Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κεφαλονιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Αυτοδιοίκηση 27 Φεβρουαρίου 2026

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κεφαλονιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τοπικά ζητήματα και όχι μόνο συζητήθηκαν μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Δημοτικής Αρχής Αργοστολίου και της εκκλησίας.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, η επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κεφαλονιάς, η οποία είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρώτο τη τάξει πολιτειακό παράγοντα της χώρας, σε μια σημαντική και ουσιαστική συζήτηση για θέματα που αφορούν τον τόπο, τους ανθρώπους και τις μελλοντικές προοπτικές του νησιού.

Η πρωτοβουλία αυτής της υψηλού επιπέδου συνάντησης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αργοστολίου, ανήκει στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ.κ. Δημήτριο, ο οποίος διατηρεί μακρά και ουσιαστική πνευματική και ακαδημαϊκή σχέση με την πόλη των Ιωαννίνων.

«Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην Κεφαλονιά, ο Σεβασμιώτατος υπηρέτησε για χρόνια ως διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς στα Ιωάννινα, προσφέροντας σημαντικό έργο στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και την πνευματική ζωή.

Αυτή η μακρά σχέση με τον χώρο της Εκκλησιαστικής Παιδείας και της επιστημονικής κοινότητας, υπήρξε επίσης το πεδίο όπου οικοδομήθηκε η προσωπική γνωριμία και η αμοιβαία εκτίμηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γεγονός που κατέστησε εφικτή την υλοποίηση της σημερινής συνάντησης» επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου.

Η αντιπροσωπεία που βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο περιελάμβανε, εκτός από τον Σεβασμιώτατο, τον Δήμαρχο Αργοστολίου, κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο και τον Βουλευτή Κεφαλληνίας, κ. Παναγή Καππάτο.

Το ενδιαφέρον του Προέδρου για τα τοπικά ζητήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου, η συζήτηση διεξήχθη σε ένα κλίμα σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης, με τον κ. Πρόεδρο να επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που απασχολούν την Κεφαλονιά, από τις υποδομές και την τοπική ανάπτυξη μέχρι την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής ταυτότητας.

Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενώνει τον θεσμικό ρόλο της Πολιτείας με την τοπική αυτοδιοίκηση και την πνευματική ηγεσία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στενή και εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος του τόπου και των πολιτών του.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη συλλογικότητα, τη συνέργεια και τον μακρόπνοο σχεδιασμό, η συγκεκριμένη συνάντηση αποκτά έναν ακόμη βαθύτερο συμβολισμό.

Η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ.κ. Δημήτριου ανέδειξε τον διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας ως πνευματικού καθοδηγητή, αλλά και ως γέφυρας διαλόγου και ενότητας μεταξύ Πολιτείας και κοινωνίας.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα του 2025

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα του 2025

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

