66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία στο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.
Ο σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης μετά την ταινία του «Χαρά» καταπιάνεται με μια ιστορία στο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα. Και η «Μάχη» ξεκινάει.
Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιτούν η Μπέτυ Βακαλίδου και η Ελενα Τοπαλίδου, θα προβληθεί στο πλαίσιο του 66ου ΦΚΘ, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 19.00 στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12.30 στην ίδια αίθουσα .
Η ταινία είναι επίσης διαθέσιμη online στην ΑΓΟΡΑ.
Σύνοψη της ταινίας
Η Μάχη επιστρέφει στη σημερινή Ελλάδα και μέσα από μία τηλεοπτική συνέντευξη αποκαλύπτει ότι το 1973, στα χρόνια της δικτατορίας, ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού με το όνομα Γεώργιος, όταν ερωτεύθηκε με πάθος έναν νεαρό στρατιώτη που υπηρετούσε τότε στο στρατόπεδο της Τρίπολης.
Σύντομα αποκαλύφθηκαν όλα και οι δύο άντρες οδηγήθηκαν στις στρατιωτικές φυλακές όπου βασανίστηκαν και κακοποιήθηκαν.
Στην ίδια τηλεοπτική συνέντευξη, η Μάχη αναφέρει ότι η τότε σύζυγός του τού διαμήνυσε να ξεχάσει για πάντα και εκείνη και τα παιδιά τους.
Η αλλαγή φύλου, μια αλλαγή ζωής
Μετά την πτώση της δικτατορίας έφυγε από την Ελλάδα, σύντομα άλλαξε φύλο και πήγε στη Γερμανία όπου ξεκίνησε καριέρα ως τραγουδίστρια.
Ολοκληρώνει την τηλεοπτική της εξομολόγηση λέγοντας ότι επέλεξε ως γυναικείο όνομα, μετά την αλλαγή φύλου, εκείνο της αγαπημένης κόρης της, της Ανδρομάχης, που τη φώναζαν Μάχη.
Κάπως έτσι, ακριβώς μετά την τηλεοπτική συνέντευξη, χωρίς έστω και μία εικόνα του παρελθόντος σε flash back, ξεκινά ουσιαστικά η ταινία ψηλαφώντας την ιδιότυπη συνύπαρξη των δύο γυναικών.
Μία προσπάθεια να επανασυνδέσουν, ύστερα από μισό αιώνα απόλυτης σιωπής και απουσίας, το νήμα ανάμεσα σε μία επτάχρονη κόρη και σε έναν πατέρα που μέχρι τον βίαιο χωρισμό τους συνδέονταν με παθολογική αγάπη.
Θα μεσολαβήσουν πολλά ώστε οι δύο γυναίκες να αποτελέσουν ένα σώμα και μία ψυχή στο αναπάντεχο φινάλε.
