Ανατολή 14.01.26 Upd: 20:16

Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» - Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
