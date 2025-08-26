«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Το να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο αποτελεί μια γλυκιά οδύνη στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Hamnet» της βραβευμένης με Όσκαρ Κινέζας σκηνοθέτιδας, Κλόε Ζάο.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Βορειοϊρλανδής μυθιστοριογράφου Μάγκι Ο’Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

«Είναι υπέροχη, από την αρχή μέχρι το τέλος»

Η ταινία ακολουθεί το ζευγάρι καθώς προσπαθεί να συμβιβαστεί με τον χαμό του παιδιού του, ενώ εστιάζει και στην συγγραφική διαδικασία που ακολούθησε ο Σαίξπηρ, φιλοτεχνώντας το κλασικό πλέον θεατρικό έργο, Άμλετ.

Στην ταινία, οι Πολ Μέσκαλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ πρωταγωνιστούν ως Γουίλιαμ και Άγκνες Σαίξπηρ, αντίστοιχα. Ο Τζάκομπι Τζούπ εμφανίζεται στην μεγάλη οθόνη ως Χάμνετ, ενώ ο Τζο Άλγουιν έχει αναλάβει τον ρόλο του Βαρθολομαίου.

Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Έμιλι Γουάτσον, τον Τζακ Σαλού και τον Ντέιβιντ Γουίλμοτ.

«Μου άρεσε που δούλεψα σε αυτή την ταινία – η Κλόε και εγώ γράψαμε μαζί το σενάριο – και ανυπομονώ να βγει στις αίθουσες», έγραψε η Ο’Φάρελ σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 25 Αυγούστου, καθώς μοιράστηκε για πρώτη φορά εικόνες από την ταινία. «Είναι υπέροχη, από την αρχή μέχρι το τέλος».

Το «Hamnet» είναι η πρώτη ταινία της Ζάο μετά το «Eternals» της Marvel.

Γουέστερν επιτυχίες

Η Ζάο ήταν η πρώτη Ασιάτισσα και η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας χάρη στην ταινία της «Η χώρα των νομάδων» του 2020 . Η ταινία ακολουθεί μια εξηντάχρονη γυναίκα, η οποία αφού μένει άνεργη αποφασίσει να πάρει το τροχόσπιτο της και να εξερευνήσει τον κόσμο.

«Η χώρα των νομάδων» κέρδισε επίσης το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και Α’ γυναικείου ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ. Οι προηγούμενες ταινίες της Ζάο περιλαμβάνουν τα «Songs My Brothers Taught Me» και «Καλπάζοντας με το όνειρο».

Τι έρχεται;

Οι Μεσκάλ και Μπάκλεϊ, είναι παλιοί γνώριμοι, καθώς πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Η χαμένη κόρη» του 2021, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ.

Φέτος, ο Μεσκάλ πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία «The History of Sound», η οποία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 12 Σεπτεμβρίου. Επίσης, ο Μεσκάλ θα αναλάβει τον ρόλο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην βιογραφική ταινία «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» του Σαμ Μέντες.

Παράλληλα, η Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Bride» της Μάγκι Γκίλενχαλ, βασισμένη στο έργο «Φρανκενστάιν».

*Με πληροφορίες από: Variety | People