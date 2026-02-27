Στο επίκεντρο η αποκατάσταση του οδικού δικτύου Δήμου Μετεώρων

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού στην περιοχή για την επίβλεψη των εργοταξίων του αυτοκινητοδρόμου Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης από τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, με τον Δήμαρχο να ζητά την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών παρέμβασης και σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε με έμφαση ότι η αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον ορεινό όγκο του Δήμου Μετεώρων αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς συνδέεται με την ασφάλεια των πολιτών, τη συνοχή των τοπικών κοινοτήτων και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση προώθηση κρίσιμων έργων, όπως η κατασκευή αντλιοστασίου και το «κρέμασμα» του αγωγού ακαθάρτων στη νέα γέφυρα Διάβας, η ενίσχυση της κοίτης του Πηνειού προς την πλευρά του οικισμού για αντιπλημμυρική προστασία, η δημιουργία διόδου πεζών και ποδηλάτων προς την Καλαμπάκα, καθώς και έργα ασφαλτοστρώσεων σε Διάβα και Κρύα Βρύση που επλήγησαν από τον οδικό αποκλεισμό.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμαρχο για την πορεία υλοποίησης του μεγάλου οδικού έργου του Ε65, το οποίο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να παραδοθεί εντός του 2026.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική τουριστική και οικονομική ώθηση στην περιοχή, βγάζοντας τη Δυτική Θεσσαλία από την απομόνωση και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, την επιχειρηματικότητα και τις επενδυτικές προοπτικές.

Αναγκαία η ολοκλήρωση των έργων

Σε δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε: «Ευχαριστώ τον Υπουργό Χρήστο Δήμα για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία. Ο Υπουργός έχει αποδείξει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό μας, δίνοντας λύσεις και όχι μένοντας μόνο στα λόγια. Είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεχίζουμε να διεκδικούμε για τον τόπο μας, με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών και την ολοκλήρωση των έργων που έχει ανάγκη η περιοχή μας».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Μετεώρων