Ανατροπή στο παρά πέντε στη Βενετία: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέων

Με μια ανατροπή που αιφνιδίασε κοινό και κριτικούς, το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας απένειμε τον Χρυσό Λέοντα στην ταινία του Τζιμ Τζάρμους Father Mother Sister Brother. Η τριμερής αυτή ανθολογία, που διαδραματίζεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Δουβλίνο και Παρίσι, εξερευνά με λιτότητα και συγκίνηση τη σχέση ενηλίκων παιδιών με γονείς που παραμένουν απόμακροι.

Η ταινία ξεχώρισε χάρη στη στοχαστική της προσέγγιση και το εντυπωσιακό καστ: Κέιτ Μπλάνσετ, Τομ Γουέιτς, Άνταμ Ντράιβερ, Μέιμ Μπιάλικ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Ίντια Μουρ και Λούκα Σάμπατ συνθέτουν ένα μωσαϊκό ερμηνειών, που ο Τζάρμους έπλεξε με το γνώριμο μινιμαλιστικό του ύφος. Ο Guardian χαρακτήρισε την ταινία «μια ήρεμη αλλά πολιτική άσκηση ενσυναίσθησης», ενώ διεθνή μέσα μίλησαν για «κινηματογράφο που σε καλεί να τον απολαύσεις αργά».

Η ανατροπή

Η βράβευση αποτέλεσε έκπληξη, καθώς τα προγνωστικά έδειχναν ως φαβορί το The Voice of Hind Rajab, σπαρακτικό χρονικό για το θάνατο ενός παιδιού στη Γάζα, που συγκλόνισε το Λίντο και απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα άνω των είκοσι λεπτών. Η ταινία, τελικά, απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, ενώ ο Χρυσός Λέων κατέληξε στον Τζάρμους, δίνοντας στο φεστιβάλ μια νότα ανατροπής.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ανέβηκε συγκινημένος στη σκηνή και αστειεύτηκε λέγοντας «Δεν κάνουμε ταινίες για τον ανταγωνισμό, αλλά αυτή η έκπληξη είναι υπέροχη». Αργότερα, στο κόκκινο χαλί, δήλωσε πως: «Ο κινηματογράφος είναι ένα πολύπλοκο πράγμα – το να κάνεις τόση προσπάθεια να δείχνει σαν το έργο να μην χρειάζεται καθόλου προσπάθεια», ενώ για αυτό ευχαρίστησε στη συνέχεια το καστ του.

Το Φεστιβάλ της Βενετίας σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν των βραβείων και συχνά αναδεικνύει τα μεγάλα φαβορί για τα Όσκαρ· ταινίες που έκαναν πρεμιέρα εκεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκέντρωσαν περισσότερες από 90 υποψηφιότητες και κέρδισαν σχεδόν 20 βραβεία. Παραδοσιακά θεωρείται το πιο λαμπερό και το λιγότερο πολιτικοποιημένο από τα μεγάλα φεστιβάλ, ωστόσο το 2025 οι ταινίες που άφησαν το ισχυρότερο αποτύπωμα εστίασαν στην επικαιρότητα, με τη συνεχιζόμενη ισραηλινή εισβολή στη Γάζα να θίγεται με ταινίες, λόγους κινηματογραφιστών και ηθοποιών και διαδηλώσεις από την πρώτη κιόλας μέρα.

Καθώς παρουσίαζε την ταινία του το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τζιμ Τζάρμους παραδέχτηκε ότι τον ανησυχούσε το γεγονός πως ένας από τους βασικούς διανομείς του είχε λάβει χρήματα από εταιρεία με δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό.

The Voice of Hind Rajab

Το The Voice of Hind Rajab ήταν το αγαπημένο του κοινού και τα προγνωστικά έδειχναν μια σίγουρη νίκη για την ταινία. Ο κριτικός της Guardian, Πίτερ Μπράντσοου, το χαρακτήρισε «ένα οργισμένο, σφοδρό έργο».

Στην απονομή, η σκηνοθέτις Κάουθερ Μπεν Χάνια δήλωσε: «Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να φέρει πίσω τη Χιντ, ούτε να σβήσει την αγριότητα που διαπράχθηκε εις βάρος της. Τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει όσα χάθηκαν· αλλά ο κινηματογράφος μπορεί να διατηρήσει τη φωνή της, να την κάνει να αντηχεί πέρα από σύνορα. Η φωνή της θα συνεχίσει να ηχεί μέχρι η λογοδοσία να γίνει πραγματική, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Τι δήλωσε σχετικά ο Αλεξάντερ Πέιν

Σύμφωνα με τον Guardian, στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την τελετή, οι δημοσιογράφοι εξέφρασαν την έκπληξή τους που το The Voice of Hind Rajab παρακάμφθηκε για τον Χρυσό Λέωντα. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Αλεξάντερ Πέιν, απάντησε: «Ως επιτροπή, εκτιμούμε και τις δύο ταινίες εξίσου, καθεμία για τον δικό της λόγο. Και ευχόμαστε και στις δύο ταινίες μια μακρά και σημαντική ζωή, ελπίζοντας ότι η στήριξη των βραβείων που δώσαμε απόψε θα τις βοηθήσει, καθεμία με τον δικό της τρόπο».

Ο Πέιν διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς ότι ένα μέλος της επιτροπής απείλησε να παραιτηθεί λόγω των βραβείων, λέγοντας: «Κάποιος από τους κριτές μου απείλησε να παραιτηθεί; … Όχι. Νομίζω ξέρουμε … ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο».

Στα υπόλοιπα βραβεία, ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο Σκηνοθεσίας για το The Smashing Machine, η Σιν Ζιλέι αναδείχθηκε Καλύτερη Ηθοποιός για το The Sun Rises on Us All, ενώ ο Τόνι Σερβίλο τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το La Grazia. Το βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο δόθηκε στη Λούνα Βέντλερ για την ερμηνεία της στο Silent Friend.