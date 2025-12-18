Θλίψη στην Αυτοδιοίκηση σκόρπισε ο θάνατος του Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων
Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του εν ενεργεία Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων Γεωργίου Ψαθά και απόδοση τιμών.
Θλίψη έχει προκαλέσει σε όλη την Αυτοδιοίκηση ο θάνατος του Δημάρχου -Μεσσαπίων Γεωργίου Ψαθά.
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων εξέδωσε ψήφισμα πένθους για τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο του Δημάρχου Γεωργίου Ψαθά. Με το ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποτίει ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια, το ήθος και την πίστη με τα οποία υπηρέτησε τις αξίες της δημοκρατίας και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Δήμος, μεταξύ άλλων, κηρύχθηκε σε τριήμερο πένθος, με τη σημαία να κυματίζει μεσίστια στα δημοτικά κτίρια, ενώ την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας θα παραμείνουν κλειστές οι δημοτικές υπηρεσίες και οι σχολικές μονάδες. Παράλληλα, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις έως τις 31/12/2025.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, η κηδεία θα τελεστεί με δημόσια δαπάνη και θα κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του Δημάρχου. Επιπλέον, θα τηρηθεί βιβλίο συλλυπητηρίων στο Δημαρχείο, ενώ το ψήφισμα θα επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος και θα δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων
