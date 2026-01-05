Διάβρωση στο έδαφος οδήγησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας

Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς ότι, λόγω της σοβαρής διάβρωσης που έχει υποστεί το παραλιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή της Σπιάντζας (Μούτελη) από τη θάλασσα, τίθενται σε ισχύ έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διακόπτεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα, στη θέση «Μούτελη», στο ύψος του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Πύργου.

Όπως προσθέτει η ίδια ανακοίνωση, η απαγόρευση αρχίζει από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών στο οδόστρωμα, την άρση των επικίνδυνων συνθηκών και τη διασφάλιση της στατικότητας του δρόμου. «Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο για την αποφυγή ατυχημάτων» προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πύργου: https://cityofpyrgos.gr/prosorini-diakopi-kykloforias-sto-paraliako-odiko-diktyo-sti-thesi-moyteli/