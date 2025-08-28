Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις

Ο Τζουντ Λο είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν της μεγάλης οθόνης στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ Ο Μάγος του Κρεμλίνου (Wizard of the Kremlin), του βιβλίου που δίχασε τη Γαλλία και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή, 31 Αυγούστου στη Βενετία με τα media να ανυπομονούν να καταγράψουν αντιδράσεις και εντυπώσεις για το έργο που μεταφέρει στην οθόνη το διχαστικό βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Έμπολι που ξετυλίγει την άνοδο του ισχυρού άνδρα στη Ρωσία.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ , Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτζ και, κυρίως, τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως αναφέρει το World or Reel η πρώτη επίσημη φωτογραφία του πρωταγωνιστή Τζουντ Λο ως Πούτιν που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει αίσθηση με την ομοιότητά του.

Ο Τζουντ Λο είχε παραδεχτεί πρόσφατα ότι η προοπτική τού ρόλου τον είχε «τρομοκρατήσει».

View this post on Instagram A post shared by LB Entertainment (@lbentertainment.co)

Η ταινία σε σενάριο του βραβευμένου σκηνοθέτη και του Εμανουέλ Καρέρ βασίζεται στο ομώνυμο, μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι και ξετυλίγει την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία.

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, και επικεντρώνεται στον Βαντίμ Μπαράνοφ που τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε εξέχουσες θέσεις της κυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Ασαγιάς υποστήριξε ότι η ιστορία για το πώς ο Πούτιν σταδιακά έγινε ηγέτης της Ρωσίας είναι «κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο», προσθέτοντας ότι η ταινία του μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «ιστορικής αναδρομής».

Επίσης αποκάλυψε ότι «το συγκεκριμένο φιλμ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στην παραγωγή, καθώς η ιστορία του διαδραματίζεται σε μέρη της Ρωσίας στα οποία δεν είχαμε πρόσβαση».

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Λετονία, όπου «το κόστος παραγωγής ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες».

Ένα βιβλίο που δίχασε τη Γαλλία

Όταν το μπεστ σέλερ Ο Μάγος του Κρεμλίνου (Le Mage du Kremlin) κυκλοφόρησε στη Γαλλία βρήκε φίλους και εχθρούς.

Το βιβλίο δεν είναι μια ακόμη βιογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ή κάποιου άλλου υπαρκτού Ρώσου αξιωματούχου, αλλά μια συρραφή μαρτυριών εστιασμένων σε γεγονότα που έχουν όντως λάβει χώρα εντός του Κρεμλίνου τα περασμένα χρόνια σημειώνουν οι New York Times.

«Ο μάγος του Κρεμλίνου» είναι ένα μυθιστόρημα, ένα προϊόν μυθοπλασίας που σκαρφίστηκε ο Ιταλοελβετός συγγραφέας Τζουλιάνο ντα Έμπολι και κυκλοφόρησε περίπου δύο μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από τις εκδόσεις Gallimard.

Στις σελίδες του αφηγείται τις ιηγήσεις ενός αινιγματικού Ρώσου αξιωματούχου ονόματι Βαντίμ Μπαράνοφ, που ήταν επί σειρά ετών πολιτικός σύμβουλος του μυθιστορηματικού «Πούτιν», του πιο ισχυρού αξιωματούχου στο Κρεμλίνο.

«Αυτή η ιστορία μας βυθίζει στην καρδιά της ρωσικής εξουσίας, εκεί όπου αυλικοί και ολιγάρχες διεξάγουν διαρκή πόλεμο. Ο Βαντίμ, έχοντας πια γίνει ο κύριος προπαγανδιστής του καθεστώτος («le principal spin doctor du régime»), μετατρέπει μια ολόκληρη χώρα σε ένα πολιτικό θέατρο, εντός του οποίου δεν υπάρχει πια καμία άλλη πραγματικότητα πέρα από την εκπλήρωση των επιθυμιών του Τσάρου», διαβάζουμε στον ιστότοπο των εκδόσεων Gallimard.

Ο μυθιστορηματικός ήρωας Βαντίμ Μπαράνοφ αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Ο συγγραφέας Τζουλιάνο ντα Εμπολι παραδέχεται, ωστόσο, ότι εμπνεύστηκε τον Μπαράνοφ από έναν υπαρκτό Ρώσο πρώην συνεργάτη του Πούτιν: τον άλλοτε προσωπάρχη του Κρεμλίνου, Βλαντισλάβ Σουρκόφ.

Το «Le Mage du Kremlin» έχει ήδη αποσπάσει βραβεία στη Γαλλία, μεταξύ άλλων και εκείνο της Γαλλικής Ακαδημίας και γράφτηκε δύο χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022 στην Ουκρανία.

Έγινε γρήγορα μπεστ σέλερ το 2022 στη χώρα και βρήκε ενθουσιώδη υποδοχή ακόμη και από πολιτικούς και διπλωμάτες που έκαναν λόγο για «ένα βιβλίο που συναρπάζει τον αναγνώστη καθώς τον μεταφέρει στη σκοτεινή καρδιά του Κρεμλίνου».

«Ξεπλένει τον Πούτιν»

Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη γράφουν οι ΝΥΤ. Σύμφωνα με αυτή το βιβλίο «ξεπλένει», εξωραΐζει και σε έναν βαθμό αθωώνει τον Πούτιν, παρουσιάζοντάς τον ως «καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα».

Η Françoise Thom, καθηγήτρια Ρωσικής Ιστορίας στη Σορβόννη, υποστηρίζει ότι η εικόνα του Πούτιν, όπως εκείνος παρουσιάζεται στο βιβλίο, είναι πολύ κοντά στην εικόνα που προβάλλει για τον Ρώσο ηγέτη η ρωσική προπαγάνδα.

«Υπό κανονικές συνθήκες, ο Μάγος του Κρεμλίνου θα μπορούσε να τροφοδοτήσει έναν αβλαβή λογοτεχνικό καυγά. Πλην, όμως, όχι σε καιρό πολέμου. Οι διαφωνίες για το βιβλίο συμπίπτουν χρονικά με τις διαφωνίες στην Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του Πούτιν. Χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, λένε ότι πρέπει να ηττηθεί πλήρως, ενώ χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, αμφιταλαντεύονται…» γράφει ο Constant Méheut στους New York Times.