Τζέσι Μπάκλεϊ: Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της σταρ του Hamnet;

Ήταν το 2008 όταν έκανε την «παρθενική» της εμφάνιση στη μικρή οθόνη. Η -τότε- 19χρονη Τζέσι Μπάκλεϊ κατάλαβε ότι το μέλλον της βρισκόταν στη βιομηχανία του θεάματος και αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα μέσω του talent show I’d Do Anything.

Αν και ο κανόνας θέλει τους νέους καλλιτέχνες που ξεκινούν από κάποιο reality να μην καταφέρνουν πολλά πράγματα στην καριέρα τους, η ιρλανδή ηθοποιός πήγε κόντρα στα… προγνωστικά.

Περίπου 17 χρόνια αργότερα, είναι για δεύτερη φορά υποψήφια για ένα βραβείο Όσκαρ – μόνο που σχέση με το 2022, φέτος είναι το μεγάλο φαβορί να φύγει παρέα με το χρυσό αγαλματάκι το βράδυ της 15ης Μαρτίου από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες, για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet.

Μια υποψηφιότητα που έκανε περήφανη την οικογένειά της, με τους θείους της Σον και Κάρολ Ντέμπσεϊ να αποκαλύπτουν το μυστικό πίσω από την επιτυχία της.

«Η Τζέσι μεγάλωσε σε ένα σπίτι χωρίς τηλεόραση» είπαν στους Sunday Times. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περνάνε πολύ χρόνο στη φύση οικογενειακά και να περνάει αρκετό χρόνο με τα χόμπι που της άρεσαν. Η μουσική ήταν η πρώτη της αγάπη, προτού μπει στη ζωή της η υποκριτική».

Βέβαια, εκτός από την έλλειψη τηλεόρασης από το σπίτι, μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη των ταλέντων της έπαιξαν και οι γονείς της. Η μητέρα της Μαρίνα ήταν αρπίστρια και καθηγήτρια, ενώ ο πατέρας της Τομ μουσικός, ιστορικός και ποιητής.

Κάπως έτσι, ως έφηβη η Τζέσι Μπάκλεϊ έπαιζε άρπα, κλαρινέτο και πιάνο.

«Ως ηθοποιός πάντα επιδίωκε να παίζει διαφορετικούς ρόλους, καθώς ήθελε να κάνει τη διαφορά» συμπλήρωσαν οι θείοι της.

* Κεντρική φωτογραφία: Η Τζέσι Μπάκλεϊ με τη Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet. (REUTERS / Mario Anzuoni)