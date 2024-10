Η Γιόκο Όνο πληροφορήθηκε ότι ο Τζον Λένον «κινδύνευε» πριν από το θάνατό του

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, τρεις εβδομάδες αφότου κυκλοφόρησε το κοινό άλμπουμ Double Fantasy του ίδιου και της Γιόνο Όνο, που σηματοδοτούσε την επιστροφή του «Liverpudlian» από ένα πενταετές μουσικό διάλειμμα.

Καθώς έφτασαν έξω από το σπίτι τους μετά από μια συνεδρία στο Record Plant, ο Λένον και η Όνο βγήκαν από τη λιμουζίνα τους και περπάτησαν μέσα από την αψίδα της πολυκατοικίας τους, του θρυλικού κτιρίου της Νέας Υόρκης, το περιβόητο Dakota.

Εκεί, ο Τσάπμαν πυροβόλησε τον Λένον δύο φορές στην πλάτη και δύο φορές στον ώμο από κοντινή απόσταση. Ο Τζον Λένον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από την αστυνομία και στη συνέχεια, κατά την άφιξή του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι φίλοι-φίδι του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο, We All Shine On: John, Yoko and Me, ο Έλιοτ Μιντς θυμάται τις συνέπειες της τραγωδίας και προσφέρει πληροφορίες για το πώς επηρέασε τη Γιόκο Όνο και τον μικρό γιο τους, Σον, καθώς και τον μεγαλύτερο γιο του πρώην Beatle, τον Τζούλιαν.

Κάποια στιγμή, σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times, η Όνο αποκαλύπτει ότι πάλευε τόσο με τους κινδύνους από τον έξω κόσμο όσο και με τους κινδύνους από το κοντινό περιβάλλον, με έμπιστους φίλους όπως ο Φρεντ Σίμαν -ο τελευταίος προσωπικός βοηθός του Λένον-, να την προδίδουν μετά τον θάνατο του μουσικού.

Ο Σίμαν φέρεται να έκλεψε ιδιωτικά έγγραφα από τα γραφεία και τις κατοικίες τους, συμπεριλαμβανομένων πέντε προσωπικών ημερολογίων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου να γράψει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο.

«Έλιοτ», απάντησε εκείνη, «πώς ξέρεις ότι δεν με προειδοποίησαν; Με ρώτησες ποτέ αν υπήρχαν προειδοποιήσεις;»

Χαρτορίχτρες και αριθμολόγοι

Λόγω αυτών των προδοσιών, ο Μιντς ισχυρίζεται ότι η Όνο έγινε καχύποπτη με τους περισσότερους ανθρώπους γύρω της.

Μια μέρα καβγάδισαν σοβαρά, καθώς ο Μιντς την παρακάλεσε να δώσουν μια από κοινού ραδιοφωνική συνέντευξη με εκείνη και τον Σον ώστε να διαλύσουν κάποιες από τις παράξενες φήμες που κυκλοφορούσαν για την οικογένεια Λένον.

Εκείνη του απάντησε ότι θα το ελέγξει με τους συμβούλους της -μια ομάδα από χαρτορίχτρες ταρώ και αριθμολόγους.

«Μου είπαν ότι κινδύνευε στη Νέα Υόρκη και ότι έπρεπε να απομακρυνθεί αμέσως. Γι’ αυτό τον έστειλα στις Βερμούδες το καλοκαίρι…»

Η απομάκρυνση του Τζον Λένον από τη Νέα Υόρκη

Αν και ο Μιντς δεν είχε εκφράσει ποτέ σκεπτικισμό για τις πεποιθήσεις τις Όνο, αυτή τη φορά αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητά τους. «Γιόκο, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω κάτι», είπε.

«Αν αυτοί οι σύμβουλοι είναι τόσο καλοί όσο πιστεύεις ότι είναι, γιατί κανείς τους δεν είδε τι επρόκειτο να συμβεί στον Τζον; Γιατί δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση;».

«Έλιοτ», απάντησε εκείνη, «πώς ξέρεις ότι δεν με προειδοποίησαν; Με ρώτησες ποτέ αν υπήρχαν προειδοποιήσεις;».

