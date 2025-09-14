magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
The Good Life 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:10

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Το Hamnet, η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βραβευμένου μυθιστορήματος της Μάγκι Ο’Φάρελ, απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Πολ Μέσκαλ, αφηγείται μια μυθοπλαστική ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς αντιμετωπίζουν τον χαμό του μικρού τους γιου, Χάμνετ.

Η νίκη αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το Βραβείο Κοινού στο Τορόντο έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αξιόπιστους «προφήτες» της επιτυχίας στα Όσκαρ.

Κάθε ταινία που έχει τιμηθεί με αυτό το βραβείο από το 2011 έως το 2023, κατάφερε στη συνέχεια είτε να είναι υποψήφια είτε νικήτρια για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η διάκριση στο Τορόντο καθιστά το Hamnet ένα από τα πρώτα, αλλά και πιο δυνατά, φαβορί για την επερχόμενη τελετή.

Για την Κλόι Ζάο, η οποία σκηνοθέτησε και το βραβευμένο με Όσκαρ Nomadland, αυτό είναι το δεύτερο Βραβείο Κοινού στο Τορόντο.

Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ του 2020, ενώ ανέλαβε το σενάριο μαζί με τη Ζάο. Ξετυλίγει την τραγική ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν την απώλεια του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Η ταινία ακολουθεί το ζευγάρι στην προσπάθειά του να συμφιλιωθεί με την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού του και αποκαλύπτει πως αυτή η προσωπική τραγωδία ενέπνευσε τον Σαίξπηρ να γράψει το θρυλικό, κλασικό έργο του, Άμλετ, σύμφωνα με το Variety.

YouTube thumbnail

Το μυθιστόρημα της Ο’Φάρελ υπήρξε best-seller των New York Times, έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες παγκοσμίως.

Η επιτυχία του βιβλίου επισφραγίστηκε με σημαντικές διακρίσεις, όπως το Women’s Prize for Fiction και το Fiction Prize των National Book Critics Circle Awards και τα δύο το 2020.

Η ταινία είναι παραγωγή της Amblin Entertainment του Στίβεν Σπίλμπεργκ, θα κυκλοφορήσει από την Focus Features σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η ευρύτερη διανομή της έχει προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου.

Διακρίσεις και διαμάχες

Στο TIFF ξεχώρισαν δύο ακόμα ταινίες, λαμβάνοντας τα βραβεία των επιλαχόντων: το Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, η συνέχεια του γνωστού «μυστηρίου» του Ράιαν Τζόνσον.

Για πρώτη φορά φέτος, το φεστιβάλ απένειμε και το Βραβείο Κοινού για Διεθνή Ταινία, το οποίο κέρδισε το σκοτεινό κωμικό θρίλερ No Other Choice του Παρκ Τσαν-γουκ.

Ωστόσο αντιδράσεις προκάλεσε το βραβείο Κοινού για ντοκιμαντέρ, το οποίο απονεμήθηκε στο The Road Between Us: The Ultimate Rescue.

YouTube thumbnail

Η ταινία, που αφηγείται την ιστορία ενός Ισραηλινού στρατηγού και τις συνέπειες των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου του 2023, είχε οδηγήσει σε διαδηλώσεις και είχε προσωρινά αφαιρεθεί από το πρόγραμμα λόγω «σημαντικών ανησυχιών για την ασφάλεια, νομικούς και προγραμματικούς λόγους».

Η ανακοίνωση των βραβείων του Τορόντο ήρθε αμέσως μετά τον θρίαμβο της οικογενειακής κωμωδίας Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, με πρωταγωνιστές την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Άνταμ Ντράιβερ και τη Σάρλοτ Ράμπλινγκ, η οποία απέσπασε το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

