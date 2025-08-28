magazin
Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις
Go Fun 28 Αυγούστου 2025 | 21:55

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πολυαναμενόμενο Wizard of the Kremlin όπου ο Βρετανός σταρ Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο Τζουντ Λο είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν της μεγάλης οθόνης στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ Ο Μάγος του Κρεμλίνου (Wizard of the Kremlin), του βιβλίου που δίχασε τη Γαλλία και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή, 31 Αυγούστου στη Βενετία με τα media να ανυπομονούν να καταγράψουν αντιδράσεις και εντυπώσεις για το έργο που μεταφέρει στην οθόνη το διχαστικό βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Έμπολι που ξετυλίγει την άνοδο του ισχυρού άνδρα στη Ρωσία.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ , Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτζ και, κυρίως, τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως αναφέρει το World or Reel η πρώτη επίσημη φωτογραφία του πρωταγωνιστή Τζουντ Λο ως Πούτιν που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει αίσθηση με την ομοιότητά του.

Ο Τζουντ Λο είχε παραδεχτεί πρόσφατα ότι η προοπτική τού ρόλου τον είχε «τρομοκρατήσει».

View this post on Instagram

A post shared by LB Entertainment (@lbentertainment.co)

Η ταινία σε σενάριο του βραβευμένου σκηνοθέτη και του Εμανουέλ Καρέρ βασίζεται στο ομώνυμο, μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι και ξετυλίγει την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία.

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, και επικεντρώνεται στον Βαντίμ Μπαράνοφ που τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε εξέχουσες θέσεις της κυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Ασαγιάς υποστήριξε ότι η ιστορία για το πώς ο Πούτιν σταδιακά έγινε ηγέτης της Ρωσίας είναι «κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο», προσθέτοντας ότι η ταινία του μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «ιστορικής αναδρομής».

Επίσης αποκάλυψε ότι «το συγκεκριμένο φιλμ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στην παραγωγή, καθώς η ιστορία του διαδραματίζεται σε μέρη της Ρωσίας στα οποία δεν είχαμε πρόσβαση».

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Λετονία, όπου «το κόστος παραγωγής ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες».

Ένα βιβλίο που δίχασε τη Γαλλία

Όταν το μπεστ σέλερ Ο Μάγος του Κρεμλίνου (Le Mage du Kremlin) κυκλοφόρησε στη Γαλλία βρήκε φίλους και εχθρούς.

Το βιβλίο δεν είναι μια ακόμη βιογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ή κάποιου άλλου υπαρκτού Ρώσου αξιωματούχου, αλλά μια συρραφή μαρτυριών εστιασμένων σε γεγονότα που έχουν όντως λάβει χώρα εντός του Κρεμλίνου τα περασμένα χρόνια σημειώνουν οι New York Times.

«Ο μάγος του Κρεμλίνου» είναι ένα μυθιστόρημα, ένα προϊόν μυθοπλασίας που σκαρφίστηκε ο Ιταλοελβετός συγγραφέας Τζουλιάνο ντα Έμπολι και κυκλοφόρησε περίπου δύο μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από τις εκδόσεις Gallimard.

Στις σελίδες του αφηγείται τις ιηγήσεις ενός αινιγματικού Ρώσου αξιωματούχου ονόματι Βαντίμ Μπαράνοφ, που ήταν επί σειρά ετών πολιτικός σύμβουλος του μυθιστορηματικού «Πούτιν», του πιο ισχυρού αξιωματούχου στο Κρεμλίνο.

«Αυτή η ιστορία μας βυθίζει στην καρδιά της ρωσικής εξουσίας, εκεί όπου αυλικοί και ολιγάρχες διεξάγουν διαρκή πόλεμο. Ο Βαντίμ, έχοντας πια γίνει ο κύριος προπαγανδιστής του καθεστώτος («le principal spin doctor du régime»), μετατρέπει μια ολόκληρη χώρα σε ένα πολιτικό θέατρο, εντός του οποίου δεν υπάρχει πια καμία άλλη πραγματικότητα πέρα από την εκπλήρωση των επιθυμιών του Τσάρου», διαβάζουμε στον ιστότοπο των εκδόσεων Gallimard.

Ο μυθιστορηματικός ήρωας Βαντίμ Μπαράνοφ αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Ο συγγραφέας Τζουλιάνο ντα Εμπολι παραδέχεται, ωστόσο, ότι εμπνεύστηκε τον Μπαράνοφ από έναν υπαρκτό Ρώσο πρώην συνεργάτη του Πούτιν: τον άλλοτε προσωπάρχη του Κρεμλίνου, Βλαντισλάβ Σουρκόφ.

Το «Le Mage du Kremlin» έχει ήδη αποσπάσει βραβεία στη Γαλλία, μεταξύ άλλων και εκείνο της Γαλλικής Ακαδημίας και γράφτηκε δύο χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022 στην Ουκρανία.

Έγινε γρήγορα μπεστ σέλερ το 2022 στη χώρα και βρήκε ενθουσιώδη υποδοχή ακόμη και από πολιτικούς και διπλωμάτες που έκαναν λόγο για «ένα βιβλίο που συναρπάζει τον αναγνώστη καθώς τον μεταφέρει στη σκοτεινή καρδιά του Κρεμλίνου».

«Ξεπλένει τον Πούτιν»

Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη γράφουν οι ΝΥΤ. Σύμφωνα με αυτή το βιβλίο «ξεπλένει», εξωραΐζει και σε έναν βαθμό αθωώνει τον Πούτιν, παρουσιάζοντάς τον ως «καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα».

Η Françoise Thom, καθηγήτρια Ρωσικής Ιστορίας στη Σορβόννη, υποστηρίζει ότι η εικόνα του Πούτιν, όπως εκείνος παρουσιάζεται στο βιβλίο, είναι πολύ κοντά στην εικόνα που προβάλλει για τον Ρώσο ηγέτη η ρωσική προπαγάνδα.

«Υπό κανονικές συνθήκες, ο Μάγος του Κρεμλίνου θα μπορούσε να τροφοδοτήσει έναν αβλαβή λογοτεχνικό καυγά. Πλην, όμως, όχι σε καιρό πολέμου. Οι διαφωνίες για το βιβλίο συμπίπτουν χρονικά με τις διαφωνίες στην Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του Πούτιν. Χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, λένε ότι πρέπει να ηττηθεί πλήρως, ενώ χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, αμφιταλαντεύονται…» γράφει ο Constant Méheut στους New York Times.

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

