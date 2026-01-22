Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.
Αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη και άλλα στελέχη, θα επισκεφθούν τους πληγέντες δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Υπουργείου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή:
- του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γιώργου Παπανικολάου,
- του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και
- του Δημάρχου Ωρωπού κ. Γιώργου Γιασημάκη.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων, σκοπός της σύσκεψης είναι να παρουσιάσουν οι δήμαρχοι αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας, με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες που χρήζουν επισκευών, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πολιτών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η διευθέτηση και η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.
