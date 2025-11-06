66ο ΦΚΘ: Είδαμε τις τέσσερις άγνωστες ταινίες μικρού μήκους του Γιώργου Τσεμπερόπουλου

‘Ενα από τα τιμώμενα πρόσωπα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο πολυσχιδής σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Το φεστιβάλ εκτός από ότι θα του απονείμει τον Χρυσό Αλέξανδρο έχει διοργανώσει μεγάλο αφιέρωμα με το έργο του προβάλλοντας όλες τις μεγάλου μήκους ταινίες του.

Παράλληλα, η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ «Πρώτο Πλάνο» είναι αφιερωμένη στον ίδιο και περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος: Από τα ντοκιμαντέρ, τις μικρού μήκους ταινίες μέχρι τις εμπορικές επιτυχίες

Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος σπούδασε κινηματογράφο στο American Film Institute στο Λος Άντζελες, όπου έζησε έξι χρόνια σκηνοθετώντας ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Στη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του, έχει θητεύσει σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής: έχει παίξει σε ταινίες, έχει υπάρξει βοηθός σκηνοθέτη δίπλα σε άλλους εμβληματικούς δημιουργούς, είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ έχει εργαστεί ως παραγωγός διαφημιστικών ταινιών επί 25 χρόνια.

Το αφιέρωμα διατρέχει το δημιουργικό νήμα του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού από τα πρώτα του βήματα μέχρι την πιο πρόσφατη ταινία του Υπάρχω, τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία των τελευταίων ετών στο ελληνικό box office, η οποία έχει πάρει κινηματογραφική διανομή σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσιάζει τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Οι 4 ταινίες μικρού μήκους

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος παρουσίασε 4 ταινίες μικρού μήκους, που δεν είναι γνωστές στο κοινό.

Πρόκειται για τις Woman in Trap» (20’, 1977), «The Sojourner» -Ο Παρεπίδημος- (23’, 1978), «Harry Belten» (48’, 1979) και «W.A.R.N.-Women of All Red Nations» (6’, 1980). Όλες γυρισμένες στις ΗΠΑ, εκεί όπου ο σκηνοθέτης έζησε 6,5 χρόνια, ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη και έξι στο Λος Αντζελες, σπουδάζοντας σκηνοθεσία στο περίφημο AFI (American Film Institute).

Ο ίδιος μιλώντας για εκείνη την εποχή είπε: «Μια περιόδο με πολλές τεχνικές δυσκολίες, με πλάνα που κουνιούνται, που δεν ήξερα καν αν μπορούν να προβληθούν και όμως με τη βοήθεια της συγκεκριμένης επεξεργασίας προβάλλονται απόψε».

Woman in Trap (1977)

Η Κάρολ, ένα ανερχόμενο μοντέλο στο Λος Άντζελες, επιστρέφει το βράδι στο σπίτι της με έναν βαρετό διαφημιστή που την πολιορκεί. Ο θεατής, όμως ξέρει ότι ένας αλλόκοτος εισβολέας κρύβεται στην κρεβατοκάμαρα της.

Ο Παρεπίδημος (1978)

Ο Τζον Φέρις, ένας διεθνής δημοσιογράφος που ζει στην Ευρώπη, στη διάρκεια ενός σύντομου ταξιδιού στις ΗΠΑ για την κηδεία του πατέρα του αποφασίζει να επισκεφθεί μετά από καιρό την πρώην σύζυγό του, την Ελίζαμπεθ, και να γνωρίσει τη νέα της οικογένεια.

Κατά το δείπνο, όταν τον ρωτούν, δεν λέει την αλήθεια για την προσωπική του ζωή στο Παρίσι… *Παρεπίδημος: ένα άτομο που ζει προσωρινά σε ένα μέρος, ένας ταξιδιώτης που μένει για λίγο κι έπειτα φεύγει, που δεν έχει μόνιμη κατοικία.

Harry Belten (1979)

Ο ομώνυμος ήρωας, ένας υπάλληλος σε κατάστημα σιδηρικών σε μια μικρή πόλη του Ιλινόι το 1959, είναι 64 ετών, όταν ξαφνικά βάζει έναν στόχο για τον εαυτό του και τον ανακοινώνει:

«Σε έναν χρόνο από τώρα, θα παίξω το κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας, σε κανονική αίθουσα συναυλιών στην πόλη του Σπρίνγκφιλντ!». Ακολουθούμε τον Χάρρυ να πολεμάει προς όλες τις κατευθύνσεις για να τα καταφέρει, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

W.A.R.N. – Women of All Red Nations (1980)

Μάς μεταφέρει στον Καταυλισμό του Πάιν Ριτζ, στη Νότια Ντακότα, όπου ζουν οι Ινδιάνοι Λακότα Σιού. Το 1980, ο σκηνοθέτης επισκεφθήκε τον θρυλικό ιστορικό τόπο του Πληγωμένου Γονάτου (Wounded Knee), με μια μικρή κάμερα και λίγο φιλμ 16mm.