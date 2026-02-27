magazin
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
27 Φεβρουαρίου 2026

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Η Τζέσι Μπάκλεϊ οφείλει ένα ευχαριστώ σε έναν γενναιόδωρο, άγνωστο άνδρα που χρηματοδότησε την εκπαίδευσή της ως ηθοποιός.

Η Μπάκλεϊ εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast Awards Chatter του περιοδικού The Hollywood Reporter, για να συζητήσει τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet», που είναι υποψήφια για Όσκαρ, αλλά και για την εμπειρία της ως ηθοποιός στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

«Μου αρέσει η ευθύνη»

Καθώς διηγούνταν την εμπειρία της από τις σπουδές στη διάσημη δραματική σχολή του Λονδίνου Royal Academy of Dramatic Arts (RADA), η Τζέσι Μπάκλεϊ σημείωσε ότι έκανε ένα διάλειμμα μεταξύ των πρώτων μαθημάτων της στη σχολή και της τελικής αποφοίτησής της το 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανιζόταν σε ένα νυχτερινό κλαμπ του Λονδίνου που ονομάζεται Ivy Club.

«Ξέρετε, προέρχομαι από μια πενταμελή οικογένεια και οι γονείς μου πάντα έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Αλλά, ξέρετε, όταν είσαι έξω, είσαι έξω [από το σπίτι]», είπε γελώντας, όταν ρωτήθηκε για τον ευεργέτη της.

Φωτογραφία: Η Τζέσι Μπάκλεϊ ποζάρει με το βραβείο A’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», BAFTA 2026, στο Royal Festival Hall στο Southbank Centre, Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Suzanne Plunkett

«Και μου αρέσει αυτή η ευθύνη. Αλλά είναι δύσκολο να ζεις σε μια πόλη όπως το Λονδίνο και να μπορείς να ανταπεξέλθεις οικονομικά. Και εκείνες τις στιγμές στο Ivy Club, υπήρχε ένας άντρας που λεγόταν Τόνι, ο οποίος με είχε δει να τραγουδάω και αγαπούσε το θέατρο και ήθελε να υποστηρίξει τα νέα ταλέντα. Νομίζω ότι όταν τελείωσα το πρώτο μάθημα στη RADA, ένιωθα σαν να μου έμεινε μια αίσθηση ανεκπλήρωτης επιθυμίας. Και έτσι αποφάσισα να αποκτήσω λίγη εμπειρία ζωής».

»Ήθελα να κάνω λάθη στην προσωπική μου ζωή. Ήθελα να μελετήσω σενάρια. Ήθελα να μάθω τι είναι ο κινηματογράφος. Ήθελα να πηγαίνω στο μπαρ την Παρασκευή το βράδυ με άτομα της ηλικίας μου και να μην ανησυχώ για το ότι θα μπορούσα να πάω φυλακή αν δεν πλήρωνα φόρους, κάτι που μου φαινόταν τρομακτικό», πρόσθεσε.

«Και τότε ο Τόνι μου είπε ότι θέλει να με βοηθήσει. Και πολύ ευγενικά πλήρωσε για την εκπαίδευσή μου στη RADA και τη διαμονή μου στο Λονδίνο, κάτι που αν δεν είχε κάνει, πιθανότατα δεν θα μπορούσα να μείνω».

Οι προσπάθειες του Τόνι απέδωσαν: τον Ιανουάριο η Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Critics Choice Awards, στις Χρυσές Σφαίρες και στα BAFTA για τον ρόλο της στην ταινία «Hamnet».

*Με πληροφορίες από: People

