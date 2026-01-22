Καιρός: Βροχές στην Αττική το απόγευμα και τη νύχτα – Πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα
Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Συνεδρίασε σήμερα, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, λόγω των καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.
Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:
α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.
β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.
