Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών
«Να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος
Το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.
«Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι ειρηνική, χωρίς σύννεφα στις ζωές μας. Να φέρει υγεία, ευημερία και πρόοδο. Με ένα ζεστό σπίτι και μια μεγάλη αγκαλιά για όλες και όλους. Φωτεινή για όλα τα παιδιά του κόσμου. Χωρίς φτώχεια, ανισότητες, αβεβαιότητα και διακρίσεις», τόνισε αρχικώς ο κ. Φάμελλος.
Ακολούθως πρόσθεσε πως «και να μην γίνεται η Ελλάδα γνωστή για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία. Για μια κοινωνία και μια οικονομία που προοδεύουν μαζί».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η λύση είναι μία. «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ώστε το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών. Και να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας».
Καταληκτικά ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλή χρονιά». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φάμελλος στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στη Θέρμη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγο του Τατιάνα Παπαδοπούλου
Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
