# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:51

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη «βεντάλια» να ανοίγει και να περιλαμβάνει τα φλέγοντα εξωτερικά θέματα, τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, τις σχέσεις Ελλάδα – Τουρκίας, την επικείμενη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ενδεχόμενο επίσκεψης στην Ελλάδα του αμερικανού προέδρου.

Η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο με τον πρωθυπουργό να καλείται να δώσει απαντήσεις για την περίφημη τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων, την συνταγματική αναθεώρηση, τον εκλογικό νόμο και τις κυβερνήσεις αυτοδυναμίας.

Πριν την 15η Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά είπε (ΣΚΑΪ) πως η συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο θα γίνει πριν τις 15 Φεβρουαρίου και τόνισε πως η Διακήρυξη των Αθηνών προσδίδει «κάποια σημαντικά κεκτημένα τα οποία δεν πρέπει να τα αμελούμε». Μίλησε για «πολύ σημαντική μείωση της έντασης, ειδικά στον αέρα, σε επίπεδο παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου» και σχετικά με την τουρκική NAVTEX σχολίασε πως «έχουμε την πάγιά μας θέση για τον παράνομο νομικά χαρακτήρα τους. Και σίγουρα η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν, παραδείγματος χάρη, θέλει να κάνει μία ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο».

Επανέλαβε πως το μείζον ζήτημα με την Τουρκία είναι μία και μόνο: η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ερωτηθείς για τα «αγκάθια» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις «γκρίζες ζώνες» και το θέμα της αποστρατικοποίησης, ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι θέματα τα οποία δεν υφίστανται και πως γι’ αυτό εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, κάτι που θα πρέπει η Τουρκία να το καταλάβει.

«Η Τουρκία πρέπει επίσης να αντιληφθεί ότι μία επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς μαζί της θα είχε και άλλα παράπλευρα οφέλη ως προς τη δυνατότητα της Τουρκίας να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συμμετοχή της -γιατί όχι;- σε κάποια μελλοντικά προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτούν την αμυντική της βιομηχανία με ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά εμείς ήμασταν απολύτως σαφείς: όσο υπάρχει το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και παρά την αμφισβήτηση κάποιων ότι αυτή η στάση μας είχε ουσιαστική αξία, απεδείχθη εκ του αποτελέσματος ότι μπορέσαμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος μας δεν αποκλείει στο διηνεκές την Τουρκία από μια πιο ισχυρή συνεργασία με την Ευρώπη.

Άγνοια για το ταξίδι Τραμπ στην Ελλάδα

Για την πιθανότητα συνάντησης με τον Ντ. Τραμπ είπε: «Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του προέδρου Τραμπ στην πατρίδα μας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητιούνται πάντα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο επ’ αυτού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο, γεμάτο αβεβαιότητες, είναι απολύτως κατανοητό και η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το πού πηγαίνουμε συνολικά ως χώρα, πού πηγαίνει η Ευρώπη, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών».

Σχετικά με όσους εκφράζουν ανησυχία περί αμερικανικής μεσολάβησης με δεδομένη τη συχνή επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν συμμερίζεται καθόλου αυτές τις ανησυχίες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πως γνωρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από την εποχή της πρώτης θητείας του.

Στήριξη στη διάταξη για τη συνεπιμέλεια

Αναφερόμενος σε θέματα εσωτερικής επικαιρότητας και ερωτηθείς για τη διάταση που αφορούσε την κ. Κεφαλογιάννη, ο πρωθυπουργός αποσαφήνισε ότι αυτή η διάταξη πέρασε από την κανονική νομοθετική διαδικασία στις Επιτροπές, στην Ολομέλεια.

«Ψηφίστηκε από πολύ περισσότερους βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία. Την εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή διάταξη, διότι ουσιαστικά μας υποχρεώνει να ξαναδούμε ζητήματα τα οποία αφορούν στη συνεπιμέλεια, νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που νομίζω ότι, τέσσερα χρόνια μετά πια, το Υπουργείο έχει άποψη στον βαθμό στον οποίο πρέπει ενδεχομένως να γίνονται κάποιες τροποποιήσεις. Και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση η οποία έγινε. Το πώς έγινε χρήση της διάταξης εγώ δεν θα το σχολιάσω, γιατί είναι και ένα, θα έλεγα, ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό, υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Εγώ θα μείνω στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ’ εαυτής», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα έχει κάποιες πολιτικές επιπτώσεις απάντησε αρνητικά «από τη στιγμή που θεωρώ ότι η διάταξη είναι ορθή».

