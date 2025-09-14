Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Το Hamnet, η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βραβευμένου μυθιστορήματος της Μάγκι Ο’Φάρελ, απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Πολ Μέσκαλ, αφηγείται μια μυθοπλαστική ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς αντιμετωπίζουν τον χαμό του μικρού τους γιου, Χάμνετ.

Η νίκη αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το Βραβείο Κοινού στο Τορόντο έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αξιόπιστους «προφήτες» της επιτυχίας στα Όσκαρ.

Κάθε ταινία που έχει τιμηθεί με αυτό το βραβείο από το 2011 έως το 2023, κατάφερε στη συνέχεια είτε να είναι υποψήφια είτε νικήτρια για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η διάκριση στο Τορόντο καθιστά το Hamnet ένα από τα πρώτα, αλλά και πιο δυνατά, φαβορί για την επερχόμενη τελετή.

Για την Κλόι Ζάο, η οποία σκηνοθέτησε και το βραβευμένο με Όσκαρ Nomadland, αυτό είναι το δεύτερο Βραβείο Κοινού στο Τορόντο.

Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ του 2020, ενώ ανέλαβε το σενάριο μαζί με τη Ζάο. Ξετυλίγει την τραγική ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν την απώλεια του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Η ταινία ακολουθεί το ζευγάρι στην προσπάθειά του να συμφιλιωθεί με την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού του και αποκαλύπτει πως αυτή η προσωπική τραγωδία ενέπνευσε τον Σαίξπηρ να γράψει το θρυλικό, κλασικό έργο του, Άμλετ, σύμφωνα με το Variety.

Το μυθιστόρημα της Ο’Φάρελ υπήρξε best-seller των New York Times, έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες παγκοσμίως.

Η επιτυχία του βιβλίου επισφραγίστηκε με σημαντικές διακρίσεις, όπως το Women’s Prize for Fiction και το Fiction Prize των National Book Critics Circle Awards και τα δύο το 2020.

Η ταινία είναι παραγωγή της Amblin Entertainment του Στίβεν Σπίλμπεργκ, θα κυκλοφορήσει από την Focus Features σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου, ενώ η ευρύτερη διανομή της έχει προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου.

Διακρίσεις και διαμάχες

Στο TIFF ξεχώρισαν δύο ακόμα ταινίες, λαμβάνοντας τα βραβεία των επιλαχόντων: το Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, η συνέχεια του γνωστού «μυστηρίου» του Ράιαν Τζόνσον.

Για πρώτη φορά φέτος, το φεστιβάλ απένειμε και το Βραβείο Κοινού για Διεθνή Ταινία, το οποίο κέρδισε το σκοτεινό κωμικό θρίλερ No Other Choice του Παρκ Τσαν-γουκ.

Ωστόσο αντιδράσεις προκάλεσε το βραβείο Κοινού για ντοκιμαντέρ, το οποίο απονεμήθηκε στο The Road Between Us: The Ultimate Rescue.

Η ταινία, που αφηγείται την ιστορία ενός Ισραηλινού στρατηγού και τις συνέπειες των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου του 2023, είχε οδηγήσει σε διαδηλώσεις και είχε προσωρινά αφαιρεθεί από το πρόγραμμα λόγω «σημαντικών ανησυχιών για την ασφάλεια, νομικούς και προγραμματικούς λόγους».

Η ανακοίνωση των βραβείων του Τορόντο ήρθε αμέσως μετά τον θρίαμβο της οικογενειακής κωμωδίας Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, με πρωταγωνιστές την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Άνταμ Ντράιβερ και τη Σάρλοτ Ράμπλινγκ, η οποία απέσπασε το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.