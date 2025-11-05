Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Άρωμα δεκαετίας του ’60, μικρές δόσεις από τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού σινεμά και αρκετή συγκίνηση. Το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, το Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους τη δεκαετία του ’60.

Η ταινία αφιέρωμα

Παράλληλα με τη βράβευση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, προβλήθηκε μια ταινία 45 λεπτών όπου οι σπουδαίοι ηθοποιοί μοιράστηκαν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και πρόσωπα.

Στο αφιέρωμα προβλήθηκαν αξέχαστες στιγμές από τους ηθοποιούς Άγγελο Αντωνόπουλο, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Βογιατζή, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκη Κομνηνό, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανο Ληναίο, Χρήστο Νομικό, Γιώργο Πάντζα, Χρήστο Πολίτη, Κώστα Πρέκα, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκο Τσούκα και Έλλη Φωτίου.

Η ιδέα για τη βράβευση

Την βραδιά άνοιξε ο Άκης Σακελλαρίου, πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο οποίος καλωσορίζοντας το κοινό στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» στο Ολύμπιον, μοιράστηκε ότι η ιδέα γι’ αυτήν την εκδήλωση «γεννήθηκε» στο σπίτι του Σπύρου Παπαδόπουλου από μια συζήτηση παρέας ανθρώπων που αγαπούν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Στη σκηνή ανέβηκε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ο οποίος συμπλήρωσε:

«Αυτές οι ταινίες είναι για μας μαθήματα υποκριτικής. Τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε, γιατί οι σκηνές τους είναι αριστουργήματα. Τις μελετάμε, αλλά συχνά δεν μπορούμε να τις φτάσουμε».

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές βραβεύτηκαν

Στην τιμητική βραδιά απονεμήθηκαν συνολικά οκτώ βραβεία σε μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά από νέους ταλαντούχους συναδέλφους τους.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βράβευσε τον Σωτήρη Τζεβελέκο. «Είναι μεγάλη μου τιμή να παίρνω βραβείο από αυτόν τον πολύ ταλαντούχο νέο ηθοποιό, έναν από τους πιο σπουδαίους της γενιάς του», είπε.

Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη παρέδωσε το βραβείο στη Χλόη Λιάσκου. «Μπορεί να μεγαλώσαμε αλλά μέσα μας παραμένουμε πάντα παιδιά», είπε η ηθοποιός.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης βράβευσε τον Δημήτρη Καλλιβωκά. «Διαμαρτύρομαι μέχρι τώρα ότι δεν είμαι μεγάλος ηθοποιός. Στο σινεμά έκανα ελάχιστα πράγματα, γιατί ήθελα για χρόνια να είμαι ηθοποιός του θεάτρου μόνον. Το θέατρο αγάπησα στη ζωή μου», σχολίασε ο ηθοποιός.

Η Κάτια Γουλιώνη απένειμε το βραβείο στην Άννα Φόνσου. «Χαίρομαι που με αναγνωρίζουν στο δρόμο και μου λένε ‘πόσο όμορφη είστε, κυρία Καλουτά’», είπε με χιούμορ η Άννα Φόνσου

Ο Άκης Σακελλαρίου βράβευσε τη «μούσα του Τάκη Κανελλόπουλου», Αιμιλία Υψηλάντη. Επίσης παρέδωσε βραβείο στην Μπέτυ Λιβανού.

Η δημοφιλής ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο της στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο. «Φέτος κλείνω 55 σε αυτή τη δουλειά. Πιστέψτε με, όλα είναι χτες. Μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο όμως θέλω να το αφιερώσω κάπου αλλού. Στον άνθρωπο που βοήθησε να γίνω αυτό που βραβεύεται σήμερα», είπε χαρακτηριστικά

Τέλος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος βράβευσε τον Γιώργο Κωνσταντίνου:

«Από μια χρονολογία και μετά είχα πληγωθεί από τον κινηματογράφο διότι τον καιρό εκείνο περνούσαν πάρα πολύ οι τυποποιημένοι ρόλοι. Εγώ σε κάθε ταινία μου φρόντιζα να έχω διαφορετικούς ρόλους. Ο Κώστας Βουτσάς ήρθε και μου είπε ότι δε θα πάω μπροστά έτσι και ότι θα πρέπει να “τυποποιηθώ” σε έναν ρόλο, του ψηλού κουτού πχ. Λέει θα με θυμηθείς. Είχε δίκιο. Αρνήθηκα να το κάνω αλλά μετά από 15 ταινίες σταμάτησαν να με παίρνουν. Με τα χρόνια όμως αναγνωρίστηκαν οι ταινίες και ευτυχώς είμαι ακόμα εν ζωή. Ό,τι έκανα στο σινεμά με δικαίωσε τώρα, που ο κόσμος είδε διαφορετικά τις ταινίες. Και τι κέρδισα από όλα αυτά; Την αγάπη του κόσμου, αυτή έμεινε – τα λεφτά τα φάγαμε», είπε ο δημοφιλής ηθοποιός.

