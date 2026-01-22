Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη που προσθέτει:
«Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας».
- Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
- Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
- Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
- ΠΑΣΟΚ: «Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση μετά την απόφαση της Ευρωβουλής για τη Mercosur» λέει ο Τσουκαλάς
- To Siri της Apple μετενσαρκώνεται επιτέλους σε chatbot
- Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
- Κακοκαιρία: Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος – Αθήνα – Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα
- Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να γίνω ο μαύρος κύκνος» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις