66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Το απόγευμα της Κυριακής όλα τα φώτα στο 66ο ΦΚΘ ήταν στραμμένα στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον, εκεί όπου θα προβαλλόταν η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Η Ζωή Σαν Σινεμά. Ωστόσο, στο τέλος την παράσταση έκλεψε κάποιος άλλος: ο κριτικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης, ο οποίος βραβεύτηκε για την προσφορά του στον κινηματογράφο και συγκίνησε με τα λόγια του.

Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο ιδιοφυής Σιλβέν Σομέ, γνωστός από τα τα animation Το Τρίο της Μπελβίλ και Ο θαυματοποιός, επέστρεψε με το νέο του φιλμ. Το Ζωή Σαν Σινεμά είναι ένα υπέροχο βιογραφικό δράμα κινουμένων σχεδίων που καταπιάνεται με τη ζωή του θρυλικού θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Μαρσέλ Πανιόλ.

Το στόρι

Το 1955, ο Πανιόλ αντιμετωπίζει μια κρίση αυτοπεποίθησης, ενώ ταυτόχρονα η μνήμη του αρχίζει να τον προδίδει.

Έχοντας αναλάβει να γράφει για το περιοδικό Elle μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, βασανίζεται από αμφιβολίες μετά την αποτυχία των πιο πρόσφατων θεατρικών του έργων.

Σε αυτή την ευάλωτη στιγμή, αναδύεται από τα βάθη των αναμνήσεών του ο νεαρός που ήταν κάποτε – ο «Μικρός Μαρσέλ Πανιόλ».

Μαζί ξαναζούν τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής του: από τα πρώτα βήματα ως δάσκαλος στην Προβηγκία ως το πρωτοποριακό του έργο στον ομιλούντα κινηματογράφο, από την κατασκευή των δικών του στούντιο ως τις δυσκολίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μια ταινία που αποτυπώνει τη διαχρονική ζωντάνια ενός ανθρώπου που ήταν, πάνω απ’ όλα, ένας bon vivant.

Η στιγμή του Νίνο Φένεκ Μικελίδη

Η βραδιά, όμως, άνοιξε με τον Νίνο Φένεκ Μικελίδη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε μια συγκινητική στιγμή, βράβευσε τον κριτικό κινηματογράφου για το σύνολο της μεγάλης προσφοράς του στο σινεμά.

Μάλιστα, ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης προλόγισε την ταινία Ζωή Σαν Σινεμά του Σιλβέν Σομέ.

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης είπε: «Με αφορμή την ταινία που θα δούμε, το Ζωή Σαν Σινεμά του Σιλβέν Σομέ, μια ταινία για τη ζωή του Μαρσέλ Πανιόλ, σκεφτήκαμε να καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λατρεύει και γνωρίζει όσο ελάχιστοι ολόκληρη την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά, και κυρίως του γαλλικού σινεμά.

Το έχει μελετήσει, έχει κάνει αφιερώματα, έχει γράψει άρθρα.

Τον καλούμε να μας κάνει μια μικρή εισαγωγή για να θυμηθούμε ξανά τον Μαρσέλ Πανιόλ. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο σπουδαίος κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης».

Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου είπε πως «ο Μαρσέλ Πανιόλ ήταν λιγότερο αναγνωρισμένος, παρ’ όλο που έκανε ταινίες που άγγιζαν την καρδιά και τη ψυχή των Γάλλων της καθημερινότητας. Ήταν άνθρωπος που έζησε στην επαρχία, είχε γνωρίσει από κοντά αυτά τα πρόσωπα, είχε την αύρα αυτού του τρόπου ζωής.

Στις ταινίες του αισθάνεσαι τη φύση, το νερό, τα φαγητά, τους ανθρώπους που μιλούν τη δική τους γλώσσα. Μάλιστα, χρησιμοποιούσε και ντόπιους ηθοποιούς πέρα από τους γνωστούς επαγγελματίες, όπως τον σταρ της εποχής, τον Ραϊμού».

Τιμητική πλακέτα στον μεγαλύτερο σε ηλικία εν ενεργεία κριτικό κινηματογράφου

«Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλοί από εσάς αγαπάτε τον κινηματογράφο όπως κι εγώ, και ελπίζω να λάβετε κάποτε κι εσείς μια πλακέτα γιατί στηρίζετε αυτό που αγαπάτε» ανέφερε συγκινημένος ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