«Εντάξει», συνέχισε ο Μιντς, «θα σε ρωτήσω τώρα. Σε προειδοποίησε κάποιος από τους συμβούλους σου ότι ο Τζον βρισκόταν σε κίνδυνο;»

«Ναι», απάντησε η Όνο. «Μου είπαν ότι κινδύνευε στη Νέα Υόρκη και ότι έπρεπε να απομακρυνθεί αμέσως. Γι’ αυτό τον έστειλα στις Βερμούδες το καλοκαίρι… Αλλά δεν μπορούσα να τον κρατήσω μακριά για πάντα. Έπρεπε να επιστρέψει κάποια στιγμή».

«Δεν ανεχόταν τους σωματοφύλακες»

Η επιχειρηματολογία της Γιόκο Όνο ήταν χαρακτηριστική της κουλτούρας της ζωής που ζούσαν η ίδια και ο εκλιπών σύζυγός της.

«Κοίτα, Έλιοτ», εξήγησε η Όνο, «ξέρεις πώς ένιωθε ο Τζον για την ασφάλειά του. Μιλήσαμε γι’ αυτό στο τραπέζι της κουζίνας μας όταν σκοτώθηκε ο φίλος σου, ο ηθοποιός Σαλ Μίνεο. Ο Τζον θυμάσαι τι είπε; “Αν είναι να στη ρίξουν, θα στη ρίξουν”.

»Δεν είχε σημασία τι μου έλεγαν οι σύμβουλοί μου. Δεν πίστευε στους σωματοφύλακες, δεν τους ανεχόταν. Ήθελε να είναι ελεύθερος».

Το σχόλιο για τον Ιησού και η δολοφονία του Τζον Λένον

Το κύριο πρόβλημα του Τσάπμαν με τον Τζον Λένον επικεντρώθηκε στο περιβόητο σχόλιο ότι «οι Beatles ήταν πιο δημοφιλείς από τον Ιησού» -ένα σχόλιο που έκανε ο Λένον το 1966, όταν οι Fab Four ήταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού ψυχικού επεισοδίου, ο 25χρονος, ο οποίος είχε πρόσφατα χάσει τη δουλειά του ως φύλακας ασφαλείας στη Χαβάη, απέκτησε εμμονή με το μυθιστόρημα του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ του 1951, Ο Φύλακας στη Σίκαλη.

Ήθελε να ζήσει τη ζωή του σύμφωνα με τα ιδανικά του κεντρικού χαρακτήρα, του Χόλντεν Κόλφιλντ Αυτός ο θυμός για τον κόσμο ανάγκασε τον Τσάπμαν, πρώην θαυμαστή των Beatles, να αναπτύξει μια δολοφονική βεντέτα εναντίον του Λένον.

Αν και αρχικά προκλήθηκε από το σχόλιο για τον Ιησού, φούντωσε όσο περνούσαν τα χρόνια.

Ο «ασεβής» Τζον Λένον

«Άκουγα αυτή τη μουσική και θύμωνα μαζί του επειδή έλεγε στο τραγούδι «God» ότι δεν πίστευε στον Θεό, ότι πίστευε μόνο σ’ αυτόν και τη Γιόκο και ότι δεν πίστευε στους Beatles.

»Αυτό ήταν άλλο ένα πράγμα που με εξόργισε, παρόλο που αυτός ο δίσκος είχε γίνει τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν», είπε, σύμφωνα με το βιβλιίο, Let Me Take You Down, του Τζακ Τζόουνς.

Ο ίδιος συνέχισε: «Ήθελα απλώς να φωνάξω δυνατά. Ποιος νομίζει ότι είναι, λέγοντας αυτά τα πράγματα για τον Θεό, τον παράδεισο και τους Beatles;.

»Λέγοντας ότι δεν πιστεύει στον Ιησού και τέτοια πράγματα… Σε εκείνο το σημείο, από το μυαλό μου περνούσε μια απόλυτη μαυρίλα θυμού και οργής. Έτσι ερμήνευσα στην πράξη το βιβλίο Ο Φύλακας στη Σίκαλη, όπου του Χόλντεν Κόλφιλντ επιθυμούσε την αντι-φθορά».

*Με στοιχεία από faroutmagazine.co.uk