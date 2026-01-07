Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

Η Τζέσι Μπάκλεϊ μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της στο τηλεοπτικό talent show που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, περιγράφοντάς τη ως βαθιά τραυματική. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ένιωσε «κακοποιημένη» κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο I’d Do Anything, το BBC show του 2008 που αναζητούσε τη νέα Νάνσι για το μιούζικαλ «Oliver!».

Σε συνέντευξή της στη Vogue, η 36χρονη σήμερα Μπάκλεϊ περιέγραψε ένα περιβάλλον έντονης αντικειμενοποίησης, σε μια ηλικία –μόλις 17 ετών– όπου, όπως λέει, ακόμη διαμόρφωνε την ταυτότητά της.

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε.

«Δεν το καταλάβαινα πλήρως. Απλώς το ένιωθα»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν ψυχικά καλά και βίωνε κατάθλιψη, χωρίς όμως να μπορεί τότε να κατονομάσει ξεκάθαρα αυτό που της συνέβαινε. «Δεν το καταλάβαινα πλήρως. Απλώς το ένιωθα, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο», είπε, εκφράζοντας την ευχή καμία έφηβη να μη χρειαστεί να περάσει αντίστοιχη εμπειρία στο μέλλον.

Σύμφωνα με τη Vogue, κριτές και συντελεστές της εκπομπής σχολίαζαν συχνά την εμφάνισή της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα χορογράφο που της ζητούσε να γίνει «πιο κυρία» και να μάθει να κινείται με ψηλά τακούνια. «Τότε απλώς προσπαθούσα να βρω τον χώρο μου», σημείωσε.

Το BBC, απαντώντας στις δηλώσεις της, υπογράμμισε ότι διαθέτει πολιτικές φροντίδας και προστασίας όσων συνεργάζονται με τον οργανισμό, οι οποίες –όπως ανέφερε– έχουν ενισχυθεί σημαντικά με τα χρόνια.

Ο τρόπος να ζεις

Παρότι κατέλαβε τη δεύτερη θέση, η Μπάκλεϊ αρνήθηκε την πρόταση να γίνει αντικαταστάτρια της νικήτριας και επέλεξε να χαράξει τη δική της πορεία στο λονδρέζικο θέατρο. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα.

«Όταν μεγαλώνεις ακούγοντας ότι πρέπει να στριμωχτείς σε ένα καλούπι που δεν σου ταιριάζει, τελικά εσωτερικεύεις αυτά τα μηνύματα και γίνεσαι αυτοκαταστροφική», είπε.

Σήμερα, η Τζέσι Μπάκλεϊ βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας της. Η ερμηνεία της στο Hamnet θεωρείται από πολλούς φαβορί για κορυφαία βραβεία, ενώ συμπρωταγωνιστεί με τον Πολ Μέσκαλ σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, σε μεταφορά του μυθιστορήματος της Μάγκι Ο’ Φάρελ.

«Στόχος ζωής μου πλέον», κατέληξε, «είναι να ξεμπλέξω από ιστορίες που δεν με εξυπηρετούν και απλώς να βρω τον τρόπο να ζω».

Με πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram British Vogue @britishvogue Φωτογράφος: Jack Davison @JackDavisonPhoto