Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

«Σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται πρώτα απ’ όλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται», επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, προσθέτοντας πως «η τελευταία ημέρα του χρόνου καλεί σε στοχασμό, ευθύνη και αφοσίωση στο καθήκον».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται συλλογική ενότητα απομακρύνοντας το «μίσος, τη δειλία και τον μηδενισμό», ενώ στο ίδιο πλαίσιο τόνισε τη σημασία της «γνώσης, της καινοτομίας» και μιας «ισχυρής θεσμικής υποδομής», καθώς και την ανάγκη «επένδυσης στην εκπαίδευση» ως «καύσιμο» για ανάπτυξη.

Οι προαναφερόμενες συνθήκες συνδέονται με «την εθνική άμυνα και το υψηλό φρόνημα» ως θεμέλια ειρήνης, με τον ελληνικό λαό να φέρει το χαρακτηριστικό της «φιλοξενίας αλλά και της αποφασιστικότητας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ακόμη, ανέφερε ότι ακόμα ότι η πατρίδα έχει «παγκόσμια παρουσία» και καλεί σε ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι «παγκόσμιες προκλήσεις».

Κατέληξε με ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026».

Ολόκληρο το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Ελληνίδες, Έλληνες,

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Η τελευταία ημέρα του χρόνου προσφέρεται για στοχασμούς και απολογισμούς. Προσφέρεται ακόμα για όνειρα υψηλά και στόχους τολμηρούς.

Το οικουμενικό φως των Χριστουγέννων που εκδηλώνεται μέσα στην καρδιά του χειμώνα μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από την πίστη, την ταπεινότητα και το καθήκον. Πάνω απ’ όλα, το καθήκον.

Σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται πρώτα απ’ όλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Είναι καθήκον μας να δηλώσουμε το παρών μας με έναν λόγο και μια πράξη σε όσους μας χρειάζονται δίπλα τους, σε ανθρώπους δικούς μας, αλλά και ξένους. Έχει αξία βαθιά να τείνεις το χέρι σου στον ξένο.

Σε συλλογικό επίπεδο έχουμε το καθήκον να διασφαλίσουμε και το 2026 ότι η ανόρθωση της χώρας μετά από το προ δεκαετίας ναδίρ της οικονομικής κρίσης δεν θα είναι μια ακόμα αναλαμπή. Η Ελλάδα χρειάζεται μια πορεία προόδου που θα συνεχιστεί με ενότητα και σταθερότητα.

Πρέπει να απομονώσουμε τις Σειρήνες του μίσους, της εγωπάθειας, του διχασμού και του μηδενισμού. Το χρωστάμε πάνω απ’ όλα στη νέα γενιά. Συχνά λέγεται ότι οι νέοι έχουν μπροστά τους ανυπέρβλητα προβλήματα. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα που να είναι ανυπέρβλητο για τους νέους. Η ορμή, η γνώση και το πάθος της νέας γενιάς μπορεί πάντοτε να κάνει τη διαφορά.

Μια μεγάλη πρόκληση είναι να χτίσουμε μια οικονομία δυναμισμού και καινοτομίας. Παράλληλα, πρέπει να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την ενδυνάμωση των θεσμών και την εμβάθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η συνεχής επένδυση στη γνώση και στον πολιτισμό πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο μας. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνεια στη δημόσια ζωή και λιγότερη στρεψοδικία και τοξικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και στην πολιτική.

Η εθνική ασφάλεια είναι πάντοτε στο επίκεντρο της σκέψης μας. Έχουμε ωφεληθεί με αδιατάρακτη ειρήνη, ακριβώς γιατί δεν παραμελούμε την εθνική μας άμυνα. Γιατί την ίδια ώρα μεριμνούμε ώστε η εξωτερική μας πολιτική να είναι πάντοτε δραστήρια και δυναμική. Κυρίως όμως γιατί ο ελληνικός λαός διατηρεί πάντοτε ισχυρή τη συνείδηση του καθήκοντος.

Είμαστε λαός φιλόξενος και ειρηνικός, αλλά την ίδια ώρα είμαστε πάντοτε πανέτοιμοι και άφοβοι μπροστά σε κάθε πρόκληση. Το υψηλό εθνικό φρόνημα δίπλα στην σύγχρονη αμυντική ικανότητα και το αξιόμαχο των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι η δύναμη που διασφαλίζει την ειρήνη. Το ηθικό ανάστημα και το υψηλό φρόνημα κάνουν το οπλοστάσιο μας ισχυρότερο .

Αξίζει να θυμόμαστε πάντοτε ότι η έννοια της πατρίδας δεν περιορίζεται στα σύνορα της πατρίδας. Ο ελληνισμός απλώνεται από την Αυστραλία ως τον Καναδά και από την Αμερική έως την Νότια Αφρική. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει στην Κύπρο που την θέλουμε και πάλι ενωμένη, χτυπάει «στων Ελλήνων τις κοινότητες» της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων, της Βόρειας Ευρώπης, της Κωνσταντινούπολης και του Εύξεινου Πόντου. Χτυπάει ακόμα στις κοιτίδες και τις πατρίδες της Μεγάλης Ελλάδας.

Βλέπετε η Ελλάδα δεν εξαπλώνεται, η Ελλάδα ανέκαθεν διασπείρεται!

Οπουδήποτε στον κόσμο ακούστηκε ο ήχος της ελληνικής γλώσσας το σημάδι παραμένει ανεξίτηλο πάνω στο χάρτη.

Όσον αφορά τώρα στα εσωτερικά μας θέματα, αυτές τις μέρες σημαντικό τμήμα του αγροτικού κόσμου βρίσκεται σε κινητοποίηση. Η Πολιτεία και η κοινωνία δεν αγνοούν την προσφορά και τον κόπο των αγροτών και των κτηνοτρόφων, και η Πολιτεία δεν μπορεί παρά να επιδιώκει τη συνεννόηση μαζί τους για τη χάραξη της πολιτικής της.

Όπως ταυτόχρονα ο αγροτικός κόσμος δεν μπορεί παρά να επιζητεί λύσεις στα υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα του συζητώντας έντιμα και εποικοδομητικά με την πολιτεία με στόχο την διατροφική επάρκεια και ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών προϊόντων, αλλά και την κοινωνική ανταπόκριση και ευημερία.

Η Ιστορία δείχνει ότι προχωράμε μόνο όταν είμαστε ενωμένοι, όταν δεν υποκύπτουμε στον διχασμό, όταν είμαστε αφοσιωμένοι στην προκοπή και το κοινό καλό, όταν δεν προτάσσουμε το εγώ, προσωπικό ή συντεχνιακό, στο εμείς !

Ο 21ος αιώνας έχει ήδη ευδιάκριτο και μακρύ παρελθόν έχοντας ήδη διανύσει το 1/4 της διάρκειάς του! Η παγκόσμια κληρονομιά του 2025 που δεν μας αφήνει ανεπηρέαστους είναι η αλλαγή στο διεθνές καθεστώς εμπορίου.

Επιπλέον είναι η νέα ανάγνωση του πολέμου ως ειδικής επιχείρησης και όχι ως πολεμικής σύγκρουσης. Αυτά οδηγούν προς ένα κόσμο πιο ανασφαλή ιδιαίτερα για τα μικρότερα κράτη, καθώς εκτός των άλλων, θαμπώνει και η μεταπολεμική σταθερότητα του ευρωατλαντικού δεσμού.

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ευχόμαστε μέσα στο 2026 να ευοδωθούν οι προσπάθειες για ειρήνη, για συνεννόηση των κρατών και υποχώρηση των ακραίων συγκρούσεων και των τυφλών ανταγωνισμών.

Στην Ελλάδα ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν, στηριζόμενοι σε όλα όσα μας ενώνουν.

Ας πορευτούμε με σύνεση και αλληλεγγύη.

Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας.

Γιατί αυτή η χώρα «που χτίστηκε μέσα στα βουνά και κλείστηκε μέσα στη θάλασσα» κατά το στίχο του Ελύτη, μπορεί να προχωράει μπροστά σε πείσμα των καιρών !

Χρόνια πολλά σε όλους! Καλή χρονιά!».