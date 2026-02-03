newspaper
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τελευταίο του χαρτί στην προσπάθεια ανάκαμψης της κυβέρνησης, μόλις ένα χρόνο πριν τις εκλογές, παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την απόφασή του να επισπεύσει το επίσημο άνοιγμα της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία επιλέγει τώρα να ρίξει στην αρένα των πολιτικών του στοχεύσεων.

Με την εκκίνηση μιας μακράς διαδικασίας που ως ορίζοντα έχει τον Μάρτιο για τη δημοσιοποίηση της πρότασης της ΝΔ και τον Απρίλιο για την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πρώτη στόχευση του πρωθυπουργού είναι βέβαια να ανακτήσει τη χαμένη πρωτοβουλία των κινήσεων και να ορίσει την ατζέντα για το επόμενο διάστημα, με την ελπίδα να πάψουν να κυριαρχούν στην επικαιρότητα θέματα που προκαλούν κυβερνητική φθορά (βλ. αγροτικές κινητοποιήσεις, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα).

Άλλωστε ακόμα και η μέρα που επελέγη για να γίνουν οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις και να εισαχθεί το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης στη δημόσια συζήτηση, μόνο τυχαίο δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η ίδια μέρα που στην Καλαμάτα βρίσκονταν ξανά μαζί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Η μέρα δηλαδή που ο κ. Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης και που κατέστησε σαφές ότι εμμένει στην κριτική του προς το μέγαρο Μαξίμου, τόσο για το ζήτημα της «τραυματισμένης σήμερα εμπιστοσύνης στους θεσμούς», όσο και για τα ελληνοτουρκικά, ενώ διατύπωσε κι ένα σαφές «καρφί» προς τον Κυρ. Μητσοτάκη: «Ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά», είπε, με την αναφορά του στην «κυριολεκτική διαγραφή» να αφορά βέβαια τον κ. Σαμαρά και την αναφορά στη «μεταφορική διαγραφή» να εκλαμβάνεται από πολλούς ότι αφορά τον ίδιο.

«Μητσοτάκης ή χάος»

Αλλά εκτός από την αλλαγή ατζέντας, η πρωθυπουργική πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει βέβαια και άλλες στοχεύσεις. Δεύτερη στόχευση είναι, οδεύοντας προς τις εκλογές, ο Κυρ. Μητσοτάκης να επιχειρήσει να υποστηρίξει το αφήγημα ότι μόνο η ΝΔ έχει σχέδιο και «θεσμική ατζέντα» για την επόμενη μέρα απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με άλλα λόγια το περιβόητο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», όσο και αν χθες (ΣΚΑΪ) ο πρωθυπουργός θέλησε να το μετατρέψει σε «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος».

Στην ίδια λογική ο πρωθυπουργός επιχειρεί, μέσα από τις κινήσεις του για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, να παρουσιάσει ένα προφίλ «μεταρρυθμιστικό» και «εκσυγχρονιστικό». Ενός «εκσυγχρονισμού» όμως που έχει πολύ συγκεκριμένα και πολύ σκληρά ιδεολογικά χαρακτηριστικά (νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης) και ο οποίος απευθύνεται στοχευμένα σε ένα ακροατήριο μη φιλικό προς τους δημοσίους υπαλλήλους και εν γένει προς το Δημόσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ξαναφέρνει στο προσκήνιο την εμμονή της με την αλλαγή του άρθρου 16 για τη δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Ως γνωστόν προηγήθηκε ο σχετικός νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που καταστρατήγησε το άρθρο 16 του Συντάγματος και τώρα το Μαξίμου επιδιώκει την ολοκλήρωση του ανοίγματος της ανώτατης εκπαίδευσης σε ιδιωτικά συμφέροντα με την αλλαγή του ίδιου του Συντάγματος.

Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό που ο πρωθυπουργός, στο τηλεοπτικό του μήνυμα, επέλεξε να χαρακτηρίσει «μάχη με το «βαθύ κράτος»», δεν είναι άλλο από τη γνωστή επιδίωξή του για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Παρόλο που δεν θέλησε τώρα να χρησιμοποιήσει τη λέξη «άρση» αλλά να μιλήσει για «διαρκή αξιολόγηση» και να πει ότι πρέπει να τεθεί η «έννοια της μονιμότητας σε μία εντελώς νέα βάση». Στην επιστολή του, δε, προς τους βουλευτές της ΝΔ το είπε «επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων», κάνοντας επίσης λόγο για «καθολική καθιέρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο».

