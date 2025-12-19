H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετούν με θλίψη τον Γιώργο Ψαθά, Δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Γιώργος Ψαθάς με ήθος, συνέπεια και έντονο το αίσθημα ευθύνης, ασχολήθηκε ενεργά με την αυτοδιοίκηση υπηρετώντας επί σειρά ετών τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και το 2014 εξελέγη πρώτη φορά Δήμαρχος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ενώ επανεκλέχθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και του 2023, προωθώντας παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Ως Δήμαρχος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων αλλά και μέσα από τις θεσμικές του θέσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, όπου διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ την περίοδο 2014–2019, άφησε το δικό του αποτύπωμα.

Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.,

Αποφασίζει Ομόφωνα: