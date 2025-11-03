magazin
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03 Νοεμβρίου 2025 | 18:34

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΑποστολήΜαρία Κωνσταντοπούλου
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, μία από τις πιο λαμπερές, τολμηρές και πολυβραβευμένες σταρ του παγκόσμιου σινεμά και θεάτρου βρίσκεται για 4 μέρες στη συμπρωτεύουσα, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το 66ο ΦΚΘ μαζί με την Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει επιλέξει να προβάλει 15 ταινίες της, οι οποίες αποτυπώνουν την ικανότητά της να μεταμορφώνεται εσωτερικά για κάθε ρόλο, διατηρώντας πάντα την υποκριτική της ταυτότητα.

Στη διάρκεια της παραμονής στην πόλη η Γαλλίδα σταρ ζήτησε να επισκεφτεί ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα οι άνθρωποι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τη μυήσουν στη συναρπαστική κουζίνα μιας πόλης με μεγάλη γαστρονομική παράδοση.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με συνομιλητή τον επικεφαλής προγραμματισμού του Φεστιβάλ Γιώργο Κρασσακόπουλο, η ηθοποιός μίλησε για τις συνεργασίες της, τους ρόλους που επιλέγει, ενώ δήλωσε με πολύ χιούμορ και ειλικρίνεια ότι στο τέλος της μέρας προδίδει ανεπανόρθωτα τους χαρακτήρες που υποδύεται.

Στη Θεσσαλονίκη η Ιζαμπέλ Ιπέρ ήρθε με την κόρη της, με την οποία συμπρωταγωνιστούν στην ταινία Copacabana. «Η κόρη μου από το πρωί κάνει βόλτες στην υπέροχη Θεσσαλονίκη» είπε η ιδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thessaloniki IFF (@filmfestivalgr)

Η εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί για τη σχέση του ηθοποιού με τον σκηνοθέτη, αλλά και τη σχέση του ηθοποιού με την ίδια την ταινία. «Το πραγματικά δύσκολο είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνεις. Ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι», είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Η ιδέα μου για το σινεμά ήταν πάντα το να ταξιδεύω στον κόσμο. Να κάνω ταινίες μακριά από τη Γαλλία.

Ενώ, για τη σφαγή στη Γάζα, η γαλλίδα σταρ τόνισε πως «ποτέ δεν είναι αρκετές όσες φωνές και να ακουστούν, ότι και να γίνει, για όσους υποφέρουν στον πλανήτη».

Οι ρόλοι και οι επίλογοι τους

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν ο χαρακτήρας που θα υποδυθώ κάθε φορά είναι συμπαθητικός ή όχι. Παλιότερα στο σινεμά υπήρχαν οι «καλοί» και οι «κακοί», τώρα τα όρια ανάμεσα τους είναι πιο θολά και γι’ αυτό είναι δύσκολο να ταυτιστείς μαζί τους» τόνισε.

«Δεν κουβαλάω ποτέ την αποτυχία μιας ταινίας»

«Εγώ είμαι απλά μια ηθοποιός. Με ενδιαφέρει αν μια ταινία που κάνω πετύχει ή όχι, αλλά σε διανοητικό επίπεδο, όχι συναισθηματικά.  Είναι η ζωή της κάθε ταινίας που κουβαλάει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της.

Ο μόνος σκηνοθέτης που θα ήθελα να δουλέψω και δεν θα μπορούσα ποτέ είναι ο Αλφρεντ Χίτσκοκ. Θα ήθελα να παίξω στον «Δεσμώτη του Ιλίγγου.

Στην πραγματικότητα σε όλες τις ταινίες. Δεν ξέρω αν θα ήμουν αρκετά ξανθιά γι’ αυτόν» συμπλήρωσε.

Η πολυβραβευμένη Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει βρεθεί 16 φορές υποψήφια στα βραβεία Σεζάρ, κατέχοντας το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού και η είναι επίσημη προσκεκλημένη του 66ου ΦΚΘ.

Ακούραστη, με περισσότερες από 120 ταινίες στο ενεργητικό της

Η ηθοποιός στη σπουδαία διαδρομή της μεταξύ άλλων κέρδισε το βραβείο για τις ερμηνείες της στις ταινίες Η τελετή (1995) του Κλοντ Σαμπρόλ και Εκείνη (2016) του Πολ Βερχόβεν.

Με το Εκείνη απέσπασε, επίσης, Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Οι ταινίες διατρέχουν διαφορετικές εποχές και χώρες και τις υπογράφουν αγαπημένοι δημιουργοί.

Πρεμιέρα στη νέα ταινία της

Στη νέα ταινία με τίτλο Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου του Τιερί Κλιφά, ελαφρώς εμπνευσμένο από την υπόθεση Μπετανκούρ, ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά σκάνδαλα της Γαλλίας, η Ιζαμπέλ Ιπέρ δίνει μια εντυπωσιακή ερμηνεία ως Μαριάν Φαρέρ, υποδυόμενη μια πλούσια κληρονόμο της οποίας τα υπερβολικά δώρα σε έναν πολύ νεότερο καλλιτέχνη προκαλούν την οργή του κοινού.

Αυτό που αρχικά φαίνεται ως μια ιδιωτική υπόθεση, γρήγορα εξελίσσεται σε εθνικό σκάνδαλο, αποκαλύπτοντας κατηγορίες για χειραγώγηση, διαφθορά και εμπλοκή πρώην πολιτικών ηγετών.

Με άξονα τη μαγνητική παρουσία της Ιπέρ, η ταινία διερευνά τις αρνητικές πτυχές του τεράστιου πλούτου και τη διαβρωτική διαπλοκή μεταξύ χρήματος, τέχνης και πολιτικής.

YouTube thumbnail

Masterclass και βράβευση

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 10:00, στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, θα πραγματοποιηθεί το masterclass της Ιζαμπέλ Ιπέρ, το οποίο θα συντονίσει η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου και είναι ανοιχτό στο κοινό και στις 20:00, στο Ολύμπιον θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας Elle

Πριν την προβολή η Ιζαμπέλ Ιπέρ θα βραβευτεί για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Προπώληση εισιτηρίων για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο inTickets.

