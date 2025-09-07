magazin
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
in
Ανατροπή στο παρά πέντε στη Βενετία: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέων
Culture Live 07 Σεπτεμβρίου 2025

Ανατροπή στο παρά πέντε στη Βενετία: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέων

Έκπληξη με το Father Mother Sister Brother του εμβληματικού Τζιμ Τζάρμους στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας – Η Μπλάνσετ και οι συμπρωταγωνιστές της σήκωσαν το μεγάλο βραβείο

Σύνταξη
Με μια ανατροπή που αιφνιδίασε κοινό και κριτικούς, το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας απένειμε τον Χρυσό Λέοντα στην ταινία του Τζιμ Τζάρμους Father Mother Sister Brother. Η τριμερής αυτή ανθολογία, που διαδραματίζεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Δουβλίνο και Παρίσι, εξερευνά με λιτότητα και συγκίνηση τη σχέση ενηλίκων παιδιών με γονείς που παραμένουν απόμακροι.

YouTube thumbnail

Η ταινία ξεχώρισε χάρη στη στοχαστική της προσέγγιση και το εντυπωσιακό καστ: Κέιτ Μπλάνσετ, Τομ Γουέιτς, Άνταμ Ντράιβερ, Μέιμ Μπιάλικ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Ίντια Μουρ και Λούκα Σάμπατ συνθέτουν ένα μωσαϊκό ερμηνειών, που ο Τζάρμους έπλεξε με το γνώριμο μινιμαλιστικό του ύφος. Ο Guardian χαρακτήρισε την ταινία «μια ήρεμη αλλά πολιτική άσκηση ενσυναίσθησης», ενώ διεθνή μέσα μίλησαν για «κινηματογράφο που σε καλεί να τον απολαύσεις αργά».

Η ανατροπή

Η βράβευση αποτέλεσε έκπληξη, καθώς τα προγνωστικά έδειχναν ως φαβορί το The Voice of Hind Rajab, σπαρακτικό χρονικό για το θάνατο ενός παιδιού στη Γάζα, που συγκλόνισε το Λίντο και απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα άνω των είκοσι λεπτών. Η ταινία, τελικά, απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, ενώ ο Χρυσός Λέων κατέληξε στον Τζάρμους, δίνοντας στο φεστιβάλ μια νότα ανατροπής.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ανέβηκε συγκινημένος στη σκηνή και αστειεύτηκε λέγοντας «Δεν κάνουμε ταινίες για τον ανταγωνισμό, αλλά αυτή η έκπληξη είναι υπέροχη». Αργότερα, στο κόκκινο χαλί, δήλωσε πως: «Ο κινηματογράφος είναι ένα πολύπλοκο πράγμα – το να κάνεις τόση προσπάθεια να δείχνει σαν το έργο να μην χρειάζεται καθόλου προσπάθεια», ενώ για αυτό ευχαρίστησε στη συνέχεια το καστ του.

Το Φεστιβάλ της Βενετίας σηματοδοτεί την έναρξη της σεζόν των βραβείων και συχνά αναδεικνύει τα μεγάλα φαβορί για τα Όσκαρ· ταινίες που έκαναν πρεμιέρα εκεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκέντρωσαν περισσότερες από 90 υποψηφιότητες και κέρδισαν σχεδόν 20 βραβεία. Παραδοσιακά θεωρείται το πιο λαμπερό και το λιγότερο πολιτικοποιημένο από τα μεγάλα φεστιβάλ, ωστόσο το 2025 οι ταινίες που άφησαν το ισχυρότερο αποτύπωμα εστίασαν στην επικαιρότητα, με τη συνεχιζόμενη ισραηλινή εισβολή στη Γάζα να θίγεται με ταινίες, λόγους κινηματογραφιστών και ηθοποιών και διαδηλώσεις από την πρώτη κιόλας μέρα.

Καθώς παρουσίαζε την ταινία του το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τζιμ Τζάρμους παραδέχτηκε ότι τον ανησυχούσε το γεγονός πως ένας από τους βασικούς διανομείς του είχε λάβει χρήματα από εταιρεία με δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό.

YouTube thumbnail

The Voice of Hind Rajab

Το The Voice of Hind Rajab ήταν το αγαπημένο του κοινού και τα προγνωστικά έδειχναν μια σίγουρη νίκη για την ταινία. Ο κριτικός της Guardian, Πίτερ Μπράντσοου, το χαρακτήρισε «ένα οργισμένο, σφοδρό έργο».

Στην απονομή, η σκηνοθέτις Κάουθερ Μπεν Χάνια δήλωσε: «Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να φέρει πίσω τη Χιντ, ούτε να σβήσει την αγριότητα που διαπράχθηκε εις βάρος της. Τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει όσα χάθηκαν· αλλά ο κινηματογράφος μπορεί να διατηρήσει τη φωνή της, να την κάνει να αντηχεί πέρα από σύνορα. Η φωνή της θα συνεχίσει να ηχεί μέχρι η λογοδοσία να γίνει πραγματική, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

YouTube thumbnail

Τι δήλωσε σχετικά ο Αλεξάντερ Πέιν

Σύμφωνα με τον Guardian, στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την τελετή, οι δημοσιογράφοι εξέφρασαν την έκπληξή τους που το The Voice of Hind Rajab παρακάμφθηκε για τον Χρυσό Λέωντα. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Αλεξάντερ Πέιν, απάντησε: «Ως επιτροπή, εκτιμούμε και τις δύο ταινίες εξίσου, καθεμία για τον δικό της λόγο. Και ευχόμαστε και στις δύο ταινίες μια μακρά και σημαντική ζωή, ελπίζοντας ότι η στήριξη των βραβείων που δώσαμε απόψε θα τις βοηθήσει, καθεμία με τον δικό της τρόπο».

Ο Πέιν διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς ότι ένα μέλος της επιτροπής απείλησε να παραιτηθεί λόγω των βραβείων, λέγοντας: «Κάποιος από τους κριτές μου απείλησε να παραιτηθεί; … Όχι. Νομίζω ξέρουμε … ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο».

Στα υπόλοιπα βραβεία, ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο Σκηνοθεσίας για το The Smashing Machine, η Σιν Ζιλέι αναδείχθηκε Καλύτερη Ηθοποιός για το The Sun Rises on Us All, ενώ ο Τόνι Σερβίλο τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το La Grazia. Το βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο δόθηκε στη Λούνα Βέντλερ για την ερμηνεία της στο Silent Friend.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
Culture Live 07.09.25

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία

Το διάβασμα ως αγγαρεία δεν πλήττει μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτική. Από φοιτητές που δεν κατανοούν Ντίκενς έως την απλοποίηση του δημόσιου λόγου, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ανησυχητικό

Σύνταξη
Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού
Culture Live 07.09.25

Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γκρόσβενορ, γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις τολμηρές εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν τα όρια του μινιμαλισμού, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»
Κύρος κι επιρροή 06.09.25

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει μια οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, καθώς αυτός ξεκινά μια νέα ερωτική σχέση με την Ολίβια Κουκ. «Αυτό το δράμα είναι μια τέλεια σειρά – και το λέω αυτό με αγάπη – για τους ανώμαλους» γράφει ο Rhik Samadder στον Guardian για το The Girlfriend.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»
Culture Live 05.09.25

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 29 Σεπτεμβρίου και μόνο για μία εβδομάδα παραστάσεων και γίνεται εξώφυλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού φανζιν «The Scarlett Letter», με ένα τιμητικό τετρασέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «GREEK WIND»

Σύνταξη
Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο
Culture Live 05.09.25

Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο

‘Γιοι και Κόρες’ και ‘Η Πύλη της Κόλασης’ επιστρέφουν κάτω από την ίδια στέγη - Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο.

Σύνταξη
Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο
Culture Live 05.09.25

Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο

Το Christmas Theater παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την παράσταση – φαινόμενο Murmuration του Sadeck Berrabah – Μια ωδή στη συλλογικότητα, την αρμονία και την ανθρώπινη γεωμετρία.

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
Culture Live 07.09.25

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία

Το διάβασμα ως αγγαρεία δεν πλήττει μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτική. Από φοιτητές που δεν κατανοούν Ντίκενς έως την απλοποίηση του δημόσιου λόγου, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ανησυχητικό

Σύνταξη
Ιταλία: Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»
Τα θαύματα 07.09.25

Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού» (live)

Η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006, είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ούτε ένα ψίχουλο για αγρότες και μικρομεσαίους
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ούτε ένα ψίχουλο για αγρότες και μικρομεσαίους

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ χαρακτηρίζονται ως «μανιφέστο φτώχειας», «μέτρα-παροχές και "μεταρρυθμίσεις" για τους επιχειρηματικούς ομίλους», ενώ τονίζεται πως αγρότες και μικρομεσαίοι μένουν εκτός

Σύνταξη
Αμπράμοβιτς: Στο στόχαστρο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη
Ανοίγουν λογαριασμοί του 07.09.25

Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη: Ερευνούν τον Αμπράμοβιτς για ξέπλυμα χρήματος

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού
Culture Live 07.09.25

Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γκρόσβενορ, γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις τολμηρές εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν τα όρια του μινιμαλισμού, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Συντήρηση και αναβαθμίσεις 07.09.25

Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Σύνταξη
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
