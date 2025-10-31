66o ΦΚΘ: Εκθέσεις και δράσεις που μπορείτε να δείτε εκτός από τις ταινίες

Το 66o ΦΚΘ εκτός από μια πληθώρα κινηματογραφικών προβολών συμπεριλαμβάνει σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα αυτό το διάστημα στη συμπρωτεύουσα και αξίζει να επισκεφθείτε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thessaloniki Biennale of Contemporary Art (@thessalonikibiennale)

Κεντρική έκθεση «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)»

H θεματική του plot twist ως ανατροπής προκύπτει από τον οργανικό διάλογο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την κεντρική θεματική της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του MOMus όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9, σε επιμέλεια της ανεξάρτητης επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Νάντιας Αργυροπούλου.

Η εικαστική εκφορά του διαλόγου αυτού αποτυπώνεται στην έκθεση Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή) / Plot Twist (the science fiction change), η οποία αποτελεί προλογικό τμήμα της Μπιενάλε 9 και μέρος της 66ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, και υλοποιείται με έργα του Μπεν Ρίβερς, της ομάδας Errands, του Κώστα Σφήκα και τη φροντίδα της επιμελήτριας Νάντιας Αργυροπούλου και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Με τον αμφίσημα κρυπτικό τίτλο όλα πρέπει να αλλάξουν. ΡΝΣ9, η 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης επιχειρεί να συνδέσει τη ζωή και την τέχνη με τρόπους απρόσμενους, με χιούμορ και επινοητικότητα, με μη διδακτικό αλλά εναλλακτικά παιδαγωγικό και μαχητικά ευφρόσυνο τρόπο, με σημεία αιχμής όσα κρίνουν το παρόν και διαμορφώνουν ήδη το μέλλον, με προσανατολισμό έναν κόσμο πολλών κόσμων.

Πληροφορίες

MOMus–Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Είσοδος ελεύθερη

Διάρκεια: 31 Οκτωβρίου-16 Νοεμβρίου

Εγκαίνια: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Ωράριο λειτουργίας:

31 Οκτωβρίου–9 Νοεμβρίου // Καθημερινά: 10:00–22:00

10–16 Νοεμβρίου // Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00-18:00 & Πέμπτη: 10:00–20:00

Εναρκτήρια Γιορτή 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Η 9η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με τίτλο όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου, γιορτάζει την έναρξή της με εκδηλώσεις, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, ζωντανή μουσική, DJ sets και live από τη Vassilina, την Bipolia, και τους The Callas with The Callasettes, από νωρίς το απόγευμα έως αργά το βράδυ.

Μια βραδιά δημόσιων εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών συνευρέσεων-νύξεων για όσα εκτυλιχθούν στην πολύτροπη πορεία της Μπιενάλε 9 ως τον Ιούλιο του 2026.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου // ΔΕΘ-HELEXPO,

19:30-22:00

Εργαστήριο σπορο-βομβών, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγαία

Εργαστήριο μεταξοτυπίας Momus sacculos in MOMo non imprimet: Το Mephisto Me Studio «ταγκάρει» μαζί σας τις πάνινες τσάντες σας.

19:30-01:30

Προβολές ταινιών Moving in Riot: ένα αποκλίνον μείγμα εννέα προβολών ταινιών σε λούπα μέσα σε άδειους χώρους.

19:30-22:00

VELVET BUS goes Salonica Biennale

Μέρος 1

DJ performance του ντουέτου Τούμπα – Χαριλάου (ΜαρίναΒελησιώτη – Ξένια Καλπακτσόγλου), Vassilina live, Bipolia live

22:00-23:00

«ΔΕΘ’ ΑΡΘΩ»: η ομάδα χορού Αερίτες σε μια χορευτική περιπλάνηση στο σφαλερό και στο πιθανό

Μέρος 2

23:00-24:00

The Callas with The Callasettes live

24:00-01:30

DJ set Yavash

Πληροφορίες

Περίπτερα 2 & 3 // 19:30

Είσοδος ελεύθερη

Drinking Brecht: An Automated Laboratory Performance

Στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος ταινιών επαυξημένης πραγματικότητας Immersive – All Around Cinema του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται εκτός συναγωνισμού και για τις ημέρες της διοργάνωσης υπό μορφήν εγκατάστασης το έργο Drinking Brecht: An Automated Laboratory Performance.

Το έργο αποτίει φόρο τιμής στο «επιστημονικό θέατρο» του Μπρεχτ, το οποίο προσπαθούσε να πυροδοτήσει την επανάσταση. Μέσα από μια βιωματική εμπειρία, σας προσκαλούμε να «πιείτε τον Μπρεχτ» σε αυτό το καινοτόμο, διαδραστικό ντοκιμαντέρ της πολυμεσικής καλλιτέχνιδας Sister Sylvester, που χρησιμοποιεί τη μικροβιολογία και τη γενετική για να συγχωνεύσει το παρελθόν με το παρόν.

Πληροφορίες

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου-Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Δυτικό Φυλάκιο Εισόδου-Πύλη 1 (Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Είσοδος ελεύθερη

Διάρκεια: 50΄