Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Οι νικητές των βραβείων – Μάχη για τον Χρυσό Λέοντα
Culture Live 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:36

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Οι νικητές των βραβείων – Μάχη για τον Χρυσό Λέοντα

Πέρυσι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα για την δραματική ταινία «The Room Next Door», με πρωταγωνιστές τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ. Φέτος η μάχη είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Upd:6.09.2025, 22:00
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα αποκαλυφθεί ποια ταινία θα κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα.

Πέρυσι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε το πολύτιμο βραβείο για την δραματική ταινία «The Room Next Door», με πρωταγωνιστές τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ.

Το «The Room Next Door», το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα What Are You Going Through της Αμερικανίδας συγγραφέως Σίγκριντ Νούνιες, αποτέλεσε την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους.

Ο Μπρέιντι Κόρμπετ με την σειρά του κέρδισε Αργυρό Λέοντα για το έργο του «The Brutalist», το οποίο κέρδισε τρία Όσκαρ, ενώ η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το «Volpi Cup».

Οι ταινίες που διαγωνίζονται για το φετινό Χρυσό Λέοντα περιλαμβάνουν τις ταινίες: «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «The Wizard of the Kremlin » του Ολιβιέ Ασαγιάς, «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ, «The Voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania, «A House of Dynamite» της Κάθριν Μπίγκελοου, «The Sun Rises on Us All» του Κάι Σανγκτζούν, «The Testament of Ann Lee » της Mona Fastvold, «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ, «The Smashing Machine» του Μπένι Σαφντί και «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο, μεταξύ άλλων.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού έχει ως πρόεδρο τον σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν και περιλαμβάνει την ηθοποιό και σεναριογράφο Φερνάντα Τόρες, τον διακεκριμένο Ιρανό σκηνοθέτη Μοχάμαντ Ρασούλοφ, τον Ρουμάνο σκηνοθέτη-σεναριογράφο-παραγωγό Κριστιάν Μουνγκίου, τον Γάλλο σκηνοθέτη Στεφάν Μπριζέ, την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Μάουρα Ντελπέρο και την Κινέζα ηθοποιό και παραγωγό Ζάο Τάο.

Η λίστα ανανεώνεται συνεχώς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Χρυσός Λέων για την Καλύτερη Ταινία:

Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania

Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Αργυρός Λέων για τον Καλύτερο Σκηνοθέτη:  Benny Safdie, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Καλύτερο Σενάριο:  Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre

Volpi Cup για την Καλύτερη Ηθοποιό:  Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Volpi Cup για τον Καλύτερο Ηθοποιό: Toni Servillo, La Grazia

Βραβείο Marcello Mastroianni για τον Καλύτερο Νέο Ηθοποιό: Luna Welder, Silent Friend

Βραβείο Luigi De Laurentis για την καλύτερη ταινία-ντεμπούτο: Short Summer, Nastia Korkia

Βραβείο κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, Maryam Touzani

HORIZONS

Καλύτερη Ταινία: En el camino, David Pablos

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan, Akio Fujimoto

Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella

Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola

Καλύτερο Σενάριο: «The Ivy», Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: «Without Kelly», Lovisa Sirén

VENICE CLASSICS

Καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο: «Mata Hari», Joe Beshenkovsky και James A. Smith

Καλύτερη αποκατεστημένη ταινία: «Bashu, the Little Stranger», Bahram Beizai

VENICE IMMERSIVE

Μεγάλο Βραβείο: «The Clouds Are Two Thousand Meters Up», Singing Chen

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «Less Than 5gr of Saffron», Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: «A Long Goodbye», Kate Voet και Victor Maes

*Με πληροφορίες από: Variety

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς

Κόσμος
Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»
Κύρος κι επιρροή 06.09.25

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει μια οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, καθώς αυτός ξεκινά μια νέα ερωτική σχέση με την Ολίβια Κουκ. «Αυτό το δράμα είναι μια τέλεια σειρά – και το λέω αυτό με αγάπη – για τους ανώμαλους» γράφει ο Rhik Samadder στον Guardian για το The Girlfriend.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»
Culture Live 05.09.25

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 29 Σεπτεμβρίου και μόνο για μία εβδομάδα παραστάσεων και γίνεται εξώφυλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού φανζιν «The Scarlett Letter», με ένα τιμητικό τετρασέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «GREEK WIND»

Σύνταξη
Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο
Culture Live 05.09.25

Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο

‘Γιοι και Κόρες’ και ‘Η Πύλη της Κόλασης’ επιστρέφουν κάτω από την ίδια στέγη - Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο.

Σύνταξη
Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο
Culture Live 05.09.25

Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο

Το Christmas Theater παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την παράσταση – φαινόμενο Murmuration του Sadeck Berrabah – Μια ωδή στη συλλογικότητα, την αρμονία και την ανθρώπινη γεωμετρία.

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
MERDE! – Το θέατρο βγάζει (ξανά) τα άπλυτά του στη σκηνή! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 16/10
Culture Live 05.09.25

MERDE! – Το θέατρο βγάζει (ξανά) τα άπλυτά του στη σκηνή! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 16/10

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του και παρουσιάζει: “MERDE!” - ένα έργο του Suyako - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής - Βασίλης Μαγουλιώτης - Από 16 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 21:31

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
«Δολοφόνοι» 06.09.25 Upd: 21:19

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Succession 06.09.25

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
Μπάσκετ 06.09.25

Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

