«How to Shoot a Ghost»: H νέα ταινία του Τσάρλι Κάουφμαν με φόντο την Αθήνα, στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας μικρού μήκους «How to Shoot a Ghost» του βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τσάρλι Κάουφμαν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η πρεμιέρα, οι πρωταγωνιστές και η Αθήνα

Η 27λεπτη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την 1η Σεπτεμβρίου.

Με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Γιόζεφ Ακίκι, το φιλμ διαδραματίζεται στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «δύο νεοαποθανόντες, ένας μεταφραστής και μια φωτογράφος, συναντιούνται στην ελληνική πρωτεύουσα και παλεύουν με τα απομεινάρια των λαθών και των επιθυμιών τους. Περιπλανώμενοι στην πόλη, αναζητούν παρηγοριά στη δύσκολη ομορφιά της ύπαρξης και όσων απομένουν μετά από αυτήν».

Τσάρλι Κάουφμαν: Επιστρέφει στο Φεστιβάλ της Βενετίας μετά από 10 χρόνια

Όπως αναφέρει το Variety, είχε βρεθεί στο Λίντο με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Anomalisa», η οποία είχε τιμηθεί με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.

«Είμαι τόσο ευτυχής που θα πάω στη Βενετία με το How to Shoot a Ghost», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κάουφμαν.

«Είναι ένα υπέροχο φεστιβάλ που κατέχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Το «Being John Malkovich» έκανε πρεμιέρα εκεί το 1999, οπότε η Βενετία συνέβαλε καθοριστικά στην έναρξη της καριέρας μου ως σεναριογράφου. Και φυσικά, περάσαμε επίσης υπέροχα το 2015 με το Anomalisa», πρόσθεσε.

Οι συντελεστές

Η Μπάκλεϊ, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στο ψυχολογικό δράμα της Μάγκι Τζίλενχαλ, «The Lost Daughter» (2021), θα εμφανιστεί στη συνέχεια στο «Hamnet» της Κλόε Ζάο και στο «The Bride!», υποδυόμενη τη Νύφη του Φρανκενστάιν.

Ο Λιβανέζος ηθοποιός Γιόζεφ Ακίκι πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη βραβευμένη μικρού μήκους ταινία της Νουάν Καουκτζί, «Canary in a Coal Mine», καθώς και στo φιλμ του Σάμερ Ελ Μπεργουάκι «Al Hayba».

Το σενάριο της μικρού μήκους ταινίας έγραψε η ποιήτρια και συγγραφέας Eva H.D ενώ στην παραγωγή βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Emily McCann Lesser και Isabelle Deluce.