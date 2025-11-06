magazin
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Φέτος, στο 66ο ΦΚΘ, το Διεθνές Διαγωνιστικό φιλοξενεί 12 ταινίες νέων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Πρόκειται για την «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, το «Μπιτσκόμπερ» του Αριστοτέλη Μαραγκού και τη «Gorgonà» της Εύη Καλογηροπούλου.

Μπιτσκόμπερ: Όταν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον το όνειρο επιβιώνει

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού «Beachcomber», λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες.

Μια ταινία εμπνευσμένη από τα γράμματα του Νίκου Καββαδία.

Τι βλέπουμε στην ταινία;

Ο Ηλίας, ο Λιάκος κυνηγάει το δικό του θαύμα. Ένας ονειροπόλος ναυτικός της στεριάς. Ο κεντρικός ήρωας της νέας ταινίας του Αριστοτέλη Μαραγκού, που ερμηνεύει εξαιρετικά ο βραβευμένος και ταλαντούχος Χρήστος Πασσαλής, ονειρεύεται να χτίσει ένα καράβι από παλιοσίδερα, υπό τη σκιά της ναυτικής κληρονομιάς του πατέρα του.

Καθώς όμως ο μύθος που έχτισε γύρω από τον εαυτό του καταρρέει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την πραγματική του φύση.

Ποιοι θα σταθούν δίπλα του; ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι του; ποιοι γυρίζουν την πλάτη την τελευταία στιγμή; και που μπορεί να σβήσει το όνειρο του; Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος δίνει τον αγώνα του για την επίτευξη στόχων του και αντικρούεται με τους φόβους του;

Στους άλλους ρόλους συναντάμε τους Ακύλλα Καραζήση, Ελένη Καραγιώργη, Λευτέρη Πολυχρόνη, Γιούλα Μπούνταλη, Ιερώνυμο Καλετσάνο, το σενάριο υπογράφει ο Αριστοτέλης Μαραγκός μαζί με την Χρυσούλα Κοροβέση και την παραγωγή ο Κωνσταντίνος Κουκούλης από την ΠLANKTON.

Γυρίσματα στη Λέσβο

Η ταινία με την εξαιρετική φωτογραφία (Γιώργος Καρβέλας) γυρίστηκε αποκλειστικά στη Λέσβο, ενώ τα αρχικά σχέδια των συντελεστών ήταν τα γυρίσματα να γίνουν σε ένα βιομηχανικό τοπίο κοντά σε κάποια πόλη.

Το βασικό σημείο κινηματογράφισης ήταν στον κόλπο της Καλωνής, κοντά στις Αλυκές, ένα τοπίο που μαγνητιζει. Επίσης στη σκάλα λουτρών, στο Πλωμάρι, στην πόλη της Λέσβου.

Ο Αριστοτέλης Μαραγκος και ο δικός του κινηματογράφος

Αφού αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνέχισε για σπουδές κινηματογράφου στο London Film School. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει αρκετές μικρού μήκους ταινίες, όπως το «If You Have No Place to Cry», που απέσπασε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Δράμας το 2011.

Πήρε μέρος στο Berlinale Talent Campus 2013, στη Locarno Film Academy 2013 και στο Toronto Film Lab 2013. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του, «The Timekeepers of Eternity», έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest 2021.

YouTube thumbnail

Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος διαγωνίζονται για τα εξής βραβεία

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού απαρτίζουν οι Έλεγκανς Μπράτον (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός), Θάνια Δημητρακοπούλου (υπεύθυνη πωλήσεων στη The Match Factory) και Φρέντρικ Ελμς (διευθυντής φωτογραφίας)

Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος» – Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TELEKOM.

Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας.

Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Επίσης, η κριτική επιτροπή θα μπορεί να απονείμει, εάν το επιθυμεί, έως δύο ειδικές μνείες.

Stream magazin
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Ειδωλολατρία 05.11.25

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 05.11.25

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου

Σύνταξη
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO
Culture Live 04.11.25

Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
