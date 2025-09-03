Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας καθώς συμμετέχει στο νέο θρίλερ του Γκας Βαν Σαντ «Dead Man’s Wire», δήλωσε ότι τον κέρδισε το επίκαιρο θέμα της ταινίας. Το «Dead Man’s Wire» διαδραματίζεται το 1977 και βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός άντρα από την Ινδιανάπολη που πήρε όμηρο τον Ντικ Χολ, ο οποίος δούλευε σε εταιρεία παροχής ενυπόθηκων δανείων, αφότου δεν κατάφερε να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο και βρέθηκε σε κίνδυνο να χάσει το σπίτι του.

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ υποδύεται τον Άντονι Κυρίτση, έναν περιθωριοποιημένο άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει εξαπατηθεί από τους ισχυρούς.

«Πρόκειται για έναν καθημερινό άνθρωπο που νιώθει ότι δεν έχει πόρους ή καμία επιρροή στον κόσμο», δήλωσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου.

«Πρέπει να αφηγούμαστε ξανά και ξανά τέτοιες ιστορίες, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν οι άνθρωποι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Μπορούμε να το αποτρέψουμε».

«Ένα άτομο ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστημα»

Σε συνέντευξή του στο Variety πριν από το Φεστιβάλ Βενετίας, ο Βαν Σαντ είπε ότι τον ελκύει να γυρίζει ταινίες για περιθωριακούς χαρακτήρες, έχοντας σκηνοθετήσει στο παρελθόν ταινίες όπως «Ντράγκστορ Κάου Μπόι», «Το δικό μου Αϊντάχο» και «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ».

«Ταυτίζομαι μαζί τους», είπε ο Βαν Σαντ. «Οι ιστορίες για ένα άτομο ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστημα είναι απλά κάτι που με συγκινεί».

«Ο απλός κόσμος τον συμπαθούσε. Οι άνθρωποι ένιωθαν τον θυμό και τον πόνο του και τον έβλεπαν ως έναν συνηθισμένο, σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο που εκμεταλλευόταν η πλούσια ελίτ»

Αν και η συγκλονιστική αληθινή ιστορία πίσω από το «Dead Man’s Wire» συνέβη τη δεκαετία του 1970, ο Βαν Σαντ την θεωρεί πιο επίκαιρη από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη τη δολοφονία του διευθυντή UnitedHealthcare από τον Λουίτζι Μαντζιόνε τον περασμένο Δεκέμβριο. «Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι αφηγούμαστε μια ιστορία που συμβαίνει και σήμερα», δήλωσε στο Variety.

Στην συνέντευξη τύπου, ο Βαν Σαντ μίλησε για τη σημασία της δολοφονίας του Μαντζιόνε, καθώς και για τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές. «Συμβαίνουν πράγματα που συνδέονται με το δικό μας έργο. Σκεφτήκαμε: ‘Είναι καλό ή κακό;’. Ήταν ενδιαφέρον», είπε. «Συνεχίσαμε να αφηγούμαστε την ιστορία μας. Πιθανότατα μας επηρέασε καθώς την δημιουργούσαμε, αλλά δεν αλλάξαμε τίποτα».

Η υπόθεση του Άντονι Κυρίτση

Την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 1977, ο Κυρίτσης πήγε στο γραφείο του Χολ και έβαλε την κάννη μιας καραμπίνας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Χολ. Ο Κυρίτσης κάλεσε τότε την αστυνομία από το γραφείο του Χολ και τους είπε ότι είχε πάρει τον ως όμηρο -μια πράξη που διαρκούσε για 63 ολόκληρες ώρες.

Σε αυτό το πελώριο χρονικό διάστημα, τηλεφωνούσε συχνά στον δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού WIBC (1070 AM) Φρεντ Χέκμαν, ο οποίος μετέδιδε τα λεγόμενα του Κυρίτση. Τελικά, ένας δικηγόρος είπε ότι ο Χολ είχε υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο δήλωνε ότι είχε κακομεταχειριστεί τον Κυρίτση και ότι θα του έδινε 5 εκατομμύρια δολάρια. Το έγγραφο ανέφερε επίσης ότι ο Κυρίτσης δεν θα διωκόταν ποινικά ούτε θα συλλαμβανόταν.

Ο Κυρίτσης έβγαλε τότε μια ομιλία μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης, δηλώνοντας ότι ήταν «ένας καταραμένος εθνικός ήρωας». Η ομιλία του έγινε τόσο συναισθηματική που ορισμένοι δημοσιογράφοι πίστεψαν ότι θα πυροβολούσε τον Χολ, οπότε διέκοψαν τη ζωντανή μετάδοση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπιλ Φίσερ, σε μια συνέντευξη είπε ότι υπήρχε ένα σχέδιο και ότι αν ο Φίσερ έβγαζε ένα μαντήλι από την τσέπη του, αυτό θα ήταν το σήμα για την έναρξη του σχεδίου.

Τελικά, όμως, ο Κυρίτσης άφησε τον Χολ ελεύθερο. Πυροβόλησε με το όπλο στον αέρα για να αποδείξει ότι ήταν γεμάτο και συνελήφθη αμέσως. Τελικά κρίθηκε αθώος λόγω βεβαρημένης ψυχικής υγείας.

«Έτσι, παρόλο που πολλοί πολιτικοί, δικαστές, επιχειρηματίες και άλλοι ήταν εξοργισμένοι με την ετυμηγορία [της αθώωσης] και την έβρισκαν ακατανόητη, η ισχυρή και ευρεία κοινή γνώμη τάχθηκε υπέρ του Κυρίτση. Ο απλός κόσμος τον συμπαθούσε. Οι άνθρωποι ένιωθαν τον θυμό και τον πόνο του και τον έβλεπαν ως έναν συνηθισμένο, σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο που εκμεταλλευόταν η πλούσια ελίτ και δεν ήταν διατεθειμένος να το ανεχτεί άλλο και έλαβε τα αναγκαία μέτρα.Και, ας το παραδεχτούμε, οι τράπεζες και οι εταιρείες που ασχολούνται με στεγαστικά δάνεια γενικά δεν χαίρουν ιδιαίτερης συμπάθειας», έγραψε σε άρθρο γνώμης ο δημοσιογράφος του Indianapolis Star, Nile Stanton.

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons