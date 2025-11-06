66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Φέτος, στο 66ο ΦΚΘ, το Διεθνές Διαγωνιστικό φιλοξενεί 12 ταινίες νέων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Πρόκειται για την «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, το «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού και τη «Gorgonà» της Εύη Καλογηροπούλου.

Μπιτσκόμπερ: Όταν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον το όνειρο επιβιώνει

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού «Beachcomber», λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες.

Μια ταινία εμπνευσμένη από τα γράμματα του Νίκου Καββαδία.

Τι βλέπουμε στην ταινία;

Ο Ηλίας, ο Λιάκος κυνηγάει το δικό του θαύμα. Ένας ονειροπόλος ναυτικός της στεριάς. Ο κεντρικός ήρωας της νέας ταινίας του Αριστοτέλη Μαραγκού, που ερμηνεύει εξαιρετικά ο βραβευμένος και ταλαντούχος Χρήστος Πασσαλής, ονειρεύεται να χτίσει ένα καράβι από παλιοσίδερα, υπό τη σκιά της ναυτικής κληρονομιάς του πατέρα του.

Καθώς όμως ο μύθος που έχτισε γύρω από τον εαυτό του καταρρέει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την πραγματική του φύση.

Ποιοι θα σταθούν δίπλα του; ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι του; ποιοι γυρίζουν την πλάτη την τελευταία στιγμή; και που μπορεί να σβήσει το όνειρο του; Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος δίνει τον αγώνα του για την επίτευξη στόχων του και αντικρούεται με τους φόβους του;

Στους άλλους ρόλους συναντάμε τους Ακύλλα Καραζήση, Ελένη Καραγιώργη, Λευτέρη Πολυχρόνη, Γιούλα Μπούνταλη, Ιερώνυμο Καλετσάνο, το σενάριο υπογράφει ο Αριστοτέλης Μαραγκός μαζί με την Χρυσούλα Κοροβέση και την παραγωγή ο Κωνσταντίνος Κουκούλης από την ΠLANKTON.

Γυρίσματα στη Λέσβο

Η ταινία με την εξαιρετική φωτογραφία (Γιώργος Καρβέλας) γυρίστηκε αποκλειστικά στη Λέσβο, ενώ τα αρχικά σχέδια των συντελεστών ήταν τα γυρίσματα να γίνουν σε ένα βιομηχανικό τοπίο κοντά σε κάποια πόλη.

Το βασικό σημείο κινηματογράφισης ήταν στον κόλπο της Καλωνής, κοντά στις Αλυκές, ένα τοπίο που μαγνητιζει. Επίσης στη σκάλα λουτρών, στο Πλωμάρι, στην πόλη της Λέσβου.

Ο Αριστοτέλης Μαραγκος και ο δικός του κινηματογράφος

Αφού αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνέχισε για σπουδές κινηματογράφου στο London Film School. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει αρκετές μικρού μήκους ταινίες, όπως το «If You Have No Place to Cry», που απέσπασε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Δράμας το 2011.

Πήρε μέρος στο Berlinale Talent Campus 2013, στη Locarno Film Academy 2013 και στο Toronto Film Lab 2013. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του, «The Timekeepers of Eternity», έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest 2021.

Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος διαγωνίζονται για τα εξής βραβεία

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού απαρτίζουν οι Έλεγκανς Μπράτον (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός), Θάνια Δημητρακοπούλου (υπεύθυνη πωλήσεων στη The Match Factory) και Φρέντρικ Ελμς (διευθυντής φωτογραφίας)

Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος» – Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TELEKOM.

Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Επίσης, η κριτική επιτροπή θα μπορεί να απονείμει, εάν το επιθυμεί, έως δύο ειδικές μνείες.