Τα συνδέουν

Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων (που ιστορικά έχει κατοχυρωθεί για την προστασία της ανεξαρτησίας της Δημόσιας Διοίκησης από τις εκάστοτε εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία) με το θέμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, παρουσιάζοντας την αξιολόγηση ως μέσο απαλλαγής του Δημοσίου από μη αποδοτικούς υπαλλήλους.

Αποσιωπά βέβαια το γεγονός ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται ήδη, υπό τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα, ο οποίος προβλέπει και σήμερα την ποινή της οριστικής παύσης, που μπορεί να επιβληθεί σε σοβαρές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων. Και βέβαια πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και σήμερα η αμέλεια περί το υπηρεσιακό καθήκον και η ατελής εκπλήρωση αυτού ή ακόμα και η παράβαση καθήκοντος, παρά τις προσπάθειες της κυβερνητικής πλευράς να αντιπαρέλθει τη σχετική κριτική, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το πειθαρχικό δίκαιο αφορά μόνο άλλου είδους παραβάσεις, οι οποίες ταυτόχρονα (έστω και σε διαφορετικό επίπεδο) είναι και αξιόποινες.

Πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ

Ούτως ώστε αν η κυβέρνηση αποσπάσει το «ναι» του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις της, να το αξιοποιήσει ως πανηγυρική επιβεβαίωση της δικής της πολιτικής υπεροχής και πρωτοβουλίας των κινήσεων, ενώ αν εισπράξει «όχι», να επιχειρήσει να παρουσιάσει τη Χαριλάου Τρικούπη ως «αδιάλλακτη» και ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».
Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έλεγε ότι «ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, να το συνδέσουμε με το Σύνταγμά μας και με τη συζήτηση περί μονιμότητας και εδώ νομίζω ότι όλοι μας θα αναμετρηθούμε με την ιστορία και με το ποια χώρα θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενος στην πρωθυπουργική πρόταση περί «δικλείδων οι οποίες θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στοχοποιώντας το ΠΑΣΟΚ, θέλησε να πει: «Να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα «βράχια» από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους θιασώτες του «λεφτά υπάρχουν», τους επόμενους εμπόρους ελπίδας, τους επόμενους μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται, δηλαδή, να ψηφίζονται προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, παράγουν υπερβολικά ελλείμματα, το «δώστα όλα», που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80».
Για να προσθέσει: «Κάθε κόμμα και, ειδικά, τα κόμματα που είναι πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό τους παρελθόν το απέβαλαν, είτε δεν θα το στηρίξουν «πετώντας την μπάλα στην εξέδρα» και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει τα ίδια».

Το αφήγημα για 2015

Και εδώ έρχεται και η τέταρτη στόχευση του μεγάρου Μαξίμου, που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια επαναφοράς, μέσω της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, του γνωστού κυβερνητικού αφηγήματος για τα γεγονότα του 2015, με την κυβέρνηση να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο, να συσπειρώσει κεντρογενή ακροατήρια, που κάποτε είχαν συσπειρωθεί γύρω της στη βάση του λεγόμενου αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου και τώρα έχουν απομακρυνθεί.
Σε αυτό το πλαίσιο το Μαξίμου επαναφέρει για άλλη μια φορά, όλο το αφήγημα που χρησιμοποιεί η σημερινή κυβέρνηση σε βάρος της κυβέρνησης Τσίπρα, την οποία η ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη επιμένει να χαρακτηρίζει με τη λέξη «λαϊκιστές», μη βλέποντας κανένα λαϊκισμό στις δικές της πολιτικές συμπεριφορές (όπως π.χ. στη στάση της απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και στο χάιδεμα των συλλαλητηρίων). Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι «η διαφορά του 2027, που θα έχουμε εκλογές, σε σχέση με το 2015, όπου ήρθαν οι λαϊκιστές, είναι ότι πλέον έχουμε δείγμα γραφής. Θέλω να πιστεύω, ότι έχουμε καταλάβει πόσο ακριβά μπορούμε να πληρώσουμε την μεταφορά της «πάνω και της κάτω πλατείας» και αναφέρομαι στα κόμματα και όχι στην κοινωνία, στο Μέγαρο Μαξίμου και στα υπουργικά γραφεία. Δηλαδή, οι λαϊκιστές είχαν έρθει, ήρθαν τα προηγούμενα χρόνια».

