«Hamnet»: Ένα ακόμη βραβείο στο δράμα για τη ζωή του Σαίξπηρ – Η ελληνική πρεμιέρα

Στο Άμνετ, η Κλόι Ζάο μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ και κοιτάζει τη ζωή του Γουίλιαμ Σαίξπηρ μέσα από τα μάτια της συζύγου του Άγκνες.

Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, η Άγκνες, μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα και βαθιά διαίσθηση, ερωτεύεται τον νεαρό δάσκαλο Λατινικών Γουίλιαμ και μαζί χτίζουν μια οικογένεια γεμάτη ζωή, παιδιά και ανείπωτη αγάπη.

Όταν ο γιος τους Άμνετ πεθαίνει σε ηλικία έντεκα ετών, η απώλεια θα ραγίσει τον γάμο και τους ίδιους, αλλά θα γίνει η πηγή έμπνευσης για ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκό σμιας λογοτεχνίας.

Μοναδικές ερμηνείες, ξεχωριστή αποτύπωση της εποχής και μουσική του Μαξ Ρίχτερ που σε σαγηνεύει.

Μια διαδρομή από τον έρωτα στην απώλεια και από τον θρήνο στη δημιουργία, με λυρισμό και πάθος

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Πολ Μέσκαλ ερμηνεύουν τους ήρωές τους με τρόπο που τους γειώνει στο ανθρώπινο, και ο συνδυασμός γεννά κάτι αληθινά σπάνιο και σπουδαίο.

Το Άμνετ είναι μια υπέροχη ταινία για το πένθος, τη μνήμη και τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης – για το πώς ένας προσωπικός απο χαιρετισμός μπορεί να γίνει κάτι διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο.

«Hamnet»: Η βράβευση παρουσία των συντελεστών

Η ταινία «Hamnet» κέρδισε το βραβείο κοινού για την Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, στο οποίο καταγράφεται η μεγαλύτερη προσέλευση που είχε ποτέ, όπως ανακοίνωσε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου BFI.

Το συγκινητικό δράμα της Κλόε Ζάο παρουσιάστηκε στο γκαλά του δημάρχου του Λονδίνου στις 11 Οκτωβρίου και παρουσιάστηκε από τον σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ και Τζέσι Μπάκλεϊ και τον παραγωγό Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Το βραβείο κοινού αποτελεί την πιο πρόσφατη τιμητική διάκριση του δράματος για την προσωπική ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τη δημιουργία του «Hamlet», το οποίο έχει προταθεί για βραβεία.

Οι διεθνείς διακρίσεις

Η ταινία έχει καταφέρει ήδη να κερδίσει τα Βραβείο Κοινού – Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (2025), Βραβείο Ερμηνείας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Mill Valley (Τζέσι Μπάκλεϊ) – Φεστιβάλ Mill Valley (2025).