Η συνταγματική αναθεώρηση

Και αφού έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες το κεφάλαιο αυτό ξεκίνησε να αναφέρεται στη συνταγματική αναθεώρηση, θέμα που ο ίδιος άνοιξε σήμερα σε μια εξέλιξη που προϋποθέτει χρόνο, πολλαπλές διαδικασίες και κυρίως συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Έχοντας φροντίσε κατ’ επανάληψη να «καρφώσει» την αντιπολίτευση για τη μη εποικοδομητική της στάση σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα, στην προκειμένη περίπτωση φρόντισε να ρίξει τους τόνους και να κάνει έκκληση για συναινέσεις προκειμένου η συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσει.

«Έχει έρθει η ώρα, με θάρρος και με διάθεση συναίνεσης, να καθίσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Εγώ βλέπω σε αυτή τη συζήτηση μία ευκαιρία να φύγουμε από αυτό το πεδίο της σκληρής κομματικής περιχαράκωσης, όπου κανείς δεν συζητάει με κανέναν, όλοι θέλουν να κάνουν μόνοι τους, όλοι ξέρουν τι δεν θέλουν -μόνο εμείς ξέρουμε ως παράταξη τι θέλουμε να κάνουμε- να τοποθετηθούν όλοι επί της ουσίας των διατάξεων.

Και επειδή έχω συμμετάσχει ως νέος βουλευτής στην Επιτροπή του 2005- 2006, θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα τουλάχιστον αυτή την Επιτροπή, γιατί είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία αυτή, δεν είναι κυβερνητική, θα την αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος και πως «εμείς πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, θεωρούμε ότι υπηρετούν αυτή τη στιγμή το συμφέρον του τόπου, ειδικά σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας».

Και συμπλήρωσε: «Για σκεφτείτε να είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας όταν είχαμε την εισβολή στον Έβρο ή αντιμετωπίσαμε άλλες μεγάλες κρίσεις. ‘Αρα, πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να προκύψουν με αυτόν τον εκλογικό νόμο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: το πρώτο κόμμα να είναι πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό. Γνωστές οι προϋποθέσεις και οι αριθμητικοί στόχοι για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή θα είναι η ατζέντα με την οποία θα οδηγήσω -και θέλω να οδηγήσω- τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός τελικά μας υποδείξει ότι δεν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα πρέπει να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση συνεργασίας. Πάντως, η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Εγώ καθιστώ σαφή τη δική μου προτίμηση, αλλά δεν πρόκειται να «πειράξω» τους κανόνες του παιχνιδιού για να γίνει το δικό μου. Αυτό θα ήταν και παντελώς αντιθεσμικό, δεν μου ταιριάζει καθόλου, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ήταν και τελικά πολιτικά αντιπαραγωγικό».

Το δίλημμα της κάλπης

Για το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ο πρωθυπουργός διαφώνησε και είπε ότι το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος».

«Όχι, δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος». Είναι λάθος να το λέτε. Αυτό είναι το δίλημμα. Τώρα το τι θα προέλθει από την κάλπη και πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες. Αλλά όχι, εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος. Συγκρίνομαι με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Βλέπω, ας πούμε, αρκετούς συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή μπορεί να στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ, που σε έναν βαθμό μπορεί να συμφωνούν με τις πολιτικές μας και που αιφνιδιάζονται όταν το ΠΑΣΟΚ γίνεται «ουρά» της κας Κωνσταντοπούλου και όταν ταυτίζεται με έναν πιο ακραίο λόγο χωρίς προτάσεις, γιατί δεν έχουν συνηθίσει αυτό από το ΠΑΣΟΚ. ‘Αρα, για εμένα αυτό το δίλημμα είναι ένα ψεύτικο δίλημμα. Έχω συγκεκριμένους αντιπάλους, όλους τους σέβομαι (…)».

Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
