Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Οι νικητές των βραβείων – Μάχη για τον Χρυσό Λέοντα
Πέρυσι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα για την δραματική ταινία «The Room Next Door», με πρωταγωνιστές τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ. Φέτος η μάχη είναι πιο δύσκολη από ποτέ.
Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα αποκαλυφθεί ποια ταινία θα κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα.
Πέρυσι, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε το πολύτιμο βραβείο για την δραματική ταινία «The Room Next Door», με πρωταγωνιστές τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ.
Το «The Room Next Door», το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα What Are You Going Through της Αμερικανίδας συγγραφέως Σίγκριντ Νούνιες, αποτέλεσε την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους.
Ο Μπρέιντι Κόρμπετ με την σειρά του κέρδισε Αργυρό Λέοντα για το έργο του «The Brutalist», το οποίο κέρδισε τρία Όσκαρ, ενώ η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το «Volpi Cup».
Οι ταινίες που διαγωνίζονται για το φετινό Χρυσό Λέοντα περιλαμβάνουν τις ταινίες: «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «The Wizard of the Kremlin » του Ολιβιέ Ασαγιάς, «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ, «The Voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania, «A House of Dynamite» της Κάθριν Μπίγκελοου, «The Sun Rises on Us All» του Κάι Σανγκτζούν, «The Testament of Ann Lee » της Mona Fastvold, «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους, «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ, «The Smashing Machine» του Μπένι Σαφντί και «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο, μεταξύ άλλων.
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού έχει ως πρόεδρο τον σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν και περιλαμβάνει την ηθοποιό και σεναριογράφο Φερνάντα Τόρες, τον διακεκριμένο Ιρανό σκηνοθέτη Μοχάμαντ Ρασούλοφ, τον Ρουμάνο σκηνοθέτη-σεναριογράφο-παραγωγό Κριστιάν Μουνγκίου, τον Γάλλο σκηνοθέτη Στεφάν Μπριζέ, την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Μάουρα Ντελπέρο και την Κινέζα ηθοποιό και παραγωγό Ζάο Τάο.
Η λίστα ανανεώνεται συνεχώς.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Χρυσός Λέων για την Καλύτερη Ταινία:
Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania
Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Below the Clouds, Gianfranco Rosi
Αργυρός Λέων για τον Καλύτερο Σκηνοθέτη: Benny Safdie, The Smashing Machine
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre
Volpi Cup για την Καλύτερη Ηθοποιό: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All
Volpi Cup για τον Καλύτερο Ηθοποιό: Toni Servillo, La Grazia
Βραβείο Marcello Mastroianni για τον Καλύτερο Νέο Ηθοποιό: Luna Welder, Silent Friend
Βραβείο Luigi De Laurentis για την καλύτερη ταινία-ντεμπούτο: Short Summer, Nastia Korkia
Βραβείο κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, Maryam Touzani
HORIZONS
Καλύτερη Ταινία: En el camino, David Pablos
Καλύτερος Σκηνοθέτης: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan, Akio Fujimoto
Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella
Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola
Καλύτερο Σενάριο: «The Ivy», Ana Cristina Barragán
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: «Without Kelly», Lovisa Sirén
VENICE CLASSICS
Καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο: «Mata Hari», Joe Beshenkovsky και James A. Smith
Καλύτερη αποκατεστημένη ταινία: «Bashu, the Little Stranger», Bahram Beizai
VENICE IMMERSIVE
Μεγάλο Βραβείο: «The Clouds Are Two Thousand Meters Up», Singing Chen
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής: «Less Than 5gr of Saffron», Négar Motevalymeidanshah
Achievement Prize: «A Long Goodbye», Kate Voet και Victor Maes
*Με πληροφορίες από: Variety
