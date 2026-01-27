Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου καλεί τους συνεδέλφους του Δημάρχους να προβούν σε τριήμερη αναστολή ή ματαίωση των προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης. Η επιστολή σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη και συγκλονισμένοι, όπως όλη η Ελλάδα, παρακολουθούμε το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον βαρύ τραυματισμό εργαζομένων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός που διαχρονικά βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και τους ανθρώπους της, οφείλει να εκφράσει έμπρακτα το σεβασμό και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.

Για το λόγο αυτό, σας καλώ να προβείτε σε τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων από 27 Ιανουαρίου έως 29 Ιανουαρίου 2026, ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης.

Σύσσωμη η Αυτοδιοίκηση εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία».