# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε κοινό βηματισμό Υπουργείο και Δήμοι για κλίμα και ασφάλεια-Καίριος ο ρόλος της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 28 Ιανουαρίου 2026, 12:38

Σε κοινό βηματισμό Υπουργείο και Δήμοι για κλίμα και ασφάλεια-Καίριος ο ρόλος της ΚΕΔΕ

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος συνεργασίας Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - ΚΕΔΕ για το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη».

Σύνταξη
Spotlight

Ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο πρώτος κύκλος ουσιαστικής και παραγωγικής συνεργασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με στόχο την προετοιμασία και συνδιαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή Μάχη».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, «η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο θεσμικής συνέργειας και κοινής στόχευσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και της διαβούλευσης, καταγράφηκαν αναλυτικά οι θέσεις, οι παρατηρήσεις και οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Δημάρχων, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.

Το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων αυτών ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, αντανακλώντας την κοινή βούληση για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εφαρμόσιμο θεσμικό πλαίσιο, που λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις επιχειρησιακές προκλήσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της ΚΕΔΕ και των Δήμων στην πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση κινδύνων και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για διαρκή και θεσμικό διάλογο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της πολιτικής προστασίας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της δημόσιας ασφάλειας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα της συνδιαμόρφωσης νομοθετικών κειμένων με την ενεργή παρουσία των τοπικών αρχών και ενισχύει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ισότιμου και ενεργού εταίρου στη χάραξη εθνικών στρατηγικών».

*πηγή φωτογραφίας: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος
Συμπαράσταση 27.01.26

Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με επιστολή του στους συναδέλφους του Δημάρχους της χώρας, πρότεινε την τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύνταξη
Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Αντιδράσεις 27.01.26

Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Να μην μεταφερθούν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των Περιφερειών ζητάει η ΕΝΠΕ. Για σχετική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κάνει λόγο η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Ο Δήμος Βριλησσίων ενισχύει την οδική ασφάλεια με ραντάρ ένδειξης ταχύτητας. Μένει να βρεθεί και ένας τρόπος να προστατευτούν οι κάτοικοι της Αττικής και από την ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα με «σπασμένες» εξατμίσεις.

Σύνταξη
Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων
Μέγιστη προσοχή 26.01.26

Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Μέσω ανάρτησής του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος ενημερώνει για τα επικίνδυνα σημεία, την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τις εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Διπλωματία 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, ρώτησε τη Μπενφίκα για τη διαθεσιμότητα του Βαγγέλη Παυλίδη και το ποσό που ζήτησαν οι Πορτογάλοι... διέκοψε αμέσως τις επαφές!

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Θρήνος και οργή 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Μόλις επτά ημερών 28.01.26

Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του

Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν ζωή.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

