«Hamnet»: Πώς μπορείτε να νοικιάσετε το αρχοντικό, όπου γυρίστηκε η υποψήφια για 8 Όσκαρ ταινία

Είτε έχετε συγκινηθεί με το «Hamnet» της Κλόι Ζάο, είτε δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμη το υποψήφιο για 8 Όσκαρ ρομαντικό δράμα, τώρα σας δίνεται η δυνατότητα διαμονής σε μια από τις ονειρικές κατοικίες όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Tο αρχοντικό Cwmmau, μια εντυπωσιακή κατοικία της Ιακωβιανής περιόδου

Bρίσκεται στην καρδιά της κομητείας Χερεφορντσάιρ, στα δυτικά της Αγγλίας κοντά στα σύνορα με την Ουαλία. Το αρχοντικό «πρωταγωνίστησε» στο φιλμ ως το πατρικό σπίτι της Άγκνες, συζύγου του Σαίξπηρ.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο’Φάρελ (Maggie O’Farrell), η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις ξετυλίγει το νήμα του έρωτα και της απώλειας που ενέπνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει το εμβληματικό αριστούργημά του, τον «Άμλετ». Πρωταγωνιστούν οι Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal), Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley), Τζον Άλγουιν (Joe Alwyn), Έμιλι Γουάτσον (Emily Watson) και Ντέιβιντ Γουίλμοτ (David Wilmot).

Η ατμοσφαιρική κατοικία, σε μια απομονωμένη περιοχή των Welsh Marches

Είναι περιτριγυρισμένη από λιβάδια και δάση, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς την οροσειρά Bannau Brycheiniog (Brecon Beacons) όταν ο καιρός είναι καλός.

Το αρχοντικό χτίστηκε στις αρχές του 1600 και αρχικά λειτούργησε ως καταφύγιο κυνηγών.

Το εσωτερικό του παραμένει εντυπωσιακά ανέπαφο: οι δρύινες δοκοί, τα παράθυρα με τα μολυβένια πλαίσια και τα φθαρμένα από τον χρόνο δάπεδα «μαρτυρούν» τέσσερις αιώνες ζωής στην αγγλική ύπαιθρο.

Παράλληλα, η διατηρημένη κουζίνα με τους παραδοσιακούς φούρνους και τις σόμπες συνυπάρχει αρμονικά με μια σύγχρονη εκδοχή της, η οποία έχει ανακαινιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Τα γυρίσματα του «Hamnet» πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2024

Η παραγωγή έκανε επίσης γυρίσματα στο γειτονικό χωριό Weobley, που χρονολογείται από την εποχή των Τιδόρ, για να αναπαραστήσει τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Stratford-upon-Avon. Η σκηνογράφος Φιόνα Κρόμπι (Fiona Crombie) περιέγραψε τη διαδικασία των γυρισμάτων ως μια «εμπειρία αποκάλυψης και ανακάλυψης».

Η δημιουργία της ταινίας άφησε ένα απτό αποτύπωμα στο Cwmmau, όπως αναφέρει το περιοδικό Wallpaper.

Τα έσοδα από την ενοικίαση διατέθηκαν σε απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ενώ οι μηλιές και οι ξύλινοι φράχτες που χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικά παρέμειναν στο κτήμα, εμπλουτίζοντας το φυσικό τοπίο.

Προς ενοικίαση για μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία

Σήμερα, η κατοικία των πέντε υπνοδωματίων είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση και μπορεί να φιλοξενήσει έως και δέκα άτομα, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε κοντινά αξιοθέατα του National Trust, όπως οι κήποι The Weir Garden δίπλα στον ποταμό Wye.