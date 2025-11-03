Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» απένειμε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, η Διεθνής Ένωση Διευθυντών Casting (ICDA) σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι – Ποιοι βραβεύτηκαν

Το βραβείο του 66ου ΦΚΘ απονεμήθηκε στις Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκντ για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» του Μάγκνους φον Χορν.

Οι φετινές υποψηφιότητες:

The Girl with Needle – Tanja Grunwald, Karin Jagd

Vermiglio – Maurilio Mangano, Stefania Rodà

The New Year That Never Came – Viorica Capdefier

Heldin – Corinna Glaus

September 5 – Simone Bär, Nancy Foy, Lucinda Syson

L’étranger – Hossein Sabir

Σκοπός του βραβείου

Το τιμητικό αυτό βραβείο αναγνωρίζει τη σπουδαία συνεισφορά των casting directors και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μιας ταινίας, των ερμηνειών και της σχέσης του κοινού με την αφήγηση.

«Μία γιορτή γιορτή για την τέχνη και τη δεξιοτεχνία του casting»

Η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό τόνισε:

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή που σας έχουμε εδώ για την παρουσίαση του Βραβείου Semiramis. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό, μια γιορτή για την τέχνη και τη δεξιοτεχνία του casting.

Το casting αποτελεί την αόρατη γέφυρα που ενώνει την αφήγηση και τις ερμηνείες.

Οι διευθυντές casting είναι αυτοί που επιλέγουν τους ηθοποιούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο το πρώτο κοινό για κάθε ταινία.

Είναι αυτοί που αναγνωρίζουν τη σπίθα, την αλήθεια, τη χημεία που μπορεί να ζωντανέψει τον κάθε χαρακτήρα μέσα σε κάθε ταινία».

«Πάλεψαμε για αυτήν την αναγνώριση»

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διευθυντών Casting, Λάνα Βίνκερ:

«Θα ήθελα να θυμηθούμε και ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, το οποίο δυστυχώς δεν βρίσκεται απόψε μαζί μας, τη Ζιμόνε Μπερ.

Μια πάρα πολύ αγαπημένη συνεργάτιδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου αλλά και της ένωσής μας.

Ήταν η διευθύντρια casting της ταινίας Πέντε Σεπτεμβρίου του Τιμ Φέλμπαουμ, η οποία έφυγε δυστυχώς από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023. Ήταν η ψυχή αυτής της ταινίας».

Στη συνέχεια, η Λάνα Βίνκερ ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που αποφάσισαν από το 2026 να θεσμοθετήσουν βραβεία για τους διευθυντές casting:

«Παλέψαμε πολύ για αυτό. Επιτέλους, τα καταφέραμε και ευχαριστούμε θερμά για αυτή την αναγνώριση.

Η Διεθνής Ένωση Διευθυντών Casting εισήγαγε το βραβείο Semiramis το 2016, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή οποιαδήποτε διεθνής αναγνώριση για τους διευθυντές casting».

Οι νικητές του βραβείου, Τάνια Γκρουνβαλντ και Κάριν Γιαγκντ

«Είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που συμβαίνει, ευχαριστούμε θερμά για τη βράβευση.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές, την παραγωγή και τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Μάγκνους φον Χορν.

Χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη διάκριση, αν και είναι πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς από τι ακριβώς αποτελείται η δουλειά μας

«Είναι δύσκολο και για εμάς ορισμένες φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ!»

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε η προβολή της ταινίας Ένα πράγμα με φτερά του Ντίλαν Σάουθερν.

