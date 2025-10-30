66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Από σήμερα έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, η συμπρωτεύουσα τιμά με τον καλύτερο τρόπο το σινεμά και τους δημιουργούς του, μέσα από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, συγκεκριμένα 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν, αλλά και 86 on line προβολές, αφιερώματα, διάσημουζ προσκεκλημένους και παράλληλες εκδηλώσεις, το 66ο ΦΚΘ έρχεται δυναμικά για μια ακόμη χρονιά.

Δεν θα λείψουν κι φέτος οι μεταμεσονύχτιες προβολές, τα αφιερώματα, τα masterclasses, τα πάρτι, και οι εικαστικές εκθέσεις.

Πρεμιέρα με Τζιμ Τζάρμους

Ταινία έναρξης επιλέχθηκε το «Father, mother, sister, brother», η βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας τελευταία ταινία του Τζιμ Τζάρμους.

Δυστυχώς, ο σκηνοθέτης της ταινίας εξαιτίας ενός ατυχήματος (έσπασε το χέρι του) δεν θα μπορέσει να παραστεί στην αποψινή προβολή. Ωστόσο στο Ολύμπιον θα δώσουν το παρόν άλλοι συντελεστές της ταινίας.

Την τελετή έναρξης θα τιμήσει με την παρουσία της η Ίντια Μουρ, που συμμετέχει στο πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας και είχε βρεθεί στη λίστα του περιοδικού TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2019.

Η Ίντια Μουρ είχε ήδη διαγράψει μια σπουδαία καριέρα στο μόντελινγκ προτού μεταπηδήσει στο σινεμά και στην τηλεόραση, όπου προκάλεσε για πρώτη φορά αίσθηση στη σειρά Pose (2018-2021).

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται επίσης ο παραγωγός της ταινίας, Ατίλα Σαλίχ Γιουτζέρ, αλλά και δύο ακόμη από τους βασικούς της συντελεστές: ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης τόσο του Τζιμ Τζάρμους όσο και παλαιότερα του Ντέιβιντ Λιντς, όπως και η σπουδαία ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ, οι οποίοι θα δώσουν δύο συναρπαστικά masterclasses στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης.

Το στόρι της ταινίας

Το Father Mother Sister Brother είναι ένα λεπτοδουλεμένο κινηματογραφικό τρίπτυχο, με ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους.

Το καθένα από τα τρία κεφάλαια εκτυλίσσεται σε παρόντα χρόνο, αλλά σε διαφορετικό τόπο: ο Πατέρας στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ, η Μητέρα στο Δουβλίνο, η Αδερφή και ο Αδερφός στο Παρίσι.

Η ταινία ξεδιπλώνεται ως μια σπουδή χαρακτήρων που παρατηρεί χαμηλόφωνα δίχως να κρίνει – μια κωμωδία που συνυφαίνεται με νήματα μελαγχολίας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Κέιτ Μπλάνσετ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Άνταμ Ντράιβερ, Βίκι Κριπς, Ίντια Μουρ και Τομ Γουέιτς.

Οι Σκιαδαρέσες σε ένα εκρηκτικό live

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει το καθιερωμένο πάρτι έναρξης στην Αποθήκη Γ με τις Σκιαδαρέσες.

H επίσημη έναρξη της διοργάνωση γίνεται με ένα εκρηκτικό live από αυτά που ξέρουν να στήνουν με μοναδικό τρόπο οι δίδυμες Νίκη και Όλγα.

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας