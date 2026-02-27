Φαινόμενα διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο της Αυλίδας

Την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης και κατασκευής των απαραίτητων έργων, για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο της Αυλίδας, επισήμανε με σχετική επιστολή που απέστειλε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, προς τα αρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στους Βουλευτές Ν.Εύβοιας και στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Η Δήμαρχος επισήμανε μεταξύ άλλων την επιτακτική ανάγκη να ανευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να δημοπρατηθεί άμεσα το σημαντικό αυτό έργο, καθώς αφορά στην ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στην επιστολή της και πάντα σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Χαλκιδαίων, η Δήμαρχος, επισυνάπτοντας και σχετικές φωτογραφίες, η κατάσταση στην περιοχή έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας σεληνιακό τοπίο, με τη συνεχή διάβρωση της ακτογραμμής να δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και παράλληλα να υποβαθμίζει την ιστορική και τουριστική αξία της ευρύτερης περιοχής της Αυλίδας.