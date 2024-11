Πολ Μεσκάλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν είναι οι τέσσερις ηθοποιοί που θα γίνουν Beatles

Ήταν το μακρινό 1964 όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε στο JFK της Νέας Υόρκης και τέσσερα «σκαθάρια» έμελλε να καθορίσουν το μέλλον της μουσική βιομηχανίας. Ο Τζον Λένον, ο Πολ ΜακΚάρτεϊ, ο Τσορτζ Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ ήταν οι Beatles και κατ’ επέκταση οι μουσικοί που «άνοιξαν» τις πόρτες της Αμερικής για όλους τους μουσικούς τα επόμενα χρόνια.

Τώρα, φήμες λένε ότι, ο Πολ Μεσκάλ, ο Χάρις Ντίκινσον, ο Τζόζεφ Κουίν και ο Μπάρι Κιόγκαν είναι οι τέσσερις ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν ως οι Beatles σε τέσσερις ξεχωριστές βιογραφικές ταινίες.

Τον Ιούνιο, η Vogue υποστήριξε ότι ο πρωταγωνιστής του «Gladiator 2», ο Μέσκαλ, θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Ντίκινσον θα ενσαρκώσει τον Τζον Λένον και ο Κιόγκαν είχε βάλει στο μάτι τον ρόλο του Ρίνγκο Σταρ. Ωστόσο, ανέφεραν επίσης ότι ο Τσάρλι Ρόου είχε οριστεί να υποδυθεί τον Χάρισον, κάτι που τώρα φαίνεται να έχει ανατεθεί στον Κουίν.

Ξένα δημοσιεύματα υποστήριζουν ότι ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things» θα υποδυθεί τον θρυλικό μουσικό στην επερχόμενη σειρά βιογραφικών ταινιών για τους Beatles από τον Σαμ Μέντες.

Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Βρετανό σκηνοθέτη στις αρχές του 2024 με μια μοναδική τροπή στο είδος της βιογραφίας. Αντί να αφηγηθεί μια εκδοχή των γεγονότων σε μια μοναδική ταινία, ο σκηνοθέτης σχεδιάζει να δημιουργήσει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες που θα εξερευνούν την ίδια εκδοχή των γεγονότων από την οπτική γωνία κάθε μέλους του συγκροτήματος.

Μια δήλωση κατά την ανακοίνωση των ταινιών έλεγε: «Ο ρυθμός χρονολόγησης των ταινιών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν πιο κοντά στην κυκλοφορία, θα είναι καινοτόμος και πρωτοποριακός».

Η επερχόμενη σειρά ταινιών σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Beatles και η Apple Corps παραχωρούν την άδεια για να χρησιμοποιηθεί η πλήρης ιστορία της ζωής των μελών τους και τα μουσικά τους δικαιώματα στο πλαίσιο ενός σεναριακού έργου. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, καθώς και οι οικογένειες των αείμνηστων Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον, έχουν δώσει την άδεια στον Μέντες να γυρίσει τις τέσσερις ταινίες.

