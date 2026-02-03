Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.
Το τελευταίο του χαρτί στην προσπάθεια ανάκαμψης της κυβέρνησης, μόλις ένα χρόνο πριν τις εκλογές, παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την απόφασή του να επισπεύσει το επίσημο άνοιγμα της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία επιλέγει τώρα να ρίξει στην αρένα των πολιτικών του στοχεύσεων.
Με την εκκίνηση μιας μακράς διαδικασίας που ως ορίζοντα έχει τον Μάρτιο για τη δημοσιοποίηση της πρότασης της ΝΔ και τον Απρίλιο για την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πρώτη στόχευση του πρωθυπουργού είναι βέβαια να ανακτήσει τη χαμένη πρωτοβουλία των κινήσεων και να ορίσει την ατζέντα για το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα να πάψουν να κυριαρχούν στην επικαιρότητα θέματα που προκαλούν κυβερνητική φθορά (βλ. αγροτικές κινητοποιήσεις, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα).
Άλλωστε ακόμα και η μέρα που επελέγη για να γίνουν οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις και να εισαχθεί το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης στη δημόσια συζήτηση, μόνο τυχαίο δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η ίδια μέρα που στην Καλαμάτα βρίσκονταν ξανά μαζί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.
Η μέρα δηλαδή που ο κ. Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης και που κατέστησε σαφές ότι εμμένει στην κριτική του προς το μέγαρο Μαξίμου, τόσο για το ζήτημα της «τραυματισμένης σήμερα εμπιστοσύνης στους θεσμούς», όσο και για τα ελληνοτουρκικά, ενώ διατύπωσε κι ένα σαφές «καρφί» προς τον Κυρ. Μητσοτάκη: «Ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά», είπε, με την αναφορά του στην «κυριολεκτική διαγραφή» να αφορά βέβαια τον κ. Σαμαρά και την αναφορά στη «μεταφορική διαγραφή» να εκλαμβάνεται από πολλούς ότι αφορά τον ίδιο.
«Μητσοτάκης ή χάος»
Αλλά εκτός από την αλλαγή ατζέντας, η πρωθυπουργική πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει βέβαια και άλλες στοχεύσεις. Δεύτερη στόχευση είναι, οδεύοντας προς τις εκλογές, ο Κυρ. Μητσοτάκης να επιχειρήσει να υποστηρίξει το αφήγημα ότι μόνο η ΝΔ έχει σχέδιο και «θεσμική ατζέντα» για την επόμενη μέρα απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με άλλα λόγια το περιβόητο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», όσο και αν χθες (ΣΚΑΪ) ο πρωθυπουργός θέλησε να το μετατρέψει σε «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος».
Στην ίδια λογική ο πρωθυπουργός επιχειρεί, μέσα από τις κινήσεις του για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, να παρουσιάσει ένα προφίλ «μεταρρυθμιστικό» και «εκσυγχρονιστικό». Ενός «εκσυγχρονισμού» όμως που έχει πολύ συγκεκριμένα και πολύ σκληρά ιδεολογικά χαρακτηριστικά (νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης) και ο οποίος απευθύνεται στοχευμένα σε ένα ακροατήριο μη φιλικό προς τους δημοσίους υπαλλήλους και εν γένει προς το Δημόσιο.
Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ξαναφέρνει στο προσκήνιο την εμμονή της με την αλλαγή του άρθρου 16 για τη δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Ως γνωστόν προηγήθηκε ο σχετικός νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που καταστρατήγησε το άρθρο 16 του Συντάγματος και τώρα το Μαξίμου επιδιώκει την ολοκλήρωση του ανοίγματος της ανώτατης εκπαίδευσης σε ιδιωτικά συμφέροντα με την αλλαγή του ίδιου του Συντάγματος.
Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό που ο πρωθυπουργός, στο τηλεοπτικό του μήνυμα, επέλεξε να χαρακτηρίσει «μάχη με το «βαθύ κράτος»», δεν είναι άλλο από τη γνωστή επιδίωξή του για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Παρόλο που δεν θέλησε τώρα να χρησιμοποιήσει τη λέξη «άρση» αλλά να μιλήσει για «διαρκή αξιολόγηση» και να πει ότι πρέπει να τεθεί η «έννοια της μονιμότητας σε μία εντελώς νέα βάση». Στην επιστολή του, δε, προς τους βουλευτές της ΝΔ το είπε «επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων», κάνοντας επίσης λόγο για «καθολική καθιέρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο».
Τα συνδέουν
Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (που ιστορικά έχει κατοχυρωθεί για την προστασία της ανεξαρτησίας της Δημόσιας Διοίκησης από τις εκάστοτε εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία) με το θέμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, παρουσιάζοντας την αξιολόγηση ως μέσο απαλλαγής του Δημοσίου από μη αποδοτικούς υπαλλήλους.
Αποσιωπά βέβαια το γεγονός ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται ήδη, υπό τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα, ο οποίος προβλέπει και σήμερα την ποινή της οριστικής παύσης, που μπορεί να επιβληθεί σε σοβαρές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων. Και βέβαια πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και σήμερα η αμέλεια περί το υπηρεσιακό καθήκον και η ατελής εκπλήρωση αυτού ή ακόμα και η παράβαση καθήκοντος, παρά τις προσπάθειες της κυβερνητικής πλευράς να αντιπαρέλθει τη σχετική κριτική, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το πειθαρχικό δίκαιο αφορά μόνο άλλου είδους παραβάσεις, οι οποίες ταυτόχρονα (έστω και σε διαφορετικό επίπεδο) είναι και αξιόποινες.
Πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ
Το αφήγημα για 2015
Παρέμβαση Βενιζέλου
Το άρθρο 86
Απέχει αρκετά
Όσο για το θέμα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός μίλησε για «πιο ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων».
Μένει να φανεί ποιο ακριβώς θα είναι το περιεχόμενο της σχετικής πρότασης της κυβέρνησης, όμως η πρωθυπουργική διατύπωση (που δεν εξαιρεί ρητά την εκάστοτε κυβέρνηση από την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης) απέχει αρκετά από μια άλλη διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει μια μέρα πριν, καταθέτοντας τη δική του θέση, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος διερωτήθηκε: «Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση;».