Παρέμβαση Βενιζέλου

Αλλά βέβαια τα κεντρογενή ακροατήρια που προσπαθεί η σημερινή κυβέρνηση να επαναπροσεγγίσει, είτε μέσω ξυπνήματος αντι-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικών, είτε μέσω των πιέσεων στο ΠΑΣΟΚ, τα αποσυσπειρώνουν με έντονο τρόπο οι παρεμβάσεις του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως η τελευταία του, στην οποία τόνισε ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του», ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου της Μεταπολίτευσης» και πως «πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».

Το άρθρο 86

Την ίδια στιγμή το Μαξίμου βάζει στο τραπέζι την αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών, αλλά βέβαια είναι το ίδιο που οχυρώθηκε πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος προκειμένου να μην παραπέμψει τους δύο πρώην υπουργούς του σε Προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το ζήτημα, δε, του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρ’ ότι είναι ίσως το λιγότερο φορτισμένο ιδεολογικά από τα ζητήματα που ανοίγει η κυβέρνηση (με πρόταση καθιέρωσης μίας και μόνο εξαετούς θητείας), είναι επίσης ένα θέμα το οποίο δύσκολα μπορεί να αποτελέσει πεδίο συναίνεσης, κυρίως λόγω του βεβαρημένου ιστορικού της στάσης της στην τελευταία αναθεώρηση. Ενώ, δηλαδή, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν συμφωνήσει στην τότε προτείνουσα Βουλή (με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ) ότι η εκλογή του ΠτΔ πρέπει να αποσυνδεθεί από την πιθανότητα πρόωρης διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών, στη συνέχεια, στην αναθεωρητική Βουλή (με πλειοψηφία πια της ΝΔ) η αναθεώρηση που προκρίθηκε πήγε πέρα από αυτό, φτάνοντας στο σημείο να επιτρέπει την εκλογή ΠτΔ ακόμα και με απλή πλειοψηφία.
Η ΝΔ εκμεταλλεύτηκε έτσι τη νέα συνταγματική διάταξη, προκειμένου να μην επιδιώξει συναινέσεις για το πρόσωπο του νέου ΠτΔ και να προκρίνει την στενά κομματική επιλογή του σημερινού ΠτΔ, συγκεντρώνοντας την ομόθυμη αντίδραση όλης της αντιπολίτευσης.

Απέχει αρκετά

Όσο για το θέμα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός μίλησε για «πιο ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων».

Μένει να φανεί ποιο ακριβώς θα είναι το περιεχόμενο της σχετικής πρότασης της κυβέρνησης, όμως η πρωθυπουργική διατύπωση (που δεν εξαιρεί ρητά την εκάστοτε κυβέρνηση από την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης) απέχει αρκετά από μια άλλη διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει μια μέρα πριν, καταθέτοντας τη δική του θέση, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος διερωτήθηκε: «Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση;».

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Συνέντευξη 02.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
Παρέμβαση 02.02.26

«Καρφί» Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση.

Σύνταξη
Κρήτη: Δύο προσωρινές δομές μεταναστών – Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Σε Χανιά και Ηράκλειο 02.02.26

Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής

Τροπολογία ειδικά για την Κρήτη πρόκειται να φέρει ο Θάνος Πλεύρης στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος

Για ν’ αλλάξει οποιαδήποτε από τα 121 άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει η αναθεωρητέα διάταξη να λάβει τουλάχιστον τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή να υπερψηφίσουν τουλάχιστον 180 βουλευτές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Σύνταξη
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ
Τι είπε ο Π. Μαρινάκης 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ

Να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές επιλογές της, όπως η άρση μονιμότητας και η αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί η κυβέρνηση - Ο Π. Μαρινάκης, με μπόλικη κινδυνολογία, αναφέρθηκε επίσης σε νέο μοντέλο διακυβέρνησης και «δικλίδες που θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία» με αντίστοιχες προβλέψεις στον προϋπολογισμό

Σύνταξη
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Ουκρανία 03.02.26

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες περιοχές

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
Σουδάν: Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας
Τρία χρόνια πολέμου 03.02.26

Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο Σουδάν

Πλήγματα με drones ανταλλάσσουν στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα
18% 03.02.26

Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα

Η Ινδία μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δασμοί θα υποχωρήσουν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
Κρίστι Νοεμ 03.02.26

Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Μετά από απανωτές δολοφονίες διαδηλωτών που ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ θα φορούν κάμερες σώματος, με απόφαση Τραμπ, λέει η ΥΠΕΣ Νόεμ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
