Φαινόμενα διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο της Αυλίδας
Η διάβρωση που σύμφωνα με τον Δήμο Χαλκιδαίων παρατηρείται στο παραλιακό μέτωπο της Αυλίδας, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
- «Παγώνει» η διεκδίκηση ακινήτων από το Δημόσιο έως και τον Μάιο
- Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»
- Μεθυσμένος ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που κλήθηκε για τις πρώτες βοήθειες
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
Την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης και κατασκευής των απαραίτητων έργων, για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο της Αυλίδας, επισήμανε με σχετική επιστολή που απέστειλε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, προς τα αρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στους Βουλευτές Ν.Εύβοιας και στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Η Δήμαρχος επισήμανε μεταξύ άλλων την επιτακτική ανάγκη να ανευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να δημοπρατηθεί άμεσα το σημαντικό αυτό έργο, καθώς αφορά στην ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.
Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στην επιστολή της και πάντα σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Χαλκιδαίων, η Δήμαρχος, επισυνάπτοντας και σχετικές φωτογραφίες, η κατάσταση στην περιοχή έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας σεληνιακό τοπίο, με τη συνεχή διάβρωση της ακτογραμμής να δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και παράλληλα να υποβαθμίζει την ιστορική και τουριστική αξία της ευρύτερης περιοχής της Αυλίδας.
- Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας – Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.
- Live η κλήρωση για τους «16» του Champions League
- «Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
- Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
- Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
- «Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
- Γιατί άλλαξαν έδρα τρία παιχνίδια της Euroleague…
- Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις