Αμείωτες συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών στη Χαλκιδική, μετά το μακάβριο εύρημα σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκοχώρι. Τις σακούλες με τα ανθρώπινα μέλη από διαμελισμένη ακέφαλη σορό εντόπισε περίπου στις 17:30 χθες το απόγευμα συνεργείο που εκτελούσε δασικές εργασίες στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

«Bρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια», δήλωσε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, που βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους εργάτες.

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι στην υπόθεση «θα πρέπει να μας βοηθήσει αρκετά η ιατροδικαστική εξέταση, γιατί τουλάχιστον με αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι υπάρχει προχωρημένη σήψη στη σορό».

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι σακούλες βρίσκονταν αρχικά μέσα στη βαλίτσα ούτε έχει εντοπιστεί το κεφάλι

Χαλκιδική: Πού εστιάζουν οι αστυνομικοί

Όπως δήλωσε η ίδια, σε πρώτη φάση αναζητούν οι αστυνομικοί περιπτώσεις εξαφάνισης για τις οποίες δεν έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόκειται για το σώμα γυναίκας ή άνδρα.

«Δεν είναι ξεκάθαρο καθώς ήταν αρκετά προχωρημένη η σήψη. Η πρώτη εικόνα φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για γυναίκα, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να το πει με απόλυτη βεβαιότητα, γι’ αυτό ακριβώς θα περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση» πρόσθεσε.

Ακολούθως, η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι η σορός βρέθηκε σε σακούλες. «Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα υπάρχουν δύο εξαφανίσεις οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, δεν είχαν βρεθεί ποτέ οι γυναίκες αυτές. Είναι κάτι που διερευνάται. Βέβαια είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό. Θα πρέπει να δούμε αρκετά πού ανήκει αυτό το άψυχο σώμα, σε ποια γυναίκα».

Να σημειωθεί ότι προσώρας δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι σακούλες βρίσκονταν αρχικά μέσα στη βαλίτσα που έχει εντοπιστεί πλησίον του σημείου ούτε έχει εντοπιστεί το κεφάλι, την ώρα που οι αστυνομικές έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Πολυγύρου ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και στελέχη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.